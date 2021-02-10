«Не готовы к вызовам»: в ФРГ хотят усилить вооруженные силы

Минобороны Германии выступило с призывом провести масштабную модернизацию бундесвера (Вооруженных сил ФРГ), объяснив это недостаточной подготовкой ВС к современным вызовам, указано в переданном в бундестаг программном документе за подписями главы минобороны республики Аннегрет Крамп-Карренбауэр и генерального инспектора ВС ФРГ Эберхарда Цорна. Выдержки из него приводит газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как полагают Крамп-Карренбауэр и Цорн, германские ВС испытывают нехватку финансирования и «односторонне ориентированы на зарубежные миссии».

Кроме того, в документе обратили внимание, что «стратегическими конкурентами» ФРГ являются РФ и КНР. Авторы переданного в бундестаг письма утверждают, что Россия выступает как «противоборствующая сила по отношению к Западу» и с ее стороны в последнее время якобы участились военные и политические угрозы. Как указали в документе, Москва «сознательно нарушила международные соглашения».

Китай, согласно тексту, становится «все более заметным» игроком.

Министр и генинспектор призвали активнее развивать проекты, в том числе в сфере противовоздушной обороны, а также разработки беспилотников.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ноябре прошлого года заявила, что Германии необходимо поддерживать высокий уровень военных расходов, так как существует угроза со стороны России.

По ее словам, она существенно проявилась на фоне модернизации Москвой вооружения.

Глава немецкого оборонного ведомства объяснила высокие бюджетные расходы Североатлантического альянса, в том числе на фоне пандемии, стремлением Европы иметь возможность вести диалог с Россией о разоружении «с позиции силы», а для этого она должна укрепить свои позиции.

«На фоне озвученных вами сумм и независимо от них остается фактом, что российская сторона сделала масштабные инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил, что она располагает новыми видами вооружений, что ее угроза стала еще более явственной», — приводило ее заявление на слушаниях в бундестаге РИА «Новости».

Крамп-Карренбауэр рекомендовала вынести этот вопрос на обсуждение с представителями балтийских стран, Швеции, Центральной и Восточной Европы.

Президент России Владимир Путин прокомментировал данные высказывания в ходе беседы с журналистами после большой пресс-конференции. «Дама стала министром обороны, ей хочется показать «крутизну», в данном случае она повторила избитый штамп, который повторяется во многих странах НАТО», — заявил глава государства.

Как отметил президент, этим словам не стоит придавать особого значения. Он выразил сомнение, что глава минобороны ФРГ «сама не рада этому заявлению».

Путин обратил внимание, что подобное заявление носит контрпродуктивный характер для двусторонних взаимоотношений. «Потому что нужно посмотреть, что такое российская армия сегодня», — отметил президент.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на высказывание Крамп-Карренбауэр обратила внимание, что Германия находится в позиции «зависимой страны в сфере безопасности».

«И ведь не мой это вывод, что показательно. Я цитирую саму Аннегрет, признавшую, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США. О какой «позиции силы» тогда может идти речь? Явно не о собственной. Или у Крамп-Карренбауэр ключи от Пентагона?» — написала Захарова в своем Facebook 28 ноября.

Как отметила официальный представитель МИД, в Германии размещен крупнейший после Японии американский зарубежный контингент, что указывает на «соответствующий характер» присутствия Соединенных Штатов в ФРГ.

К тому же, в Германии размещено «складированное» ядерное оружие США, которое «как бы сила, а тоже не своя».

«Когда сила есть, но она не твоя, ты ее не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься ее лишиться — это признак зависимости. Проще говоря, позиция швах. Кстати, слово это пришло из Германии и означает «слабость, несостоятельность, некомпетентность», — отметила Захарова.