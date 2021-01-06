В Иране увидели в испытаниях «Сармата» послание Байдену

Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат» — это российское послание избранному президенту США Джозефу Байдену, пишет иранское информагентство Akharin Khabar.

«Сармат» — это своего рода «послание», весть о текущих возможностях России и ее военных технологиях, прежде всего, для США, их союзников в Европе, а также для других стран. Так получилось, что оно совпало по времени с приходом к власти новой администрации в Вашингтоне», — указали в статье.

Основной целью этого ракетного комплекса назвали преодоление всех существующих на сегодняшний день, а также перспективных систем противоракетной обороны.

Кроме того, комплекс предназначен для того, чтобы лишить противника возможности ядерного сдерживания.

Такое оружие, по словам автора публикации, может быть применено только в реальной ядерной войне — оно имеет стратегическое, а не тактическое значение. Вместе с тем отмечается, что Москва работает над большим спектром других вооружений, среди которых — беспилотный подводный аппарат «Посейдон», баллистическая ракета «Кинжал», лазерное оружие скрытого действия «Пересвет».

Автор усомнился в том, что заявления об испытаниях ракеты «Сармат», прозвучавшие на фоне прихода новой администрации в Вашингтоне, — это простое стечение обстоятельств. Как предположили в материале, Россия таким образом выражает надежду, что Байден будет сговорчивее в отношении подписания новых соглашений по вооружениям.

«Россия, скорее всего, хочет показать США, что они во время пребывания [действующего президента США Дональда] Трампа на посту президента проявляли своего рода халатность, пока здесь (в России) создавались все эти новые технологии, и надеется, что новая администрация в Вашингтоне будет более сговорчивой в отношении переговоров и подписания новых договоренностей по вооружениям», — подчеркивается в материале.

РС-28 «Сармат» — это передовая система ракетостроения РФ, которая будет нести межконтинентальную баллистическую ракету. Общий вес ракеты составляет порядка 200 тонн, а максимальная дальность полета — 18 тыс. км.

Эту МБР начали разрабатывать в 2000-е годы. Первоначальный ее прототип был создан в 2015 году. При создании ракеты иногда возникали проблемы. В частности, при первом испытательном пуске из наземной шахты были обнаружены технические неполадки в оборудовании пусковой системы.

Первоначально поступление в войска первых серийных образцов оружия планировали на 2018 год, но потом оно было перенесено на 2021 год.

В конце прошлого года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, слова которого приводило издание «Красная звезда», отмечал, что летные испытания «Сармата» начнутся в ближайшее время. «Уже сегодня с положительным результатом завершены бросковые испытания ракеты «Сармат». В ближайшее время мы приступим к проведению летных испытаний этого ракетного комплекса», — говорил он.

В середине декабря прошлого года командующий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев подчеркивал, что постановка «Сармата» на боевое дежурство запланирована на 2022 год, передавала «Красная звезда».

Он уточнил, что на сегодняшний день предприятия промышленности осуществляют «набор готовности к государственным летным испытаниям ракетного комплекса «Сармат»». По его словам, в Ужурском ракетном соединении развернули работы, в рамках которых к перевооружению готовится головной ракетный полк.

«Сармат», как ожидается, должен заменить самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода», которая также известна как «Сатана», РС-20В, по классификации НАТО.

В августе прошлого года обозреватель The National Interest Калеб Ларсон писал, что когда Россия примет на вооружение новую МБР «Сармат», она получит ощутимое преимущество перед Соединенными Штатами.

Он уточнил, что «Сармат» — это тяжелая, жидкотопливная МБР шахтного базирования. Автор публикации подчеркнул, что в сравнении с предшественником, созданным еще при СССР, «Сармат» будет обладать особенно высокой дальностью полета — 18 тыс. км. У «Воеводы» она составляет 10 тыс. км.