«Самое мощное оружие в мире»: КНДР показала новую ракету

В Пхеньяне прошел военный парад по случаю окончания VIII съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Официальные лица Северной Кореи собрались в Пхеньяне на первый партийный съезд с 2016 года.

На этом форуме Ким Чен Ын объявил о новом пятилетнем плане оживления экономики перед лицом кризиса, вызванного мерами по борьбе с коронавирусом, стихийными бедствиями и международными санкциями в отношении ядерной и ракетной программ Северной Кореи.

«Сам по себе парад не должен был стать провокацией, но стал тревожным знаком приоритетов Пхеньяна»,

— сказал агентству Reuters профессор Университета Ихва в Сеуле Лейф-Эрик Исли.

По его словам, экономика Северной Кореи серьезно пострадала из-за вызванного пандемией закрытия границ, «неправильного управления» и международных санкций.

«Несмотря на это или, возможно, из-за этого, Ким Чен Ын чувствует необходимость выделить ограниченные ресурсы на подобное военно-политическое мероприятие», — отметил Лейф-Эрик Исли.

На военном параде в столице КНДР на площади Ким Ир Сена были продемонстрированы перспективные баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ).

«Самое мощное оружие в мире, баллистические ракеты подводных лодок, выходили на площадь одна за другой, убедительно демонстрируя мощь революционных вооруженных сил», — так об этом мероприятии сообщило северокорейское агентство ЦТАК.

Речь в данном случае идет о ракетах «Pukguksong-5» — модернизированной версии БРПЛ «Pukguksong-4», которую показали в октябре 2020 года.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, одетый в кожаное пальто и меховую шапку, улыбался и махал рукой, наблюдая за парадом на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне.

«Новая ракета определенно выглядит длиннее», — заявил эксперт Калифорнийского центра исследований нераспространения ядерного оружия Джеймса Мартина Майкл Дуитсман.

В отличие от октябрьского парада, на мероприятии в четверг не были представлены крупнейшие межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Северной Кореи, которые, как считается, могут доставить ядерную боеголовку в любую точку Соединенных Штатов.

Министерство обороны США отказалось от комментариев по поводу парада в Пхеньяне .

Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило, что его главный эмиссар по ядерному оружию обсудил недавние шаги Северной Кореи со своим коллегой в Соединенных Штатах.

Профессор Сеульского национального университета Сух Кун-йулл, специализирующийся на ядерных технологиях, сказал, что дальность действия и модернизация БРПЛ в данном случае не так важны, как сообщение, которое Ким пытается отправить, устроив съезд и военный парад прямо перед инаугурацией президента США Джо Байдена.

«Что более важно, следует отметить, что это предвестник возобновления ядерных испытаний, которые были отложены, — пояснил он. —

Север готовит почву перед приходом к власти администрации Байдена».

Северная Корея не проводила ядерных испытаний и не запускала свои межконтинентальные баллистические ракеты с большой дальностью полета с 2017 года. Но в этот раз Ким ясно дал понять, что больше не чувствует себя связанным этим добровольным мораторием после того, как переговоры о денуклеаризации с президентом США Дональдом Трампом зашли в тупик, делает вывод Reuters.

В среду Ким Ё Чжон, сестра Ким Чен Ына и член Центрального комитета Трудовой партии Кореи, назвала власти Южной Кореи «идиотами высшего класса» за то, что в Сеуле увидели признаки готовящегося парада в Пхеньяне в начале этой недели, пишет агентство.

КНДР стоит на пороге создания морских стратегических ядерных сил. Иными словами, к баллистическим ракетам наземного базирования в Северной Корее в ближайшее время может быть добавлен еще один полноценный элемент триады стратегических ядерных сил — морские.

Морские стратегические ядерные силы значительно расширят ядерный арсенал Ким Чен Ына и бросят вызов Соединенным Штатам, которые не так давно обозначили северокорейскому лидеру пороговые требования для возможного продолжения дальнейшего диалога.

В настоящее время у Северной Кореи имеется несколько типов баллистических ракет морского базирования.

Первая из них — «Pukguksong-1» («Полярная звезда-1») с дальностью стрельбы 1250-1300 км. Ракета этого типа была успешно запущена с борта подводной лодки в августе 2016 года. Для испытаний БРПЛ в КНДР используется специально построенная дизель-электрическая подводная лодка, получившая на Западе наименование Sinpo-В. Субмарина имеет надводное водоизмещение около 2000 т и оборудована одной шахтой для запуска баллистических ракет.

«Pukguksong-2», кстати, не является баллистической ракетой подводных лодок. Это северокорейское изделие — наземного базирования.

Северокорейская баллистическая ракета морского базирования типа «Pukguksong-3» впервые была испытана в начале октября 2019 года. По данным военного ведомства КНДР, ракета пролетела тогда 450 км и поднялась на высоту 910 км. Дальность стрельбы «Pukguksong-3» составляет, по некоторым оценкам, около 2000 км.

Носителем ракет «Pukguksong-3» является построенная в КНДР на судоверфи Sinpo South более крупная ракетная дизель-электрическая подводная лодка типа Sinpo-С с надводным водоизмещением около 3000 т и тремя шахтами для БРПЛ.

Ранее на грандиозном военном параде в честь 75-летия Трудовой партии Кореи в октябре 2020 года была продемонстрирована новая БРПЛ «Pukguksong-4».

Разумеется, в Северной Корее не раскрывают технических характеристик ракеты «Pukguksong-4», но есть предположения, что дальность стрельбы этого изделия составляет от 1900 до 2000 км. Это означает, что ракета способна поразить объекты на части территории Японии и Южной Кореи.

На данном этапе Северная Корея располагает сравнительно небольшим ядерным арсеналом. Как ранее писала «Газета.Ru», точных данных по количеству развернутых ядерных боеприпасов (ЯБП) в КНДР нет. По данным СИПРИ, количество ЯБП в Северной Корее в настоящее время составляет от 30 до 40 единиц. В 2019 году ядерный арсенал Ким Чен Ына составлял 20-30 боеголовок.