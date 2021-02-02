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Военные конфликты

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«Россия и Китай обходят нас»: в Пентагоне описали ядерную гонку

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В Пентагоне призвали готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем

Комфортная жизнь США после победы в «холодной войне» заканчивается — Америка должна всерьез готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем, заявил командующий Стратегическим командованием США адмирал Чарльз Ричард. Он посетовал на то, что США больше не смотрят на окружающую действительность через призму потенциального ядерного конфликта.

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Соединенные Штаты должны быть готовы к ядерной войне с Китаем и Россией, предупредил командующий Стратегическим командованием США адмирал Чарльз Ричард. По его словам, Вашингтону надлежит искать новые способы сдерживания Москвы и Пекина от применения их недавно созданного передового стратегического оружия.

Адмирал напомнил американской нации, что их роскошная жизнь после «холодной войны» — в период, когда прямой вооруженный конфликт между конкурирующими ядерными державами был невозможен, закончилась.

«Существует реальная вероятность того, что региональный конфликт с Россией или Китаем может быстро перерасти в войну с использованием ядерного оружия, если они почувствуют угрозу их правящим режимами или государствам», — уверен военный.

В этой связи Ричард заявил: правительству и военному руководству США необходимо лучше понять новые опасности ядерного конфликта и разработать концепции сдерживания, а также, при необходимости, стратегии ведения ядерной войны.

«Москва и Пекин в последние годы инвестировали в свои ядерные и стратегические силы, призванные ограничить действия США и обойти нас», — сказал адмирал.

«Это будет первый раз в истории нашей страны, когда к концу нынешнего десятилетия нам придется столкнуться с двумя равными конкурентами, обладающими ядерным потенциалом», — пояснил он в интервью The Washington Times, пообещав, что США все равно будут стараться играть доминирующую роль в этой стратегической гонке.

По его словам, понимание масштаба внешней угрозы для США является ключевым.

«Мы должны адаптироваться к сегодняшней стратегической среде, понимая угрозы наших оппонентов и их расчетные решения. Мы также должны принять вызов со стороны великих держав, обладающими ядерными способностями», — призвал военный.

Кроме того, адмирал Ричард возмутился словами критиков, которые говорят, что Пентагон застрял в «холодной войне».

«Настоящая проблема заключается в том, что мы больше не смотрим на окружающую действительность через призму потенциального применения ядерного оружия противником. Два десятилетия усиленного военного упора на борьбу с терроризмом привели к игнорированию растущей опасности ядерного конфликта», — детализировал военачальник.

В начале нынешнего года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву заявил, что новая мировая война невозможна, пока есть ядерный паритет.

«Война, слава Богу, невозможна, пока есть ядерный паритет. Это спасает мир от войны», — сказал представитель Кремля.

Он также отметил, что крупные страны по-прежнему ответственны за происходящее в мире.

В этом смысле, как считает Песков, США «устроили беспредел» и сломали все правила международной политики.

В то же время британский таблоид The Daily Mail сообщил о тренировке ядерных сил России, и обвинил Москву в «подготовке к ядерной войне», а также в «обострении напряженности в отношениях с Западом».

При этом пользователи Сети не согласились с публикацией и заявили, что все страны проводят аналогичные испытания.

«Ничего удивительного в этом нет. Любая страна проводит военные испытания», — написал Mummy Badgers.

«США ежегодно проводят испытания нескольких межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), а также проводят учебные бомбардировки. Нет причин возмущаться, когда мы делаем то же самое», — заявил Hollow81.

Министерство обороны России ранее сообщило, что военные в ходе маневров отработали действия расчетов пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), экипажей стратегической авиации и атомной подлодки Северного флота.

По данным военного ведомства, 9 декабря прошлого года российские военные провели тренировку ядерных сил под руководством Верховного главнокомандующего — президента РФ Владимира Путина.

Впрочем, ядерная война могла случиться в середине прошлого века — США рассматривали возможность нанесения ядерных ударов по территории СССР. По словам директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, раскрыл эти планы советский разведчик-нелегал Рудольф Абель.