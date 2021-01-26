Токсичный газ в башне: американская БМП Bradley не прошла испытания

Проблемы в эксплуатации БМП M2A4 Bradley связаны с перегревом аккумуляторных батарей (АКБ) и образованием токсичных газов в башне машины, пишет Defense News со ссылкой на программный офис Bradley.

Проблема была обнаружена во время объемных эксплуатационных испытаний в Форт-Худ (штат Техас). В ходе тестирования БМП Bradley М2A4 аккумуляторные батареи машины были подключены непосредственно к испытательному оборудованию, тем самым создавая на них дополнительную нагрузку.

Конструкция БМП Bradley М2A4 включает новое зарядное устройство, но не новые аккумуляторные батареи.

Однако в новом зарядном устройстве не предусмотрели регулятора напряжения, что и приводило к перегреву старых аккумуляторов и выделению токсичного газа в боевое отделение БМП во время испытаний.

«Это создает угрозы безопасности экипажу и десанту машины. Менеджер программы присутствовал во время испытаний и заметил проблемы с АКБ. Он поддержал рекомендацию приостановить оставшуюся часть испытаний», — сообщается в отчете директора по эксплуатационным испытаниям и оценке.

В настоящее время программный офис Bradley ожидает, что получить обновленную технику они смогут к январю 2022 года, при этом в эти же сроки одновременно планируется организовать обучение личного состава и провести испытания нового оборудования в полевых условиях. Поступление новых комплектующих ожидается в третьем квартале 2021 финансового года, говорится в отчете директора по эксплуатационным испытаниям и оценке.

На вооружение в подразделения первой бронетанковой бригады новые БМП поступят и вовсе в сентябре 2022 года.

«Модификация A4 для боевых машин Bradley предполагает установку нового дизельного 8-цилиндрового двигателя Cummins VTA903E-T675 мощностью 675 лошадиных сил, новой гидравлической трансмиссии HMPT-800-3ECB, что позволит установить на M2A4 Bradley систему активной защиты бронетехники Iron Fist Light Decoupled (IFLD) разработки израильской компании Elbit Systems», — рассказал изданию заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Модернизированная БМП также получила облегченные гусеницы, новые амортизаторы и подвеску, более жесткие торсионы. Это увеличило дорожный просвет с 380 до 510 мм, что повысило не только подвижность, но и защищенность машины от противотанковых мин. Машина встроена в сетевые структуры управления войсками, оборудована системой спутниковой связи и навигации, снабжена тепловизионными прицелами третьего поколения.

Экипаж боевой машины пехоты состоит из трех человек, а десантное отделение имеет место для семи пехотинцев. Вооружение представлено 25 мм автоматической пушкой M242, 2 ПТУР TOW, а также пулеметом M240C калибра 7,62 мм.

На БМП установлен комплект динамической защиты BRAT II (Bradley Reactive Armor Tiles).

Предпринимались попытки оснастить БМП Bradley системой активной защиты (Active Protection System, APS). Однако для этого не хватало мощностей электропитания. Bradley, как пишет Defense News, не получит APS, пока в серию не будет запущена БМП в варианте М2A4.

Сухопутные войска США еще больше сократили количество модификаций боевой машины пехоты Bradley в своем бюджетном запросе на 2021 финансовый год после сокращения перечня доработок этой машины (помимо варианта A4 в 2020 финансовом году). В настоящее время Сухопутные войска США работают над заменой Bradley в будущем на программу опционально пилотируемых боевых машин. Но БМП Bradley останется на вооружении бронетанковых и механизированных частей Сухопутных войск США до 2050-х годов. Тем не менее, закон об ассигнованиях на 2021 финансовый год сократил программу Bradley на $161 млн из-за задержек в разработке.

«Армия США имеет богатый негативный опыт создания гусеничных боевых машин пехоты. Собственно, история разработки БМП М2 «Брэдли» послужила основой сатирического комедийного американского фильма «Войны Пентагона» (The Pentagon Wars). Армия получила на вооружение не совсем ту, мягко выражаясь, боевую машину, которая задумывалась первоначально», — рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

По словам специалиста, главными проблемами стали избыточная масса и большие габариты, при скромных возможностях вооружения, недостаточной защищенности и плохой обитаемости для экипажа и десанта.

«Модернизационные мероприятия 1980-х годов привели к росту массы при незначительном улучшении характеристик. Самая существенная программа модернизации (вариант М2А3) началась в 2000 году, ключевыми элементами которой стали новая цифровая система управления огнем с тепловизионными прицелами, системы спутниковой навигации и связи, терминал автоматизированной системы управления войсками (АСУВ) тактического звена FBCB2», — рассказал Виктор Мураховский.

Были установлены новый двигатель мощностью 600 л.с. и улучшена противоосколочная защита. При этом габариты машины (высота около 3 м) и масса (с дополнительным бронированием) выросли до совершенно неприличных размеров — свыше 32 т.

«Многочисленные электронные системы существенно увеличили энергопотребление, что вызвало необходимость установки дополнительных источников электропитания», — отметил Мураховский.

Между тем, напомнил эксперт, программа создания перспективной БМП XM1206 в рамках концепции «боевые системы будущего» (Future Combat Systems) с треском провалилась и была закрыта в 2009 году. В целом, на проект FCS было затрачено $18,1 млрд.

«Поэтому американская армия вынуждена искать варианты дальнейшей модернизации существующей БМП. Как мы видим, на этом пути также встречаются проблемы. Гигантский военный бюджет и передовые технологии отнюдь не гарантируют успех при создании перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники», — заключил Виктор Мураховский.