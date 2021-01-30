От России до КНДР: в США оценили ядерные силы противников

NASIC обычно выпускает обновленную версию отчета каждые четыре года. Предыдущая версия датируется 2017 годом. Отчет за 2021 год содержит информацию о событиях во многих странах, но явно ориентирован на Китай, Иран, Северную Корею и Россию. Особенно в документе обновлены данные по Северной Корее из-за значительных событий, произошедших в этой стране с 2017 года.

Наиболее интересная новая информация в обновленном отчете, вероятно, заключается в том, что новая китайская баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ) JL-3 обладает разделяющейся головной частью с боевыми блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН) и дальностью стрельбы в 10 тыс. км.

Однако в целом доклад может быть не менее интересным даже на фоне того, что в документ не вошли некоторые заслуживающие внимания новые сведения. Так, во всяком случае, считают в Федерации американских ученых (FAS).

Наиболее значительное сокращение объема данных отмечается в разделе о крылатых ракетах, где в отчете NASIC не указаны другие страны, кроме России, Китая и Ирана.

Это значительное изменение по сравнению с предыдущими отчетами, в которых перечислялся более широкий круг других стран, включая Индию и Пакистан, а также многие другие государства, в которых реализуются масштабные программы по созданию и серийному производству крылатых ракет. Это упущение любопытно, полагают в FAS, потому что отчет содержит данные по всем категориям баллистических ракет и по всем странам, обладающим этим видом оружия.

Кроме того, в некоторых описаниях ракетных программ отчет кажется устаревшим и не содержит обновленных сведений о последних событиях. Это, по мнению FAS, включает российский проект подвижного грунтового ракетного комплекса стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой SS-X-28 (РС-26 «Рубеж»), которую в отчете изображают как действующую программу, но представлены данные только за 2018 год.

Кроме того, в отчете не упоминаются две дополнительные атомные ракетные подводные лодки, недавно вошедшие в боевой состав морских стратегических ядерных сил Китая.

Более того, новый раздел о баллистических ракетах воздушного базирования (имеется в виду комплексы типа «Кинжал») включает только Россию, но не учитывает аналогичные китайские разработки и, похоже, по этой проблематике включены данные только до начала 2018 года.

К слову говоря, одной из перспективных китайских ракет, которые получит на оснащение дальний бомбардировщик H-6N, считается CH-AS-X-13. Предположительно, это изделие является адаптированной для воздушного запуска двухступенчатой твердотопливной баллистической ракетой DF-21D. Дальность стрельбы CH-AS-X-13, возможно, достигает 3 тыс. км. Бомбардировщик H-6N имеет радиус боевого применения около 6 тыс. км. В этом случае запускаемая с бомбардировщика ракета CH-AS-X-13 способна достичь США. Есть прогнозы, что китайская аэробаллистическая ракета будет готова к развертыванию в 2025 году.

По оценке FAS неизвестно, что отражают эти упущения в отчете: изменения в правилах классификации, хаос в разведывательном сообществе США при администрации Дональда Трампа или же просто элементарное незнание обстановки.

Ядерные силы России

Что касается общего количества боеголовок российских межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования и БРПЛ, цифра NASIC, составляющая около 1400 боеголовок, очень близка к указанным FAS 1420 ЯБЧ и отмеченным в документах СНВ-3 1447.

Стоит отметить, что это показатель общего количества имеющихся боеголовок, а не фактически установленных на ракеты. В целом это число снизилось с «более 1500», о которых сообщалось в отчете образца 2017 года. NASIC прогнозирует, что их количество будет продолжать уменьшаться в результате договорных ограничений, вывода из обращения устаревших вооружений и урезания бюджетов.

Основное внимание FAS обращает на данные по ракете РС-26 «Рубеж», также известной под обозначением SS-X-28.

РС-26 — межконтинентальная баллистическая ракета, которая, однако, может запускаться и на дальность от 2000 км, что автоматически делает ее ракетой средней дальности.

Согласно относящейся к 2018 году информации NASIC, это оружие все еще находится в стадии разработки. Однако ряд других источников утверждает, что в России, скорее всего, отказались от продолжения работы над РС-26 из-за проблем с финансированием. И это вполне согласуется с отсутствием каких-либо официальных данных о разработке ракеты после 2018 года.

Что касается российских крылатых ракет, то в отчете NASIC упомянуты следующие изделия: AS-4 Kitchen (Х-22Н «Буря») с дальностью стрельбы более 300 км (по другим данным, около 550); AS-15 Kent (Х-55 различных модификаций и Х-555) с дальностью стрельбы более 2800 км (Х-55СМ – 3500, Х-555 – 2000 км); крылатая ракета морского базирования SS-N-21 Sampson (комплекс 3К-10/С-10 «Гранат», ракета КС-122/3М-10) с дальностью стрельбы 2400 км (по другим данным, 3000 км); крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-102 (никаких данных по этим КРВБ в отчете не приводится); крылатая ракета морского базирования 3М-14 с дальностью стрельбы 2500 км; КРМБ 3М-55 с дальностью стрельбы более 400 км; крылатая ракета наземного базирования 9М728 с дальностью стрельбы 500 км и крылатая ракета наземного базирования 9М729 с дальностью стрельбы от 500 до 5500 км.

Ядерные силы Китая

Самая большая новость в китайском разделе отчета NASIC заключается в том, что новая БРПЛ JL-3, которая будет оснащена ПЛАРБ нового поколения Тип 096, будет способна доставлять РГЧ ИН и иметь дальность стрельбы более 10 тыс. километров. Ранее «Газета.Ru» подробно описывала это изделие.

Это значительное увеличение возможностей по сравнению с БРПЛ JL-2, которые в настоящее время развернуты на ПЛАРБ класса Jin, и, вероятно, является одной из причин прогнозов, что ядерный арсенал Китая может удвоиться в течение следующего десятилетия.

Новая твердотопливная МБР DF-41 с РГЧ ИН (CSS-20) потеряла обозначение «X» (CSS-X-20), что указывает на то, что NASIC считает, что разработка ракеты завершена, и МБР в настоящее время находится на стадии развертывания. В отчете перечислено более 16 пусковых установок. Вероятно, это сделано исходя из количества МБР, показанного на военном параде в 2019 году в Пекине и того числа МБР, которое было замечено на полигоне Цзиланьтай.

МБР DF-41 является самым мощным и дальнобойным оружием Китая. Максимальная дальность стрельбы DF-41 оценивается в 15 тыс. километров. РГЧ ракеты включает, по разным оценкам, от 3 до 10 блоков ИН, в том числе с ядерным оснащением, средствами прорыва противоракетной обороны (ПРО) противника и ложными мишенями. В максимальной версии боевая часть МБР представлена, предположительно, ядерным моноблоком мощностью 1 мегатонна.

Количество пусковых установок баллистических ракет DF-31A и DF-31AG по данным отчета NASIC относительно невелико и оценивается примерно как 15+ и 16+ соответственно. Это немного странно, поскольку на ракетных базах в Китае отмечается существенно большее количество ПУ. В FAS считают, что знак «+» может означать что угодно, и американские ученые оценивают количество пусковых установок как, вероятно, вдвое большее.

DF-31AG является усовершенствованной DF-31A, получившей РГЧ с несколькими блоками ИН. Дальность твердотопливной трехступенчатой ракеты превышает 11 тыс. километров.

По своим возможностям ракета считается одной из мощнейших в арсенале современного Китая, уступая только DF-41.

По оценке FAS, прогноз отчета NASIC об увеличении количества китайских ядерных боеголовок межконтинентальных баллистических ракет, которые могут достичь Соединенных Штатов, непоследователен и противоречив. В одном разделе отчета прогнозируется, что «количество китайских ядерных боеголовок межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь США, потенциально увеличится до более чем 200 в течение следующих 5 лет».

Но в другом разделе отчета говорится, что «количество боеголовок на китайских межконтинентальных баллистических ракетах, способных угрожать Соединенным Штатам, в ближайшие 5 лет вырастет до более 100».

Прогноз «более 100» также был указан в отчете за 2017 год, а прогноз «значительно более 200» совпадает с прогнозом, сделанным в годовом отчете Министерства обороны США о военных разработках Китая.

Так что авторы NASIC могли просто забыть обновить текст.

Что касается китайских баллистических ракет средней и промежуточной дальности, в отчете NASIC упоминается, в частности, CSS-22 (DF-17) и CSS-18 (DF-26) IRBM (мedium and Intermediate-range ballistic missiles).

Конструктивно DF-17 представляет ускоритель баллистической ракеты DF-16B с гиперзвуковым управляемым боевым блоком DF-ZF (ранее обозначался как WU-14). Развиваемая таким оснащением скорость составляет 5-10 чисел Маха. Дальность DF-17 оценивается в 1800-2500 километров. Первые совместные летные испытания ракеты и гиперзвукового блока состоялись в ноябре 2017 года.

Наибольшую угрозу оружие представляет для Тайваня, Южной Кореи, Японии и Индии.

Дальность твердотопливной баллистической ракеты DF-26 оценивается в 3000-5500 километров. DF-26 является первой китайской баллистической ракетой, допускающей оснащение конвенциональной боевой частью, которая способна с расстояния в 4000 километров поразить остров Гуам, где расположена крупнейшая стратегическая военная база США в Тихом океане.

Если по российским крылатым ракетам в отчете NASIC приводятся хоть какие-нибудь цифры, то по китайским КР — только названия: YJ-63 (воздушного базирования), СJ-10 (наземного базирования), CJ-20 (воздушного базирования). Ни одна из крылатых ракет Китая в отчете не числится как комплектуемая ядерной боевой частью.

Ядерные силы Пакистана

В отчете NASIC не содержится новой информации о пакистанских баллистических ракетах, способных нести ядерные боезаряды. Как и в случае с несколькими другими разделами отчета, информация, похоже, не обновлялась после 2018 года, если вообще обновлялась, полагают в FAS.

Таким образом, информацию о состоянии ядерных сил Исламабада следует читать с некоторой осторожностью, считают в Федерации американских ученых.

БРСД Shaheen-III (дальность стрельбы 2750 км) до сих пор не развернута, как и БРСД Ababeel (дальность стрельбы 2200 км), которую NASIC описывает как ракету с РГЧ ИН. Она прошла только летные испытания.

У баллистической ракеты малой дальности (close-range ballistic missiles) NASR (Hatf-9) в отчете указана дальность стрельбы 60 км, то есть такая же, как в 2017 году. Однако правительство Пакистана уже давно заявило, что дальность стрельбы этой системы увеличена до 70 км.

Новый отчет NASIC не включает данные о пакистанских крылатых ракетах типа Хатф-VII Бабур и Hatf-8 Ra'ad. Не предоставляется и никакой информации и об усилиях ВМС Пакистана по разработке крылатой ракеты с ядерной боевой частью.

Ядерные силы Индии

Как и в других разделах отчета, данные по индийским программам, полагают в FAS, подпорчены тем фактом, что некоторая информация, похоже, не обновлялась с 2018 года и что в раздел отчета о крылатых ракетах Индия вообще не включена.

Согласно отчету, БРСД Agni II (дальность стрельбы около 3000 км) и Agni III (дальность стрельбы от 3500 до 4900 км) по-прежнему развернуты в очень небольшом количестве, менее 10 пусковых установок. О таком же количестве ПУ сообщалось еще в 2017 году. Это количества ракет хватит для укомплектования двух бригад (по одной для каждого типа БРСД).

Баллистическая ракета средней дальности Agni IV (дальность стрельбы от 4000 до 5000 км) и межконтинентальная баллистическая ракеты Agni V (дальность стрельбы 8000 км) в отчете NASIC еще не указаны, как развернутые.

Ядерные силы КНДР

Раздел, посвященный Северной Корее, представляют с точки зрения FAS наибольший интерес из-за включения в него данных по нескольким системам, испытанным со времени выхода предыдущего отчета NASIC в 2017 году. Это контрастирует с другими сведениями, приведенными в отчете, которые, похоже, не обновлялись после 2018 года.

Северокорейские испытания ракет с большой дальностью стрельбы проводились в 2017 году, и это может объяснить, почему подобные данные все же попали в отчет

NASIC предоставляет официальные оценки дальности стрельбы перспективных северокорейских ракет. В новом отчете дальность стрельбы БРСД Hwasong-12 увеличена с 3000+ км в 2017 году до 4500+ км в 2020 году.

Дальность стрельбы межконтинентальных баллистических ракет типа Taepo Dong 2 в отчете не оценивается. Дальности стрельбы ракет Hwasong-13 и Hwasong-14 повышены с 5500+ км в отчете 2017 года до 12 тыс. км и более 10 тыс. км соответственно. Перспективная МБР Hwasong-15 добавлена в отчет с дальностью стрельбы 12000+ км.

Оценки количества боевых блоков в РГЧ ИН МБР Hwasong-14 и Hwasong-15 не приводятся. Ни одна из межконтинентальных баллистических ракет КНДР в отчете не указана как развернутая.

Что касается баллистических ракет подводных лодок, то в отчете NASIC указано два типа северокорейских БРПЛ - Puguksong-1 и Pukguksong-3. Обе имеют оценочную дальность стрельбы более 1000 км (по другим данным, дальность стрельбы Pukguksong-3 приближается к 2000 км). Тип боеголовки «Пукгуксонг-3» в отчете указан как «неизвестный». Ни то, ни другое изделие не развернуто.

Новая БРПЛ Pukguksong-4, представленная в октябре 2020 года, в отчете не указана. Не упоминается в этом документе и новейшая БРПЛ Pukguksong-5, представленная КНДР в начале 2021 года. Ранее об этой ракете подробно сообщала «Газета.Ru».

В целом по ряду позиций отчет Национального центра воздушной и космической разведки ВВС США уменьшен по сравнению с предыдущими версиями. И на протяжении всего документа большая часть данных явно не обновлялась с 2018 года. В некоторых местах, по мнению FAS, информация даже противоречива и непоследовательна.