Не до войны: как сокращаются объемы экспорта оружия

Ассамблея экспортеров Турции, или TIM в ее турецкой аббревиатуре, заявила, что сбои в процессах производства, поставок и логистики из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, вызвали падение экспорта. В 2020 году на оборонную и аэрокосмическую промышленность приходилось 1,3% общего экспорта Турции.

Такая ситуация сложилась даже несмотря на то, что на отдельных рынках Анкаре даже удалось нарастить свой оружейный экспорт. Так, Азербайджан — верный политический союзник Турции на Кавказе — был вторым по величине экспортным рынком для Анкары. Объем продаж Баку турецкого вооружения, военной и специальной техники достиг $260,8 млн, что на 194% больше, чем в предыдущем году.

Еще одним крупным рынком для Анкары, как ни странно, были Объединенные Арабские Эмираты. Абу-Даби является соперником Турции по многим внешнеполитическим позициям, тем не менее, турецкий экспорт в ОАЭ составил $200,2 млн, что на 51% больше, чем в 2019 году.

Несмотря на это, согласно официальным данным, экспорт оборонной и аэрокосмической продукции Турции в 2020 году составил всего $2,3 млрд, что на 14,8% меньше, чем в 2019 году.

Частично падение объясняется охлаждением отношений Анкары с Вашингтоном. TIM сообщила, что Соединенные Штаты в 2020 году были ведущим рынком для турецких производителей с объемом продаж $784,2 млн, что на 4% меньше, чем в 2019 году.

Системы вооружения, военной и специальной техники местного производства удовлетворяют 70% потребностей вооруженных сил Турции по сравнению с 35% в 2002 году. За тот же период количество программ оборонных закупок выросло с 66 до более чем 700, или с $5,5 млрд до $70 млрд по контрактной стоимости.

Аналогичным образом оборот оборонной и аэрокосмической промышленности Турции вырос с менее $1 млрд до более чем $9 млрд, а экспорт — с $248 млн до $2,7 млрд.

В 2020 году семь турецких компаний были включены в список из 100 крупнейших оборонных компаний мира.

В составленном изданием Defense News рейтинге, 48 место занимает Aselsan A.S., производящая электронные приборы и компоненты. Производитель самолетов, вертолетов и спутников Turkish Aerospace Industries занял 53 место.

Еще пять компаний, чья специализация варьируется от автомобиле- и кораблестроения до производства ракет и бронетехники расположились в рейтинге с 89 по 99 места.

Анкара объявила о своем целевом показателе экспорта оборонной и аэрокосмической промышленности в размере $10,2 млрд, которого она намеревается достичь к 2023 году. При этом в 2018 году он составлял всего $2 млрд.

«Стратегический план на 2019–2023 годы», выпущенный государственным агентством по закупкам (SSB), также нацелен на увеличение годовой выручки оборонной и аэрокосмической промышленности до $26,9 млрд в 2023 году с $6,7 млрд в 2018 году. Согласно этому документу,

к 2023 году промышленность Турции будет удовлетворять 75% военных потребностей страны по сравнению с 65% в 2018 году.

Для достижения этих целей правительство планирует реструктурировать систему стимулирования экспорта оборонной продукции. Кроме того, Турция откроет агентства по продвижению оборонного экспорта в 20 странах.

Другие важные цели, подробно описанные в документе, включают переход на новую модель закупок; определение приоритетов программ, которые минимизируют зависимость от систем зарубежного производства; и поддерживающие модели, которые укрепляют способность Турции конкурировать на международных рынках высоких технологий.

Как ранее писала «Газета.Ru», Турция рассчитывает расширить рынки сбыта своего оружия, военной и специальной техники. Анкара намерена начать поставки вооружений Пакистану, Бангладеш и Афганистану.

Предполагается, что турецкий экспорт вооружений, военной и аэрокосмической техники в эти три азиатские страны может достичь $5 млрд в течение ближайших 10 лет.

Один только турецкий оборонный гигант Aselsan за 26 лет экспортировал в Пакистан продукции на сумму более $1 млрд или 7,55 млрд в турецких лирах.

«Турция эпизодически выступала поставщиком нишевой военной продукции на экспорт в течение нескольких десятилетий. Однако успехи в развитии национальной оборонной промышленности способствовали превращению Турции в период после 2000 года во все более значительного игрока на мировом оборонном рынке. Подлинный прорыв здесь произошел в последние несколько лет, что связано с расширением спектра турецких предложений, с завоеванием турецким ВПК «богатой» клиентуры как среди стран Ближнего Востока (государства Персидского залива), так и среди тюркоговорящих республик бывшего СССР (Азербайджан, Казахстан, Туркмения)», — рассказал «Газете.Ru» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Как отметил собеседник издания, в целом, турецкая оборонная промышленность в настоящее время представлена на мировом рынке в нескольких основных сегментах, в развитии которых в Турции в последние годы были достигнуты значительные успехи и которые стали соответствующим «драйвером» экспортных продаж.

Это, в первую очередь, легкая бронетехника, катеростроение, электронные и прицельные системы, системы связи, неуправляемые ракетные системы, артиллерийско-стрелковое вооружение и боеприпасы.

По мнению Руслана Пухова, при анализе турецкого оборонного экспорта очевидна политическая ориентированность его клиентов — интерес к поддержанию военно-технических связей с Турцией у большинства основных заказчиков ее вооружения вызван не столько качественными или военно-техническими параметрами закупаемого имущества, а заинтересованностью в Турции как в партнере по политическим, историко-языковым или религиозным соображениям.

Имидж Турции как «мусульманского производителя» вооружений играет, как достаточно ясно, весьма значимую роль для многих стран, добавляет директор Центра.

Со стороны ряда консервативных государств Персидского залива, видимо, закупка вооружений в Турции является одной из форм поддержки режима нынешнего происламистского турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Рынок оружия не стоит на месте

При этом, в целом, в мире год от года растет объем продаж вооружения, о чем свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

В частности в 2019 году 25 крупнейших компаний продали военной продукции на $361 млрд, что на 8,5% больше, чем в 2018 году. При этом $166 млрд из этой суммы пришлось на поставки пятью лидерами списка (Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics).

Всего в топ-25 крупнейших компаний мира по объему продаж вооружения входит 12 американских предприятий, на которые приходится 61% от общего объема продаж.

Также можно отметить, что продажи оружейных компаний КНР растут, в то время как российских — падают, согласно докладу SIPRI.

В топ-25 входят четыре китайские компании. Три из них входят в первую десятку: Aviation Industry Corporation of China (AVIC, 6-е место), China Electronics Technology Group Corporation (CETC, 8-е место) и China North Industries Group Corporation (NORINCO, 9-е место). Совокупная выручка этих компаний, включая China South Industries Group Corporation (CSGC, 24-е место), выросла на 4,8% в период с 2018 по 2019 год. В докладе Стокгольмского института отмечается, что китайские оружейные компании получают большую выгоду от программ военной модернизации Народно-освободительной армии Китая. Общая доля китайских компаний в 2019 году составляла 16%.

Выручка двух российских компаний, входящих в топ-25 — «Алмаз-Антей» и «Объединенная судостроительная корпорация» — за тот же период снизилась на общую сумму $634 млн. Третья российская компания — «Объединенная авиастроительная корпорация» — потеряла $1,3 млрд от продаж и выбыла из топ-25 в 2019 году. На российские предприятия в представленном рейтинге приходилось лишь 3,9% от общего объема продаж.

В августе 2020 года американское издание Defense News опубликовало очередной рейтинг 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира за 2020 год, основанный на доходах от продаж продукции военного назначения мировыми производителями в 2019 году. В свежий рейтинг вошли только две российские компании — АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», переместившееся с 15-го на 17-е место, а также АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», разместившееся на 35-м месте.

При этом следует отметить, что точных данных по «ковидному» 2020 году еще нет. И есть все основания полагать, что практически во всех сферах производства и экспорта вооружений во всех странах будет зафиксировано снижение.

Даже Соединенные Штаты не выполнили план 2020 года по поставкам истребителей F-35.

В 2020 году существенно упали и российские экспортные поставки вооружения, военной и специальной техники. По подсчетам экспертов РАНХиГС и Института Гайдара, за январь — сентябрь 2020 года экспорт ВВСТ из России сократился на 17%. С января по сентябрь за счет экспорта вооружений Россия заработала $5 млрд. В 2019 году за тот же период государство получило $6 млрд.

В Минобороны объяснили подобный провал пандемией и проблемами мировой экономики. Больше всего от пандемии пострадали основные партнеры России — Алжир, Египет, Индия и Китай. В целом страны по всему миру ограничили военные расходы и сократили закупки вооружений.