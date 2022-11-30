«Страну просто сломали. Через колено»

После 2011 года Ливан уже не напоминает себя прежнего: страна погрузилась в пучину тяжелейшего за последние полтора века кризиса. Это — официальная оценка Всемирного банка. Инфляция исчисляется десятками процентов в год, процветает черный валютный рынок. Предприятия закрываются, царит безработица. Причина кризиса, конечно, не только в Арабской весне, но именно она дала первый толчок к падению Ливана. О стремительной деградации вчерашней «восточной Швейцарии» — новая глава спецпроекта «Газеты.Ru» «Цена Арабской весны».

«Ливан переживает самую тяжелую и затяжную экономическую депрессию. Согласно опубликованному сегодня последнему обзору экономики Ливана, экономический и финансовый кризис, вероятно, войдет в десятку, а возможно, и в тройку самых серьезных кризисов в мире с середины девятнадцатого века. Перед лицом колоссальных вызовов продолжающееся бездействие политиков и отсутствие полноценно функционирующей исполнительной власти угрожают и без того ужасным социально-экономическим условиям и социальному миру без ясного поворотного момента на горизонте», — гласит отчет Всемирного банка за июнь 2021 года.

В 2021 году ВВП Ливана сократился на 20,3% на фоне сокращения на 16,7% в 2020 году. Фактически ВВП Ливана за два года упал с почти $55 млрд США до примерно $33 млрд. «Такое жестокое сокращение обычно связано с конфликтами или войнами. Денежно-кредитные и финансовые условия остаются крайне неустойчивыми. Риски для страны остаются колоссальными», — продолжают аналитики Всемирного банка.

Режиссер-документалист Андрей Молодых, много раз бывавший в Ливане по работе, утверждает, что все это – последствия той самой революции 2011 года, от которой страна до сих пор отойти не может.

«Ливан сильно изменился. Раньше это была очень — я бы сказал так — оптимистическая страна. Люди на улицах, в магазинах, в кафе были настроены позитивно и добродушно. Они с уверенностью смотрели в будущее. После люди там очень озлобились. Это не слишком типично для ливанцев», — уверен Молодых.

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Армии не хватает денег на еду

Сразу после революции экономика Ливана не обвалилась. Но перестала расти. Если с 2006 по 2010 год ВВП на душу населения вырос с $4,6 тыс. до $7,5 тыс., то с 2011 по 2018 год он оставался на прежнем уровне. Как будто был заморожен.

«Если показатели не растут, то со временем они обвалятся. Ливан — классический пример. В 2018 году все рухнуло», — писал американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Питер Даймон в журнале The Atlantic. И действительно: в 2019 году ВВП на душу населения упал сразу до $3,4 тыс. Настрой в стране изменился. Конечно, на события 2011 года наслоился и ковид, и другие проблемы, был еще жуткий взрыв в порту Бейрута в августе 2020 года, когда множество людей погибло и ущерб был на многие миллиарды. Правительство в очередной раз ушло в отставку. Но слом системы, считаю, произошел в 2011-м. Страну просто сломали. Через колено. Восстановиться она так и не смогла. Без тех событий не было бы экономического и финансового кризиса 2021 года. Андрей Молодых режиссер-документалист

Питер Даймон связывает кризис также с уменьшением помощи от саудитов.

«Острый финансовый кризис возник не сегодня и не в прошлом году. Спад в экономике идет все последнее десятилетие. Причин у этого спада немало. Если повсеместную коррупцию помножить на парализованное правительство и уменьшение финансовой помощи из стран Персидского залива, получается как раз то, что есть сегодня в Ливане. После политического кризиса 2011 года Саудовская Аравия стала снижать размеры своей финансовой помощи Ливану. По мере того как влияние Саудовской Аравии на Ливан слабело, уменьшались и переводы в ливанские банки. Это системно сказывалось на всей экономике страны», — пишет американский экономист.

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Экстренные меры жесткой экономии, призванные спасти страну и ее бюджет от банкротства, не помогли. Напротив, вызвали волну протестов. Так были анонсированы новые налоги. В частности, беспрецедентный сбор на WhatsApp — шесть долларов в месяц за возможность звонков в популярном мессенджере. Это решение власти вскоре отменили, но ввели другие налоги, сократив пенсии и зарплаты госслужащих.

Это вызвало ряд митингов и демонстраций. Хотя и не таких масштабных, как в 2011 году. Обошлось без столкновений с полицией.

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«В обменных пунктах Бейрута, Библоса, Триполи нет валюты, в магазинах не хватает товаров, банки работают с серьезными ограничениями, улицы Бейрута стоят без освещения ночью, в домах не горит свет — у людей нет средств на оплату электричества, вдоль дорог стоят брошенные машины: нет топлива на АЗС (на которых вспыхивают конфликты в очередях). Армия, которая всегда нейтральна, остается единственным игроком, который обеспечивает безопасность на улицах. Руководство армии обратилось к международному сообществу с просьбой о гуманитарной помощи для солдат. Средств не хватает на провизию и лекарства», — описывала ситуацию газета The New York Times.

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В конце февраля 2020 года суверенные рейтинги Ливана в течение нескольких дней были пересмотрены всеми ведущими мировыми финансовыми агентствами до «негативного» уровня. Премьер-министр Хасан Дияб объявил о невозможности выплатить долги и объявил первый в истории страны дефолт. Общий объем внешнего долга достиг $90 млрд.

«Падение не наступило сразу, но все понимали, что оно будет. Дело в том, что наладить нормальную работу правительства в Ливане так и не смогли. Была постоянная министерская чехарда. Министры уходили и приходили. Иногда задерживались на своем посту не более месяца. Естественно, что рано или поздно это бы привело к кризису. Это, кстати, хорошо понимал бизнес. Банкиры, коммерсанты стали выводить активы из страны — в Израиль, в США, даже в Латинскую Америку. Так что секретом ни для кого это не было. Наоборот, многие удивлялись, что падение так долго не происходит. Ливан за предыдущие годы накопил ресурс прочности», — говорит Молодых.

Незваные гости из Сирии

К экономическим проблемам добавились еще демографические. Они проявили себя раньше и, скорее всего, как раз и спровоцировали экономический коллапс.

«Ливан сталкивается с самым опасным истощением ресурсов, в том числе человеческого капитала, и высококвалифицированная рабочая сила все чаще использует потенциальные возможности за границей, что представляет собой необратимую социальную и экономическую потерю для страны», — сказал в 2012 году Сародж Кумар Джа, региональный директор Международного валютного фонда (МВФ). Ливан – это крошечное государство. При этом экономически достаточно развитое. По крайне мере, раньше. Однако выдержать такой поток беженцев его экономика физически не может. Когда на каждых трех жителей страны приходится по одному беженцу, такого не выдержит ни одна экономика в мире. В отличии от Турции или стран ЕС Ливан не в состоянии удерживать это поток. С военной точки зрения это не слишком сильное государство. Границы оно удержать не сможет. Такое соотношение беженцев с собственными гражданами Ливан просто раздавило. Саад Харти профессор Даремского университета

С одной стороны, из страны стали уезжать квалифицированные специалисты, а с другой — Ливан наводнили беженцы из соседней Сирии, где шла жестокая война.

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По оценкам ООН, вместе с палестинцами общее количество беженцев в стране составляет порядка двух миллионов человек. И это при общем населении в шесть миллионов. Нагрузка на бюджет оказалась просто колоссальной. Правительство Ливана утверждает, что за десять лет потратило на их содержание $40 млрд. И при этом не получило никакой помощи от международных правозащитных организаций.

В сентябре 2022 года премьер-министр страны призвал ООН вмешаться до того, как проблема сирийских беженцев «выйдет из-под контроля». Об этом говорилось в письме, адресованном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и опубликованном официальным информагентством Ливана NNA.

«Ливан с площадью 10452 квадратных метра является небольшой страной. Это страна, которая принимает больше всего беженцев в мире по соотношению населения. Экономический кризис, продолжающийся уже три года в Ливане, отбросил 80% ливанцев за черту бедности», — говорится в письме ливанского премьера.

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Сейчас Ливан реализует план по насильственной репатриации сирийских беженцев. Об этом, в частности, заявил министр по делам перемещенных лиц страны Иссам Шараф ад-Дин.

Этот замысел вызвал резкую и негативную реакцию международных правозащитников, в частности правозащитной организации Human Rights Watch International (HRW). Там отметили, что план является «открытым нарушением международных обязательств Ливана и был разработан без ведома Верховного комиссара ООН по делам беженцев».

Также подчеркивается, что, вопреки заверениям Бейрута, в Сирии еще не сформированы безопасные условия для беженцев. «Беженцы, ранее вернувшиеся в Сирию из Ливана подверглись преследованиям со стороны боевиков», — напомнили правозащитники.

Вот только никакой помощи Ливану в решении проблемы беженцев международное сообщество так и не оказало. Хотя прошло уже десять лет.

Между тем политический кризис в Ливане и не думает заканчиваться. Осенью 2022 года депутаты ливанского парламента не смогли избрать нового президента вместо Мишеля Ауна, у которого закончился срок полномочий. Все попытки законодателей оказались неудачными — во время нескольких голосований ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой 65 депутатов из 128 членов парламента. В этом, впрочем, для Ливана нет ничего нового или особенного. Прежде чем Аун занял кресло главы государства, страна прожила без президента два года — с 2014-го по 2016-й.

«Страна находится на грани полного хаоса, паралич власти на всех уровнях», — описал служившуюся ситуацию один из местных депутатов.

О том, как события 2011 года привели к многолетней кровопролитной войне в Сирии – в следующей главе спецпроекта «Газеты.Ru» «Цена Арабской весны».