«Золотая Орда»: как ВВС США будут бороться с противниками

Программа «Золотая Орда» (Golden Horde) — один из трех главных приоритетов Научно-исследовательской лаборатории ВВС США (Air Force Research Laboratory, AFRL). Разработки предполагают объединение в сеть роя авиационных средств поражения и оснащение его соответствующей операционной системой, которая даст набор заранее определенных правил для автономных операций.

В самом первом приближении принцип работы «Золотой орды» достаточно прост. Пилот-истребитель, приближаясь к цели, сбрасывает четыре бомбы малого диаметра с GPS-наведением. Когда этот рой приближается к ранее запланированному для удара объекту, средства поражения обмениваются между собой информацией. Одно из средств поражения нацеливается на ближайшую цель с более высоким приоритетом.

Если потребуется, план может мгновенно поменяться — например, программа направит две бомбы на более приоритетную цель, а остальные нанесут удар по первоначально запланированному объекту.

15 декабря прошли первые испытание «Золотой Орды». Бригадный генерал ВВС США генерал Хизер Прингл охарактеризовала это событие как «прекрасную возможность для дальнейшего совершенствования».

«Мы с нетерпением ждем еще двух полетов в этом месяце, по сути, с четырьмя взаимодействующими между собой бомбами малого диаметра, и я ставлю перед собой цель существенно повысить эффективность испытаний», — заявил генерал Прингл в начале этого месяца на мероприятия, организованном Институтом аэрокосмических исследований Митчелла.

По его словам, эта программа все еще находится на этапе разработки, и руководство американских ВВС очень переживает относительно того, как ее развитие будет осуществляться в 2021 году.

Хотя программа достигла девяти из ранее 13 запланированных пунктов во время декабрьских испытаний, Прингл признал, что пока не все в первом тесте шло по ранее намеченному плану.

Во время предыдущего полета с истребителя F-16 были сброшены две взаимодействующие между собой бомбы малого диаметра в версии I. Это разработка SMD компании Boeing c лазерным наведением, модернизированная для ее применения в составе роя.

Согласно пресс-релизу ВВС США, бомбы смогли установить связь друг с другом и обнаружили первоначально предназначенную им цель — постановщик помех глобальной системе позиционирования GPS.

Тем не менее, эти авиационные средства поражения были оснащены автономным модулем, который позволял им реагировать на изменения на поле боя, и бомбы обнаружили две более приоритетные цели, которые были определены разработчиками полетного задания еще перед вылетом и запрограммированы в соответствующих правилах боевого применения.

Но из-за проблем с программным обеспечением рой не смог передать требуемые команды наведения в навигационную систему, и вместо ранее запланированных объектов SMD поразили совсем другую цель.

Однако Прингл заверил, что по итогам этого теста был проведен его детальный разбор. «Мы устранили выявленные недостатки, и впредь это уже не должно повториться», — добавил генерал.

По его словам, несмотря на неудачи во время первого испытания, концепция «Золотой Орды» по-прежнему выглядит весьма и весьма многообещающей.

На следующей неделе руководитель программы ВВС США по вооружениям бригадный генерал Хит Коллинз обсудит будущее «Золотой орды» и способы превращения этой технологии в продукт, который можно будет эффективно использовать в ходе ведения боевых действий.

Основным компонентом, как рассчитывают в ВВС США, станет построение цифровой архитектуры. Во-первых, это позволит в больших объемах тестировать различные виды взаимодействующих технологий. А во-вторых, встраивать некоторые контейнерные решения, которые могут быть более простыми и удобными для разных видов оружия. «И я думаю, что в конечном итоге это даст нам больше гибкости в вопросах боевого применения», — сказал Прингл.

Наряду с роящимися бомбами малого диаметра ВВС США в рамках программы «Золотая Орда» создают второй роевой боеприпас — взаимодействующие между собой миниатюрные ложные цели (Collaborative Miniature Air-Launched Decoy, CMALD), основанные на прототипах, разработанных компанией Raytheon.

CMALD предназначены для имитации полета боевого самолета и постановки помех. Также они могут использоваться в качестве мишеней в ходе боевой подготовки. CMALD оснащены системой имитации РЛС-сигнатур СВЧ, УКВ и микроволновых частот для достижения реалистичного моделирования практически любых самолетов, вплоть до стратегических бомбардировщиков B-52.

Само по себе применение ложных целей далеко не ново, но использование их в качестве самоуправляющегося роя придает им совершенно новое качество.

Директор Управления боеприпасов Научно-исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL) полковник Гарри Хассе ранее сообщал, что CMALD будет готов к летным испытаниям на борту B-52 летом 2021 года.

В конце концов, AFRL будет использовать эти две системы вместе в интегрированном рое в более сложном сценарии, реализовать который предполагается примерно в 2022 году, сказала в прошлом году менеджер программы «Золотая Орда» Норма Тейлор.

Интеграция аппаратного и программного обеспечения по программе «Золотая Орда» осуществляется компанией Scientific Applications and Research Associates Inc., которая получила контракт на $100 млн в 2019 году для CSDB-1 (Collaborative Small Diameter Bombs-1), и фирмой Georgia Tech Applied Research Corporation, которая выиграла тендер на $85 млн для CMALD (Collaborative Miniature Air-Launched Decoy).

«Если военно-воздушным силам США удастся в полном объеме реализовать замысел «Золотой орды», то это резко повысит боевые и оперативные возможности ВВС», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По словам специалиста, рои ложных целей, да к тому же управляемые искусственным интеллектом, могут настолько ввести в заблуждение систему противовоздушной обороны противника, что никакие результативные действия станут просто невозможны.

А рои бомб малого диаметра, запускаемые вне зон поражения зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности, могут привести к быстрому поражению практически всех значимых объектов вероятного противника. Иными словами, «Золотая орда» представляет собой весьма эффективное средство борьбы с вероятными противниками в войнах XXI века, заключает Константин Макиенко.