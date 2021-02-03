Война с Россией НАТО не нужна: Пушков об обращении Зеленского к Байдену

Вряд ли президент США Джо Байден посчитает необходимым отвечать на вопрос украинского коллеги Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, написал в Twitter член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

«В НАТО хорошо понимают, что членство в альянсе нужно украинским националистам лишь для одного — войны с Россией. А такая война вряд ли нужна большей части членов альянса», — убежден сенатор.

Ранее в интервью телеканалу HBO украинский президент задал вопрос, адресованный Байдену. Он удивился, почему НАТО до сих пор не ответило положительно на просьбу Киева о вступлении в альянс.

«Если бы Украина была в НАТО, то не было бы эскалации на востоке Украины. <…> НАТО — это мощный сигнал всем, когда говорят: Украина наша или Украина не наша», — сказал он.

В декабре 2014 года Украина отказалась от статуса внеблокового государства. Летом 2016 года киевские власти решили сделать вступление в НАТО одной из главных целей украинской внешней политики. Кроме того, Украина приобрела статус партнера расширенных возможностей Североатлантического альянса.

Страны-участницы объединения могут помогать Украине проводить военные реформы и изменения в сфере безопасности, усиливать гражданский контроль и демократический надзор, а также бороться с коррупцией.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял ранее, что альянс не готов принять Украину в свои ряды, поскольку страна не соответствует стандартам альянса. Кроме того, в него нельзя попасть, пока у страны есть неразрешенные территориальные споры (в настоящее время продолжается конфликт в Донбассе).

Зеленский ранее уже рассуждал о гипотетической войне с Россией. В декабре 2020 года в интервью изданию «Фокус» он заявил о потенциале конфликта между двумя странами. Ему был задан вопрос, задумывался ли глава государства над тем, что «Россия снова может напасть на Украину, но уже с другой стороны, например, со стороны Крыма?»

«Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — ответил Зеленский.

Депутат Госдумы России Руслан Бальбек раскритиковал заявление Зеленского о мобилизации и «войне» с РФ. «На какую войну и с кем он собрался мобилизовывать людей? Неужели украинский президент — единственный, кто не понимает, что Россия не собирается нападать», — сказал парламентарий.

Бальбек подчеркнул, Зеленский просто попытался в очередной раз пропиарить себя таким заявлением. Член комитета Совета федерации по международным делам Сергей Цеков добавил, что

гипотетическое нападение России со стороны Крыма создало бы «ужасную ситуацию» на Украине и форменную катастрофу.

В НАТО при этом полагают, что противостояние альянса и России может усилиться в обозримом будущем. «В перспективе до 2030 года Россия, скорее всего, останется главной военной угрозой Альянсу», — утверждают эксперты организации. «Смотря в будущее, можно сказать, что НАТО следует повышать издержки российской агрессии, ужесточать санкции и разоблачать факты российской тайной деятельности на Украине», — поясняется в докладе.

Незадолго до этого президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение НАТО около российских границ, а также снижение порога использования ядерного оружия Соединенными Штатами, называющими Россию своим главным противником, создает новые вызовы.