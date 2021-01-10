Непреодолимая ПВО: китайский журналист похвалил русских военных

Россия создала плотную сеть перехвата любых воздушных угроз и готова отвечать на любые выпады со стороны Запада. Об этом в статье на портале «Чжунго цзюньван» пишет китайский журналист Ши Вэнь.

«Система ПВО на стратегическом направлении — запад и юг России — была последовательно модернизирована, дальность действия средств обороны увеличена вдвое, а эффективность противовоздушной обороны повышена на 20%», — отмечаются в статье успехи отечественной ПВО.

По мнению китайца, достичь этого удалось с помощью оснащения войск зенитно-ракетными комплексами С-400 и С-300В4 (они несут боевое дежурство в том числе и на Курилах, отмечает журналист).

Ши также коснулся «поистине выдающихся характеристик» ЗРК С-500 – новейшей разработки отечественной оборонной промышленности, которая должна поступить на боевое дежурство в ближайшие годы.

Кроме того, в статье отмечается высокое качество системы ПРО ПЛ-19 «Нудоль». Она способна точно поражать баллистические ракеты малой и средней дальности, а также — ликвидировать спутники, находящиеся на орбитах от 200 до 1500 км от поверхности Земли.

В целом, Россия успешно соединила радиолокационную сеть дальнего обнаружения и Единую космическую систему. По словам Ши Вэня, российские военные не забывают и про взаимное сопряжение элементов своей ПВО — зенитные системы могут вести боевые операции вместе с другими видами техники, в том числе — в связке со звеном истребителей Су-35С.

Ранее китайский портал Sohu сообщал, что Россия значительно опережает США в области ядерного вооружения. Военные эксперты в КНР считают, что на вооружении у России находится более 300 межконтинентальных ракет, что «вызывает ужас у Белого дома».

Кроме того, Москва располагает сразу несколькими типами ракетных комплексов, в частности — «Тополем», «Ярсом» и «Баргузином». В то же время у Пентагона есть только два вида межконтинентальных ракет: семейства Minuteman и Trident.

В материале также отмечается, что в августе командующий Ракетными войсками стратегического назначения России Сергей Каракаев заявил о планах в ближайшее время поэтапно перевести все ракетные соединения на новые ракетные комплексы. По словам автора статьи, российские ядерные ракеты заставят Вашингтон «встать на колени и признать свое поражение».

В 2019 году Sohu включил Россию в топ-3 самых могущественных стран мира. Сильные стороны России — самая большая в мире территория, более 17 млн квадратных километров, а также — сильная армия. Однако, пишут китайские журналисты, есть у России и четыре слабых места, первым среди которых является низкая численность населения.

В статье утверждается, что для мировой державы такое количество граждан «не по статусу».

Еще одна проблема — трудности в управлении многонациональным государством. Москва несет серьезные убытки из-за «управления народами, различия между которыми угрожают стабильности». Кроме того, китайские журналисты назвали слабым местом России мононаправленность экономики и «неудачное положение на глобусе».

«Россия обречена на поражение со своим слабым экономическим развитием», — говорится также в статье китайских экспертов. Наконец, издание в качестве слабого места России назвало «международную обстановку»: в соседних странах Восточной Европы мало кто имеет хорошие ассоциации с Россией, а кроме того, нужно помнить о постоянном давлении США на РФ.