Услышать врага: в войска поступил новый комплекс артиллерийской разведки

«Пенициллин» фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов и выдает точные координаты местоположения орудия противника, которые затем наносятся на электронную карту.

«В декабре 2020 года в соответствии с заключенным контрактом передали заказчику первую партию», — сообщил РИА Новости генеральный директор концерна «Вега» (входит в «Росэлектронику» госкорпорации «Ростех») Вячеслав Михеев.

По данным «Веги», «Пенициллин» эффективно работает в любое время суток при температуре от -40 до +50 градусов Цельсия. Время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, не превышает пять секунд. Комплекс разработан входящим в состав «Веги» Научно-исследовательским институтом «Вектор». Эту информацию приводит РИА Новости.

По информации открытых источников, «Пенициллин», в отличие от большинства других подобных систем, засекает артиллерию противника не с помощью радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление.

Кроме того, новая система не демаскирует себя излучением радиолокационной станции, но при этом обеспечивает высокую точность. Комплекс устанавливается на шасси КАМАЗ, разведывательный оптико-электронный модуль системы крепится на подъемной мачте.

На вооружение российской армии ранее поставлялись радиолокационные комплексы контрбатарейной борьбы, засекающие снаряды и ракеты противника с помощью радиолокационных станций, а также звукометрические комплексы, оснащенные только акустическими датчиками, которые имеют существенные погрешности при определении позиций артиллерии противника.

«Наземная артиллерийская разведка велась и ведется с использованием оптических (оптико-электронных) приборов и специальных разведывательных комплексов, состоящих на вооружении того или иного вида артиллерийской разведки (оптической, звуковой, радиолокационной и радиотехнической)», — пояснил «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Как отметил военачальник, звуковая разведка решает две основные задачи: ведет разведку и определяет координаты батарей (орудий) наземной и зенитной артиллерии, РСЗО, минометов по звуку их выстрелов; обслуживает стрельбу своей артиллерии по звуку разрывов снарядов и мин.

Средствами звуковой разведки в Ракетных войсках и артиллерии являются подвижные звукометрические комплексы. К таковым относится, например, автоматический звукометрический комплекс АЗК-7М.

Быстрота определения координат цели и независимость от условий видимости выгодно отличает радиолокационную разведку от других видов артиллерийской разведки. К недостаткам РЛР можно отнести демаскирование работающей на излучение радиолокационной станции. РЛР велась и по прежнему ведется с помощью станций наземной артиллерийской разведки СНАР-10 «Леопард», СНАР-15 «Селенит», артиллерийского комплекса разведки и обслуживания стрельбы наземной артиллерии АРК-1М «Рысь», радиолокационного комплекса разведки позиций ракет и артиллерии «Зоопарк-1» («Зоопарк-1М»).

РЛК 1Л260 «Зоопарк-1М» весит более 38 тонн (в том числе оснащен противопульным бронированием), а его экипаж составляет 3 человека. Радиолокационная станция комплекса — трехкоординатная с фазированной антенной решеткой. Ошибка определения координат огневых позиций артиллерии — 40 м, ошибка определения координат огневых позиций РСЗО — 55 м, ошибка определения координат стартовых позиций тактических ракетных комплексов — 95 м.

Дальность разведки огневых позиций артиллерии с помощью АРК-1М «Рысь» составляет: минометов — до 12 км, ствольной артиллерии — до 12 км, реактивных систем залпового огня — до 16 км. Дальность контроля стрельбы своей артиллерии составляет: минометов — до 11 км, ствольной артиллерии — до 14 км, РСЗО – до 20 км.

В свою очередь, автоматизированный комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» представляет собой мобильную систему на самоходном шасси, способную следить за обстановкой в заданном районе и выявлять работу орудий противника или контролировать точность стрельбы своей артиллерии.

За счет использования принципиально новых способов работы комплекс решает свои задачи, не демаскируя себя каким-либо излучением.

Все основные приборы комплекса, за исключением средств связи, работают исключительно в режиме приема. Перспективный АЗТК строится на основе автомобильного шасси КамАЗ-63501.

По информации портала topwar.ru, оно представляет собой полноприводный четырехосный автомобиль, предназначенный для монтажа различной целевой аппаратуры или иной полезной нагрузки. Машина комплектуется дизельным двигателем мощностью 360 л. с. и способна перевозить на раме груз общей массой до 16 т. Максимальная скорость на шоссе превышает 90 км/ч, вне зависимости от типа полезной нагрузки.

На шасси, позади кабины бескапотной компоновки, монтируется агрегат, включающий в себя опору мачтового устройства и короба для хранения специальных устройств. За ним устанавливается унифицированный кузов-фургон, вмещающий автоматизированные рабочие места, специальную аппаратуру и т. д. Также шасси оснащается четырьмя гидравлическими домкратами. Пара таких устройств находится рядом со специальным оборудованием, два других – в задней части машины.

Одним из средств разведки является оптико-электронный модуль «Пенициллин-ОЭМ». Он представляет собой стабилизированную платформу с несколькими камерами различных типов, установленную на подъемной мачте.

В существующем виде комплекс 1Б75 оснащается подъемной мачтой. При переводе комплекса в рабочее положение мачта поднимается вертикально, выводя камеры на требуемую высоту. В походном положении мачта укладывается назад, на крышу фургона. Платформа с камерами оснащена приводами вертикальной и горизонтальной наводки, обеспечивающими круговой обзор по азимуту и изменение угла места.

«Пенициллин-ОЭМ» включает сразу шесть телевизионных камер и такое же количество тепловизоров. Они размещаются в двух коробчатых корпусах, закрепленных подвижно на общем поворотном основании. Оба корпуса имеют механизированные передние крышки, защищающие оптику от повреждений при транспортировке.

Телевизионные и тепловизионные камеры имеют угол зрения 70° по азимуту и 10° по углу места. Сигнал от всех 12 приборов одновременно поступает на вычислительные машины и обрабатывается вместе. При этом обеспечено высокое качество «сшивки» отдельных полей зрения. Обеспечена возможность непрерывной работы камер в течение 18 часов, после чего требуется перерыв в 1 ч.

Есть все основания полагать, что поступление на оснащение подразделений и частей наземной артиллерийской разведки Ракетных войск и артиллерии перспективного автоматизированного комплекса звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» существенно повысит боевые возможности этого рода войск.

Название «Пенициллин», которое может показаться читателю необычным и может быть даже неуместным, далеко не самое экзотичное по сравнению с именами других образцов вооружения и военной техники. Среди названий минометов больше всего вопросы вызывают, безусловно, «Поднос» и «Сани». Среди систем управления реактивной артиллерийской бригадой РСЗО — «Виварий». Или, к примеру, дорожно-землеройная машина может называться «Восторг».

Автомобиль получает наименование «Водник» (какая связь?). Радиолокационная станция — «Подберезовик». Комплекс РЭБ — «Ртуть». Примеры можно приводить до бесконечности. При этом, скорее всего, у военных и в мыслях нет, как это слово будет переводиться на иностранные языки и насколько благозвучно на них звучать.

Происходит это по большей части по следующим причинам. На этапе разработки перспективного образца вооружения открывается научно-исследовательская работа. Ей присваивается некое наименование, которое берется из соответствующего пособия. Как правило, по соображениям секретности название НИР не имеет ничего общего с содержанием работы. А затем это нелепое название плавно перекочевывает на принятый на оснащение армии образец вооружения. И в результате, к примеру, командно-штабная машина получает наименование «Кушетка». Можно не сомневаться — все вышесказанное в полном объеме относится и к перспективному комплексу наземной артиллерийской разведки «Пенициллин».