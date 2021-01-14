«Охотник» за Skyborg: догонят ли российские БЛА американские

Как пишет издание Forbes, во время испытаний на полигоне Ашулук на юге России беспилотный летательный аппарат «Охотник-Б» разработки ОКБ Сухого, представляющий собой 46-футовое летающее крыло с турбореактивным двигателем, сбросил авиационную бомбу свободного падения весом 1100 фунтов (500 кг) из своего внутреннего оружейного отсека.

«Новейшая прицельно-навигационная система, установленная на «Охотнике», позволяет использовать свободно падающие боеприпасы с точностью, приближающейся к точности высокоточного управляемого оружия», — сообщают источники издания в российском оборонно-промышленном комплексе.

Неясно, пишет Forbes, как испытатели управляли БЛА во время сброса бомбы с борта аппарата. Возможно, «Охотник-Б» управлялся дистанционно по радиоканалу.

По словам исследователя из Центра новой американской безопасности (CNAS) Сэмюэля Бендетта,

в конечном итоге российский БЛА будет оснащен искусственным интеллектом, который обеспечит ему высокую степень автономности.

«Охотник-Б», по его мнению, «должен быть способен автономно поражать стационарные и мобильные наземные цели с заранее известными координатами, в том числе при приеме внешнего целеуказания в воздухе».

Хотя бомба в недавнем испытании была неуправляемой, «Охотник-Б» в конечном итоге будет совместим с управляемыми авиационными средствами поражения, пишет Forbes. По мнению издания, в ранее проводившихся испытательных полетах БЛА оснащался ракетами класса «воздух-воздух», но запуска их так и не осуществлял.

Кремль, как полагают авторы материала, планирует использовать «Охотник-Б» в качестве «верного ведомого» пилотируемых истребителей 5-го поколения с малой радиолокационной заметностью Су-57. Военно-воздушные силы США разрабатывают аналогичный беспилотный летательный аппарат в рамках приоритетной программы Skyborg.

В рамках военного бюджета США на 2021 финансовый год на поддержку программы перспективных БЛА Skyborg дополнительно выделяется $50 млн для пополнения ВВС США автономными беспилотными самолетами, которые будут взаимодействовать с F-35 и другими тактическими самолетами для обеспечения превосходства в бою.

В конечном итоге проект Skyborg будет реализован в виде летательного аппарата, управляемого искусственным интеллектом, который будет обучаться и тренироваться вместе с пилотами.

Причем он станет более квалифицированным, полностью адаптированным ко всем возможным компетенциям летчика и будет готов противодействовать угрозам, которые могли бы вызвать затруднения у человека при их классификации и парировании.

«Охотник-Б», первый полет которого состоялся в августе 2019 года (летательный аппарат под управлением оператора выполнил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров и совершил успешную посадку, полет продолжался около 20 мин), быстро развивается и совершенствуется.

Короткая, но кровопролитная война между Арменией и Азербайджаном прошлой осенью, в ходе которой азербайджанские беспилотные летательные аппараты быстро расправились с армянскими танками, побудила Кремль ускорить принятие на вооружение «Охотника-Б» и интенсифицировать реализацию других программ БЛА, считают в Forbes.

По словам Бендетта,

«Охотник-Б» «находится под пристальным наблюдением российского руководства, чтобы обеспечить требуемые результаты в соответствии с графиком или даже с опережением его».

Летно-технические характеристики тяжелого ударно-разведывательного БЛА С-70 «Охотник» выглядят следующим образом: размах крыла — 19 м; боевая нагрузка — 2,8 т (по другим данным — до 8 т); взлетная масса — 25 т; максимальная скорость — 1400 км/час (на малой высоте), по другим данным — около 1000 км/час; практический потолок — 18 000 м; дальность полета — 6000 км.

По данным сайта bmpd, в сентябре 2020 года ПАО «Компания «Сухой» (входит в состав АО «Объединенная авиастроительная корпорация» госкорпорации «Ростех») разместила на сайте госзакупок информацию о проведении закупки у единственного поставщика работ по опытно-конструкторской работе «Создание наземного пункта управления НПУ-70» для обеспечения испытаний ударного беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник».

На выполнение этой работы к 30 сентября 2025 года планируется выделить 2 млрд 250 млн руб.

Работы проводятся компанией «Сухой» по государственному контракту от 27 декабря 2019 года, который предусматривает выполнение опытно-конструкторской работы для нужд Министерства обороны. По известным данным, этот контракт охватывает постройку трех опытных образцов (С-70-2, С-70-3 и С-70-4) БЛА С-70.

Согласно проекту контракта на ОКР «Создание наземного пункта управления НПУ-70», два опытных образца НПУ-70 для отработок «Охотника» должны быть переданы заказчику (компании «Сухой») в середине 2021 года, третий — в январе 2022 года.

Предварительные государственные испытания планируется завершить до конца 2023 года, а полный объем государственных совместных испытаний выполнить к октябрю 2025 года, после чего приступить к организации серийного производства.

В документах указано, что разработчик пункта управления должен принять участие в изготовлении третьего и четвертого опытных образцов БЛА С-70 «Охотник» - С-70-3 (завершение к 30 марта 2022 года) и С-70-4 (завершение к 30 ноября 2022 года).

В настоящее время построен только один образец БЛА С-70 (С-70-1), совершивший первый полет 3 августа 2019 года.

Как следует из документации, с 1 января 2023 года планируются государственные испытания беспилотного комплекса СК-70 с завершением их к 30 сентября 2025 года. К 30 октября 2025 года планируется утверждение рабочей конструкторской документации с литерой «О1» для организации серийного производства НПУ-70.

В августе прошлого года глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что Минобороны России начнет получать серийные БЛА «Охотник» с 2024 года.