«Нормальная практика»: США украли российский «Панцирь-С1»

Американские военные летом 2020 года вывезли с территории Ливии зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С1» российского производства, пишет The Times со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, США опасались, что «ракетная батарея «Панцирь-С1», которая может легко сбить гражданские самолеты, попадет в руки ополченцев или контрабандистов оружия» в североафриканской стране, где на тот период фиксировалось обострение гражданской войны (в настоящий момент в стране действует перемирие, хотя политического решения конфликта все еще не найдено).

По данным британских журналистов, российский ЗРК «в целости и сохранности» был вывезен американским транспортным самолетом C-17A Globemaster III на авиабазу ША Рамштайн в Германии. В настоящий момент, как утверждает The Times, «Панцирь-С1» все еще находится там.

The Drive отмечает, что секретная операция была обусловлена не только беспокойством США, что оружие может попасть в руки террористов, но и желанием побольше узнать о российской военной технике.

Издание считает, что изучение «Пациря-С1» может дать американской стороне «полезную информацию о текущих промышленных возможностях России».

Журналисты предположили, что это оружие может быть использовано в дальнейшем во время учений — для разработки тактики действий с техникой потенциального противника. В то же время американское СМИ отмечает, что вывезенное оружие было повреждено.

«Что стало с «Панцирями-С1» после прибытия в Рамштайн, непонятно», — пишет The Drive, уточняя, что ЗРК был монтирован на шасси немецкого грузовика MAN SX.

Ливийская национальная армия (ЛНА), которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар, получила российские ЗРК от ОАЭ. Объединенные Арабские Эмираты же приобрели более 50 таких комплексов ПВО у России еще в 2009-2013 годах.

Но весной прошлого года стало известно, что силы Правительства национального согласия (ПНС), которые поддерживает Турция, захватили как минимум три «Панциря-С1», два из которых были сильно повреждены, передает «Российская газета». Именно один из них, по данным американских СМИ, и вывезли США.

The Times отмечает, что в Москве уже знают о произошедшем. СМИ утверждает, что этот ЗРК вряд ли будет представлять ценность для американских военных, так как те могли его изучить еще во время поставок российского вооружения в ОАЭ.

Подобного мнения придерживается и военный аналитик, член Общественной палаты при Минобороны Руслан Пухов. «Меня мучают смутные сомнения. Зачем американцам что-либо похищать, когда Россия в свое время поставила «Панцирь» в ОАЭ, а они являются союзниками США на Ближнем Востоке. Я думаю, что те же ОАЭ могли передать своим союзникам на изучение один из «Панцирей», — сказал он в комментарии «Газете.Ru».

Эксперт напомнил, что «еще со времен «холодной войны» все страны стараются заполучить образцы техники потенциального противника для изучения, это нормальная практика».

«Панцири», как и большинство других систем вооружений, непрерывно совершенствуются. Скажем, тот «Панцирь», который поставлен в ОАЭ, значительно отличается, от тех «Панцирей», которые стоят у нас на вооружении. Одна из основных его особенностей — СОЦ (станции обнаружения целей. — «Газета.Ru») — претерпела значительные изменения», — обратил внимание Пухов.

Он также выразил мнение, что этот инцидент не несет в себе «какой-то угрозы». «Но раз американцы решили похитить этот «Панцирь» — значит, хорошая вещь», — заключил он.

В то же время главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в разговоре с «Известиями» предположил, что образец, полученный США, позволит американским специалистам полностью разобрать машину и найти ее уязвимые места. Эту информацию, по мнению эксперта, можно использовать как в бою, так и для того, чтобы подпортить имидж российской военной техники на мировом уровне.

«Американцев может заинтересовать уровень технологий, изготовление узлов и деталей. Такие вещи на выставке или даже на базе дружественных ОАЭ американские специалисты не смогут достаточно изучить, например, разобрать неразборные блоки. Получив реальный образец, вы можете его полностью разобрать», — приводит его слова издание.

В то же время он подчеркнул, что нынешние «Панцири» заметно отличаются от того образца.