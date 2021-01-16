«Зона досягаемости»: эксперт дал советы по борьбе с авианосцами

Военная активность США и их союзников по НАТО у российских границ указывает на подготовку к войне с Россией, уверен заместитель президента РАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

В своей статье, опубликованной в «Военно-промышленном курьере» он выразил мнение, что страны НАТО превосходят Россию силах и средствах. В связи с этим, Сивков считает, что в случае конфликта российским Вооруженным силам, в частности, ВМФ придется обороняться. В настоящее время, полагает эксперт, флоту важно решать комплекс задач, которые направлены на защиту акватории океанов и морей, прилегающих к побережью России.

Вместе с тем он выразил мнение, что сейчас складывается ситуация, при которой наш слабый, по мнению Сивкова, флот может столкнутся с более сильным противником.

«Ведь именно такая ситуация сегодня складывается для нашего ВМФ, поскольку американский флот имеет значительное превосходство. А при сохранении существующих тенденций в темпах наращивания корабельного состава, оснащения вооружением и военной техникой уже в недалеком будущем и китайский флот получит над нами значительное превосходство», — написал он.

При этом, по мнению военного специалиста, для России сейчас актуален опыт построения стратегической обороны российского флота на Балтике во время Первой мировой войны. Кроме того, может пригодится и опыт Турции в аналогичный период.

Вместе с тем Сивков считает, что и слабый флот может быт успешен в бою, если военные опираются на мощную систему оборонительных позиций в островных зонах и узкостях.

В то же время Сивков напомнил о появлении береговых ракетных комплексов. В качестве примера он привел «Калибр» и «Оникс». Они способны стрелять на расстояние, сопоставимое с расстоянием боевого применения палубной авиации. Таким образом эти системы могут поразить цель примерно в 300 км. Вместе с тем Сивков напомнил и о гиперзвуковом «Цирконе». Дальность стрельбы этого отечественного оружия составляет до 1 тыс. км.

Что касается возможностей американских ВС, эксперт отметил, что палубная авиация может работать по целям, которые находятся не более чем в 700 км от авианосца.

В связи с этим, специалист полагает, что для удара по российским объектам, которые располагаются в глубине территории страны, военным США придется приблизится к побережью на примерно 450-500 км. Таким образом, полагает Сивков, авианосец США может оказаться в зоне досягаемости береговых ракетных комплексов большой дальности.

«Альтернативой может стать использование береговых аэродромов подскока для своей авиации. Это, с одной стороны, существенно сократит его оперативные возможности, а с другой — ликвидирует главное преимущество палубной авиации — независимость от береговых аэродромов, которые могут быть разрушены», — указал на возможный план действий Сивков.

Помимо этого, по его мнению, можно также использовать и широкополосные мины. Для более эффективного решения задач обороны их следовало бы установит глубоководных районах. По словам Сивкова, таким образом можно создать «минную угрозу», если расположить их на глубине до 5 тыс. м в местах действия авианосцев.

Ранее на повышение активности США и их союзников по НАТО указывал замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин. В интервью «Российской газете» он отметил, что западные страны ведут «агрессивную риторику» по отношению к России. При этом они не обращают внимания на попытки Москвы провести взаимный отвод районов проведения учений от линии соприкосновения Россия — НАТО.

Вместе с тем он отметил, что в 2020 году авиация и военно-морские силы Североатлантического альянса повысили свою активность. В связи с этим, по словам Фомина, все чаще возникали ситуации, «способные привести к серьезным инцидентам». Конфликты удалось предотвратить, заверил он, только благодаря профессионализму российских военных.