«У египтян не в традициях признавать свои ошибки»

Не успело население Египта «отметить» отставку Хосни Мубарака и его последующий арест, как страна погрузилась в пучину нового политического кризиса. К власти пришли исламисты, которые открыли границу с сектором Газа, пообещали «выдавить» из страны христиан и иностранцев, поссорились с внешними инвесторами и даже заявили о намерении ликвидировать туристическую отрасль – ключевую для экономики Египта. В этой главе спецпроекта «Цена Арабской весны» «Газета.Ru» рассказывает, как исламисты пытались установить свои порядки, но лишь спровоцировали новую революцию.

«У египтян есть такая манера – они с большим трудом признают свои ошибки. Если какой-нибудь мой водитель опоздает на работу, я ему говорю: «Как так-то?» А он найдет тысячи отговорок вместо того, чтобы сказать: «Слушай, я ошибся, виноват, больше не повторится». У египтян не в традициях признавать вину, ошибки. Поэтому люди не могли признать, что не нужна нам была эта революция. Хотя прекрасно это понимали», – считает владелец туристического бизнеса в Египте Дмитрий Масленников.

Голос на выборах за килограмм мяса

После ухода Мубарака жизнь в Египте не вернулась в нормальное русло: на улицах Каира остаются танки, закрыты банки и школы, по всей стране продолжаются забастовки, начинаются столкновения между мусульманами и христианами-коптами. Под давлением протестующих военные пошли на уступки. В частности, 13 апреля свергнутого президента поместили под домашний арест.

Начинается борьба за власть. 30 апреля исламисты из движения «Братья-мусульмане» (организация запрещена в России) создают «Партию свободы и справедливости» для участия в парламентских выборах. Ее возглавил Мухаммед Мурси. Во время революции он активно выступал против Мубарака, был посажен в тюрьму, но сбежал. В июне агентство France-Presse сообщает, что «Братья-мусульмане» исключены из списка запрещенных в Египте движений.

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С ноября 2011-го по февраль 2012 года в стране поочередно проходят выборы в нижнюю и верхнюю палаты парламента. Везде побеждает «Партия свободы и справедливости», исламисты начинают контролировать парламент. Однако 14 июня 2012 года Конституционный суд объявляет, что выборы неконституционны и отменяет их результаты.

Тем не менее уже 24 июня 2012 года на президентских выборах победу одерживает Мухаммед Мурси. Он получает 51,73% голосов – всего на несколько процентов больше, чем его соперник – бывший премьер Ахмед Шафик (48,27%).

«Братья-мусульмане, когда пришли к власти, очень грамотно провели президентские выборы, – рассказывает владелец туристического бизнеса в Египте Дмитрий Масленников. – Половина страны, грубо говоря, была за исламистов, а половина – за светских кандидатов. Но светских было много, а исламисты сделали ставку на одного. Соответственно, голоса светских людей разделились на нескольких кандидатов. А все исламисты отдали голоса Мурси».

Дмитрий связывает результаты голосования еще и с тем, что часть светских кандидатов была связана с предыдущим режимом. При этом люди уже тогда осознали свою ошибку, хотя и не говорили об этом вслух. Что революция не нужна была. Бедные стали еще беднее, богатые выкрутились. Революция, как всегда, бьет по среднему классу, по основному контингенту налогоплательщиков, по основе любого государства. Дмитрий Масленников владелец туристического бизнеса в Египте

По его словам, на президентских выборах не обошлось без нарушений.

«Представители «Братьев-мусульман» приезжали в деревни, загружали крестьян в автобусы. Давали там каждому по 100 фунтов, по килограмму мяса, карточки для зарядки мобильного телефона. Потом их отвозили на выборы, а по пути объясняли, куда галочку надо ставить. Так и выбрали нового президента», – говорит мужчина.

Зачехленный языческий Сфинкс

Дмитрий Масленников рассказал, что, когда Мурси стал президентом, он открыл границы Египта для сектора Газа. В страну хлынули представители движения ХАМАС. По его словам, многие из них до сих пор находятся в Египте.

«Они открыли границы для сектора Газа, потому что хотели получить поддержку простых египтян, которые были против сложившейся там ситуации», –- считает арабский журналист Раид Джабер. При этом он уверен, что свои главные ошибки исламисты совершили позже. Они сначала сказали, что не будут участвовать в следующих выборах в парламенте и претендовать на пост президента. Но потом во всем участвовали. Кроме того, они игнорировали другие движения в обществе. Это, как мне кажется, самое главное. В тот год, когда Мурси уже был у власти, он показал, как это опасно – игнорировать другие партии и движения. Раид Джабер арабский журналист

Дмитрий Масленников вспоминает, что «Братья-мусульмане» объявили, что Египту не нужны туристы. Они не хотели, чтобы на курортах женщины ходили в купальниках, а мужчины пили спиртное.

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«Сказали, это не по-нашему, нам такие люди не нужны, с туризмом мы заканчиваем. Говорят, даже для Сфинкса начали шить чехол. Взорвать его смелости не хватило. Но решили закрыть, потому что посчитали его языческим идолом. Я человек православный, моя жена-египтянка – тоже. А исламисты объявили, что христиан надо выдавливать из Египта. Не убивать, но создавать такие условия, чтобы они сами уехали. Даже срок обозначили – 10-15 лет», – говорит Масленников.

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Он отмечает, что от такой политики «экономика пришла в страшный упадок»: от Египта отвернулись крупнейшие инвесторы – США, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Обратная военная тяга

Египтянин, владелец магазина Salama-shop Амир Салама считает, что вскоре от правления «Братьев-мусульман» устали все – и христиане, и сами мусульмане.

«Начались новые протесты. Все люди, даже старики, опираясь на трости, вышли на улицы, чтобы протестовать против «Братьев-мусульман». Те, кто не смог покинуть дом, вывесили на балконах флаги. Я, мои братья и сестры – все мы ходили на протесты каждый день. Летом я ходил митинговать к зданию Министерства обороны. Люди просили армию свергнуть «Братьев-мусульман». Мы хотели, чтобы они взяли ситуацию под контроль», — рассказывает мужчина. Мы опасались покидать свои дома. После того, как Мурси стал президентом, не было бензина, электричество отключали по несколько раз в день. На улицах было опасно. В некоторых местах христианки старались не ходить, чтобы не рисковать столкнуться с фанатичными мусульманами. Они могли накинуться на женщину из-за непокрытой головы. Амир Салама владелец магазина Salama-shop

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Новый подъем напряженности происходит 25 января 2013 года, когда на каирскую площадь Тахрир приходят тысячи людей. Они требуют свержения Мурси. Одновременно начинаются выступления в Порт-Саиде, Исмаилии и Суэце.

Беспорядки не стихают, в них гибнут десятки людей. 3 июля 2013 года министр обороны Египта генерал Абдул Фаттах Ас-Сиси объявляет о свержении президента Мухаммеда Мурси и о приостановке действия конституции. О поддержке военного переворота заявляет коптский патриарх Тавадос II.

Мурси помещают под домашний арест, вскоре ему предъявят обвинения в нескольких преступлениях, включая госизмену. Свергнутый президент умрет в заключении во время судебного процесса в 2019 году.

В январе 2014 года Ас-Сиси был зарегистрирован как кандидат на высшую государственную должность. Он пообещал «во всем подчиняться воле народа». Президентом он становится 8 июня 2014 года. Власть в Египте вновь возвращается в руки выходца из военной среды.

В 2017 году Мубарака отпустили на свободу после шести лет тюрьмы. Он скончался 25 февраля 2020 года в госпитале в Каире. Его похоронили с воинскими почестями.

«Когда Ас-Сиси сказал, что президент Мухаммад Мурси не в состоянии исполнять свои обязанности, народ ликовал. Как только он это объявил, на улице стали пускать салют, фейерверки. Видно было, что эта радость искренняя. Никто никого не грабил, как во время первых протестов, никто не занимался мародерством, никто никого не насиловал. На народную радость было приятно посмотреть», – вспоминает Масленников.

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Он хорошо помнит, как армия разгоняла исламистов, укрепившихся на площадях Каира.

«У нас недалеко от дома есть площадь Рабаа Эль-Адауэя. Ее оккупировали исламисты. Они были вооружены тесаками, мачете, огнестрельным оружием. Вокруг этой площади жила в основном интеллигенция – врачи, инженеры. Сначала исламисты к ним вежливо ходили, звонили в дверь, просили воды попить, в туалет сходить. Но это только в первые дни. Потом началась вакханалия, жильцов просто повыгоняли, заняли их жилища», – вспоминает Дмитрий.

Главный игрок в Египте

Амир Салама говорит, что после 2011 года жизнь в стране сильно изменилась. При Мубараке бензин и электричество были гораздо дешевле, хорошо была обеспечена безопасность на улицах.

«Революции изменили Египет. Сейчас шаг за шагом, при Ас-Сиси жизнь становится местами даже лучше, чем при Мубараке. Но только не цены. Например, при Мубараке доллар стоил 5,5 египетских фунта, а сейчас – 18,8», – отмечает египтянин.

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Его подруга, владелица бизнеса, связанного с обслуживанием VIP-туристов, София Жуковская не понимает, ради чего были все потрясения 2011–2013 годов. По мне – так лучше бы вообще никакой революции не было. Страна пришла в упадок. Я улучшений не вижу. Чем лучше стало? Непонятно. Скорее всего, все вернется к тому же самому. «Братья-мусульмане» – не знаю, как так вышло, что они к власти приходили. А теперь Ас-Сиси – то же самое, что и Мубарак, как мне кажется. И ради чего были все жертвы? София Жуковская предпринимательница, жительница Египта

Политический обозреватель телеканала «Русия аль-Яум» Салям Мусафир отмечает, что «армия всегда была главным игроком в Египте».

«Так исторически сложилось, еще со времен фараонов. Фараон сам был по сути генералом. Египет – общество, которое строили военные. Армия в Египте сейчас, как и при Мубараке, имеет заводы, фирмы. Еще со времен Садата (Анвар Садат, египетский президент в 1970–1981 годах, маршал – «Газета.Ru») армии раздали земли, чтобы они работали и зарабатывали деньги. Поэтому велика их роль и в экономической жизни страны. Сейчас в стране все спокойно. Но сколько это продлится – неизвестно», – заключил Салям Мусафир.