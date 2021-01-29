«Статус сверхдержавы»: в Дании оценили военную мощь России

Россия смогла вернуть себе статус военной сверхдержавы при президентстве Владимира Путина. Такое мнение выразил экс-министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен в материале для издания Berlingske.

«Все 20 с лишним лет, что Путин правит Россией, страна стремится вернуть себе статус военной сверхдержавы. И во многом ей это удалось», — считает бывший министр.

Он обратил внимание на модернизацию военно-воздушных сил и противовоздушную оборону.

Вместе с тем он выразил мнение, что Россия остается сверхдержавой благодаря своему ядерному арсеналу.

«По количеству боеголовок Россия по-прежнему остается крупнейшей ядерной державой в мире. Здесь особенно тревожно, что договоры о контроле над вооружениями и разоружении прекращают действовать один за другим. Остается лишь Соглашение о стратегических вооружениях, СНВ-3, которое истекает в следующем месяце», — написал бывший министр.

По его мнению, администрация экс-президента США Дональда Трампа «не особенно интересовалась» продлением договора. «Однако питала наивную надежду, что в новый договор можно будет включить Китай. К счастью, одной из первых мер президента [США Джо] Байдена стало одностороннее продление соглашения с приглашением оппонента к новым переговорам», — напомнил он.

Действительно, с приходом в январе этого года демократа Байдена к власти переговоры по вопросу продления соглашения СНВ-3 до истечения его срока 5 февраля стали двигаться быстрее.

Несколькими днями ранее Байден созвонился со своим российским коллегой Путиным. После их переговоров, Путин подал в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Предполагается, что договор будет действовать еще пять лет. ДСНВ, или как его еще называют СНВ-3, контролирует ядерный арсенал двух мировых держав — России и США.

Согласно документу, суммарные количества СНВ не должны выходить за определенные рамки. Например, страны могут иметь 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), а также 1 550 боезарядов на них. В документе также прописаны и другие условия относительно вооружения.

Возвращаясь к материалу, который написал бывший датский министр, стоит отметить, что Эллеманн-Йенсен отметил и слабые места в военно-промышленном комплексе России. Но он подчеркнул, что эти недостатки компенсируются мощью в других областях. «Например, ее военно-морские силы не подходят для крупных операций в мировом океане, но зато подводные лодки современны и мощны», — написал он.

В этой же статье бывший политик поделился своими размышлениями относительно поведения своей страны. «Лучше всего интересы Дании можно защитить, если на постоянной основе сотрудничать с другими европейскими странами и Североатлантическим альянсом», — считает он.

Однако, отметил бывший глава МИДа, власти страны постоянно пытаются «добиться выхода Дании из ЕС». Такими размышлениями он поделился, утверждая, что соседние страны Дании «отреагировали с тревогой на мощное наращивание вооружений в России».

«Члены НАТО начали сплоченно действовать, разместив силы в странах Прибалтики и Польше. Швеция и Финляндия вооружаются. Швеция вернула военных на остров Готланд. А Дания, которая отстает от всех остальных в регионе, усилила оборону Борнхольма», — добавил он.

При этом Москва утверждает, что не собирается ни на кого нападать. Продвижение каких-либо военных сил к границе — это ответ на действия НАТО, военнослужащие которого все ближе подступают к России.