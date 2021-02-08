Близнец АК-103: «Калашников» выпустил новый карабин

«8 февраля в бренд-зонах «Калашникова» по всей России в продажу поступает новая версия гладкоствольного карабина TG2 (исполнение 3) с укороченным стволом. Карабин TG2 имеет ствол длиной 341 мм со сверловкой «Парадокс», складной приклад и боковую планку для крепления оптики», — рассказали в Группе компаний «Калашников».

Версия TG2 исп. 03 представляет собой гладкоствольный карабин под патрон 366 ТКМ, разработанный на базе 7,62 мм автомата Калашникова АК-103 и максимально унифицированный с ним, он имеет укороченную длину ствола. Можно сказать, изделие идейно продолжает линейку гладкоствольных адаптаций бестселлеров Группы компаний «Калашников».

Ружье TG2 имеет газоотводную автоматику и комплектуется складным прикладом, рукояткой, цевьем с планкой Пикатинни из ударопрочного полимера, аналогично боевым автоматам Калашникова.

Карабин отличается надежной газоотводной автоматикой, хромированным каналом ствола и патронника, направляющей патрона в ствольной коробке для надежной подачи любых типов патронов. Оружие штатно комплектуется прочным 10-зарядным магазином в удлиненном корпусе. Возможно применение магазинов увеличенной емкости для участия в спортивных соревнованиях. В комплект входят пенал с принадлежностью и шомпол. Вес карабина — 3,4 кг. Длина в сложенном состоянии — 705 мм.

Оружие оснащено блокиратором УСМ (ударно-спускового механизма), что не дает возможности стрелять со сложенным прикладом. Рычаг предохранителя выполнен с дополнительным выступом вблизи его оси, специально под указательный палец стрелка.

Ружье имеет боковую планку для установки оптических и коллиматорных прицелов. Прицельные приспособления идентичны автомату АК-103. На стволе установлен съемный дульный тормоз-компенсатор.

Конструктивно и внешне ружье TG2 максимально схоже с боевым автоматом Калашникова АК-103.

Благодаря сочетанию пулевых патронов 366ТКМ, имеющих высокую энергетику и хорошую баллистику, с кованным хромированным стволом ружья TG2 и отработанной сверловкой «Парадокс» позволяет достичь характеристик по точности и дальности эффективной стрельбы, ранее возможных только с нарезным оружием.

Сочетание гладкоствольного ружья TG2 и патронов 366ТКМ дает российским стрелкам эквивалент довольно мощного и надежного самозарядного карабина как для охоты, так и для спортивно-тренировочной стрельбы, без необходимости выжидать пять лет для получения лицензии на нарезное оружие. Ориентировочная цена карабина TG2 исп. 03 — 43 тыс. 590 руб.

«Парадокс» или сверловка Фосбери — особая разновидность охотничьего оружия, у которого гладкий ствол имеет в дульной части нарезку, а также название самой такой нарезки. Эта конструкция ствола позволяет значительно повысить кучность при стрельбе пулей, одновременно оставляя возможность стрелять дробью. Пули для «парадоксов» имеют характерную форму, не похожую на форму пуль гладкоствольного оружия, которые стабилизируются за счет либо стреловидного стабилизатора, либо вращения встречным потоком воздуха», — пояснил «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Одна из основных особенностей нового охотничьего карабина — «всеядность» патронов 366 ТКМ.

366 ТКМ (от «Техкрим» — название разработчика патрона, и «Молот» — название первого производителя оружия под патрон) — разработанный в России охотничий патрон калибра 366 для гладкоствольного оружия с частично нарезным стволом или нарезной насадкой «Парадокс», а также стволов со сверловкой Ланкастера. Это первый охотничий патрон, созданный в России с 1991 года и запущенный в крупносерийное производство (прочие производимые в настоящее время патроны были запущены в производство еще во время существования СССР). Обладатель патента на патрон, производитель и разработчик патрона — ЗАО «Техкрим» (Ижевск).

Боеприпас разработан для использования в длинноствольном гладкоствольном оружии. Особенностью боеприпаса является конструкция, благодаря которой его баллистические характеристики приближают патрон к аналогам для нарезного оружия.

Подобное сближение является уникальным для российского рынка боеприпасов и мирового рынка в целом. С точки зрения законодательства РФ этот патрон является патроном к гладкоствольному оружию.

Первое оружие под такой патрон было выпущено ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот», что отразилось в названии боеприпаса.

Для использования боеприпаса конструкцией оружия должно быть предусмотрено применение насадки типа «Парадокс» или нарезной части канала ствола длиной не более 140 мм. Позиционирование патрона в патроннике оружия выполнено по дульцу (по аналогии с пистолетными патронами).

366 ТКМ основан на гильзе патрона 7,62х39 образца 1943 года. Патрон пригоден для самостоятельного снаряжения, однако это осложнено относительно малой распространенностью в мире и отсутствием массового выпуска матриц для его снаряжения.

Предназначен для охоты на животных массой до 200 кг на расстоянии до 150-200 м, учебно-тренировочной стрельбы и самообороны.

В 2020 году «Калашников» вывел на рынок такие новинки гражданского стрелкового оружия как карабины TR9, TR3 и «Сайга-308» со стволом 555 мм. «На их долю уже приходится около 1 млрд руб. из общей выручки от реализации гражданского стрелкового оружия», — отметили в «Калашникове».

Как напомнили в компании, в рамках реализации поручения президента РФ о диверсификации оборонно-промышленного комплекса к 2030 году доля гражданской продукции, выпускаемой оборонными предприятиями России, должна достигнуть 50% в стоимостном выражении. «Гражданское направление «Калашникова» за 2020 год показало положительную динамику в сравнении с 2019 годом. По гражданскому стрелковому оружию удалось увеличить объем выручки в России на 30%, за рубежом — на 17%», — уточняется в релизе.

«Не приходится сомневаться, что карабин TG2 исп. 03 будет иметь хорошие экспортные перспективы. Этому будет в первую очередь способствовать хорошо узнаваемый внешний вид и характеристики оружия, приближающие его к нарезным образцам. Это компактное, безотказное, надежное оружие, предназначенное для охоты, спортивной и тренировочной стрельбы», — заключил Константин Макиенко.