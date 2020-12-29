От «Кавказа» на «Запад»: главные военные учения 2021 года

По данным военного ведомства, за 2020 год в Вооруженных силах было проведено свыше 18,5 тыс. мероприятий подготовки различного уровня. По мнению военных, в прошлом году на 5% повысилась интенсивность межвидовой подготовки и на 6% — двусторонних учений.

В 2021 году, уверены в Министерстве обороны, интенсивность боевой учебы сохранится. Запланировано свыше 4 800 учений и практических мероприятий.

Основное внимание будет сосредоточено на подготовке органов управления, совершенствовании способов огневого поражения и межвидового взаимодействия, повышении тактической маневренности и мобильности соединений и воинских частей, а также разработке новых способов действий войск с учетом опыта локальных войн и вооруженных конфликтов и выполнении личным составом установленных индивидуальных показателей.

По данным военного ведомства, при подготовке к новому учебному году в Вооруженных силах было проведено порядка 1,2 тыс. сборов и 1,7 тыс. инструкторско-методических занятий. Подготовлено 2,5 тыс. объектов учебно-материальной базы. Обслужено около 30 тыс. единиц полигонного оборудования. Вооружение, военная и специальная техника переведены на зимний режим эксплуатации, созданы необходимые материально-технические запасы.

Стратегические учения «Запад-2021»

Важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск станет запланированное на сентябрь этого года российско-белорусское стратегическое учение «Запад-2021», направленное на дальнейшее укрепление военной безопасности Союзного государства. Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе этих маневров надо использовать новые подходы к применению региональной группировки войск Союзного государства.

«В ходе боевой учебы следует более активно осваивать, обкатывать вооружения и технику с элементами искусственного интеллекта, только совсем недавно обсуждали это на Совете Безопасности, в том числе роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты, автоматизированные системы управления. Такое оружие в разы повышает потенциал частей и соединений, и не только сегодня, но и в ближайшем будущем станет во многом определять исход боя. Кроме того, в ходе предстоящего учения «Запад-2021» должны быть отработаны новые подходы к применению региональной группировки Союзного государства», — сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны.

Планируется, что стратегические учения «Запад-2021» пройдут на пяти полигонах на территории Белоруссии.

Сухопутные войска

Основным приоритетом боевой учебы в Сухопутных войсках в 2021 году станет повышение качества проведения мероприятий боевой подготовки войск, совершенствование подготовки органов военного управления, штабов различного уровня в умении руководить подчиненными подразделениями, используя самые современные автоматизированные комплексы управления и средства связи.

Также большое внимание будет уделено переучиванию личного состава вновь формируемых и перевооружаемых воинских частей и подразделений Сухопутных войск на новые образцы вооружения, военной и специальной техники.

По-прежнему важное место в подготовке Сухопутных войск будет занимать организация межвидовой подготовки и взаимодействия на поле боя соединений и воинских частей. Значительную роль планируется отвести двусторонним учениям, в ходе которых будут отрабатываться вопросы совершенствования практических действий подразделений в различной тактической обстановке.

В 2021 году Сухопутные войска ВС РФ примут участие в девяти совместных с иностранными армиями учениях.

Состоятся совместные российско-алжирские и российско-ланкийское учения, маневры с членами ОДКБ «Нерушимое братство-2021» и «Рубеж-2021», а также учения «Мирная миссия-2021», «Дружба-2021», «Индра-2021», «Ларос-2021» и «Селенга-2021». Семь учений пройдут на территории России, и еще два — за ее пределами.

Основные усилия Сухопутных войск в 2021 году будут направлены на подготовку соединений и воинских частей к участию в итоговых мероприятиях боевой подготовки Вооруженных Сил РФ.

Воздушно-космические силы

Новый период обучения в Воздушно-космических силах начался с командирских полетов. Экипажи оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации уже отрабатывают все элементы летной подготовки в сложных метеорологических условиях днем и ночью.

Основные задачи Воздушно-космических сил на 2021 год включают в себя обеспечение требуемого уровня подготовки органов военного управления и войск, повышение качества проводимых мероприятий подготовки войск (сил), не снижая интенсивности боевой учебы, выполнение мероприятий по перевооружению соединений и воинских частей ВКС на новые и модернизированные образцы вооружения и техники.

Также усилия вида Вооруженных сил будут направлены на освоение перспективных автоматизированных средств управления, цифрового оборудования и совершенствование практических навыков работы должностных лиц в составе командных пунктов ВКС, поддержание дежурных сил (смен) в готовности к выполнению задач в любой обстановке.

Для дальней авиации спланированы летно-тактические учения с авиационными полками с отработкой перебазирования на незнакомые оперативные аэродромы, дозаправки в воздухе, боевого применения авиационных средств поражения и выполнением других задач.

Перед Военно-транспортной авиацией, которая отметит в 2021 году свое 90-летие, стоят новые, по ряду показателей уникальные задачи, в том числе изыскание новых тактических приемов, освоение новой и модернизированной техники, совершенствование организационно-штатной структуры частей и соединений.

В числе приоритетов Космических войск — реализация графика запусков космических аппаратов военного и двойного назначения, а также поддержание постоянной готовности к применению средств системы предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства и управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

Подготовка войск Командования противовоздушной и противоракетной обороны ВКС включает в себя проведение тактических учений с боевой стрельбой с подразделениями и воинскими частями зенитных ракетных и радиотехнических войск, обеспечение противоракетной обороны Москвы и Центрального промышленного района.

Военно-морской флот

Силы ВМФ по-прежнему будут выполнять задачи во всех районах Мирового океана. Целью боевой подготовки сил и войск Военно-морского флота в 2021 году станет поддержание боевой и мобилизационной готовности на уровне, гарантирующем обеспечение безопасности с морских и океанских направлений. При этом будет учтен факт расширения и характер новых угроз военной безопасности.

Среди особенностей подготовки — совместная отработка задач корабельными силами, Морской авиацией и Береговыми войсками по высадке морских десантов, ведению боевых и специальных действий, а экипажами Морской авиации ВМФ — действия в составе тактических групп в сложных метеорологических условиях и помеховой обстановке с выполнением дозаправки в воздухе.

В этом году корабли Военно-морского флота впервые за 10 лет проведут учения с кораблями НАТО.

Маневры под названием «АМАН-2021» пройдут в феврале 2021 года у берегов Пакистана. От российского флота в учениях примут участие фрегат, патрульный корабль и спасательное буксирное судно. Также подтверждено участие подразделения морской пехоты, отряда разминирования и вертолета морского базирования. Инициатором международных учений выступили ВМС Пакистана. Кроме принимающей стороны и ВМФ России, в маневрах примут участие ВМС США, Королевский Военно-морской флот Великобритании, ВМС Китая, морские силы самообороны Японии, ВМС Турции, а также корабли флотов Филиппин, Малайзии, Шри-Ланки и Индонезии.

Участие в учениях «АМАН-2021» подтвердили всего около 30 стран, но только вышеперечисленные отправят на маневры корабельный состав, остальные ограничатся ролью наблюдателей. Целями учений АМАН-2021 является укрепление и развитие военного сотрудничества между странами-участницами в интересах безопасности и стабильности в море, а также обмен опытом между военными моряками.

В последний раз корабли ВМФ РФ участвовали в совместных учениях вместе с кораблями НАТО в 2011 году, когда у берегов Испании прошли маневры под названием «Болд Монарх» по поиску и оказанию помощи аварийным подводным лодкам. От России участвовал отряд кораблей Черноморского флота в составе дизель-электрической подводной лодки «Алроса», спасательного буксира «Шахтер», килекторного судна КИЛ-158 и спасательного судна «Эпрон».

Ракетные войска стратегического назначения

В Ракетных войсках стратегического назначения в первой половине 2021 года планируется провести более 200 мероприятий боевой подготовки, в числе которых тактические и тактико-специальные учения с ракетными полками и ракетными дивизионами, а также ряд командно-штабных учений с ракетными объединениями и соединениями под руководством командующего РВСН и командующих ракетными армиями.

В 2021 году при проведении мероприятий боевой подготовки особое внимание будет уделено освоению и эксплуатации современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

С каждым ракетным полком предстоит отработать вопросы выполнения учебно-боевых задач как на маршрутах боевого патрулирования, так и в позиционных районах ракетных соединений в ходе несения боевого дежурства. Кроме того, в подразделениях обеспечения продолжительность полевого выхода увеличится до месяца. Возрастет и количество полковых, батальонных и ротных учений.

В 2021 году будет продолжена работа, направленная на повышение боевой выучки личного состава, усложнение требований к уровню подготовки всех категорий военнослужащих, а также на применение во время процесса обучения перспективных образцов вооружения и новой техники. Внедрение новых программ и методик в ходе мероприятий тактической подготовки позволит в полном объеме использовать все заложенные в новейшие ракетные комплексы тактико-технические характеристики, рассчитывают в Минобороны.

Воздушно-десантные войска

2021 учебный год в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск объявлен годом сохранения и приумножения гвардейских традиций ВДВ. В предстоящем году с личным составом воинских частей спланировано более 2600 учений с боевой стрельбой. Из них более 1800 боевых стрельб отделений, более 550 боевых стрельб взводов, более 150 ротных тактических учений, из которых порядка 30 будут двусторонними.

Десантно-штурмовые и парашютно-десантные подразделения примут участие в 16 батальонных тактических учениях с десантированием личного состава и техники.

Спланированы четыре полковых тактических учений с десантированием военнослужащих и военной техники. В 2021 году на базе Рязанского гвардейского училища ВДВ продолжится подготовка по специальности «Инструктор по огневой подготовке». В предстоящем году намечены более 50 мероприятий по плану международной деятельности, семь из которых — совместные учения войск. Главным мероприятием боевой подготовки войск станет участие ВДВ в совместном стратегическом учении «Запад-2021».

В Минобороны подчеркивают, что строгое выполнение планов боевой и оперативной подготовки в Вооруженных силах позволит поддерживать высокий уровень боеспособности войск и адекватно реагировать на возможные обострения военно-политической обстановки.