Украина предложила самолетам НАТО летать над Крымом

Украина выступила с предложением использовать для проведения операций Североатлантического альянса воздушное пространство «в Симферопольском районе полетной информации (РПИ)».

Район полетной информации — это воздушное пространство, в пределах которого обеспечено полетно-информационное обслуживание, а также аварийное оповещение.

По классификации Киева, симферопольский РПИ — это аэронавигационная зона, к которой относятся Херсонская область, Крымский полуостров и вся центральная часть моря.

Инициатива была озвучена в ходе встречи министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия и замгенсека НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патрика Тернера, которая состоялась 10 февраля. Встреча проходила в рамках рабочего визита в Брюссель правительственной делегации Украины во главе с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.

Как подчеркнул Криклий, Киев остается приверженным курсу на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности. Он назвал участие Украины в программе НАТО по обмену данными о воздушном движении одним из важнейших направлений этой интеграции.

Он также обратил внимание, что сейчас Украина считает необходимым усиливать контроль за гражданским воздушным движением, а также реагировать на кризисные ситуации в Черноморском районе и зоне АТО (антитеррористической операции — так на Украине называют силовую операцию Киева в Донбассе).

«Принимая во внимание обновленный бюллетень о безопасности полетов EASA в Симферопольском районе полетной информации и отмене ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобного. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией», — подчеркнул украинский министр.

Кроме того, по имеющейся информации, стороны также обсуждали участие министерства инфраструктуры в подготовке совместных учений Украина — НАТО в Черном море Coherent Resilience 2021.

В Госдуме отреагировали на подобные планы Киева. Депутат от Крыма Михаил Шеремет заявил, что за неприкосновенностью российских границ следят вооруженные силы РФ.

«Никакие самолеты НАТО над Крымом летать не будут»,

— цитирует РИА «Новости» слова парламентария.

Также Шеремет предупредил, что украинским властям следует быть аккуратнее с заявлениями подобного рода в отношении другого государства.

Крым перешел под российскую юрисдикцию в 2014 году после госпереворота на Украине. По результатам проведенного на полуострове референдума, за вхождение в состав России проголосовали более 96% крымчан. Но Киев по-прежнему не признает итоги волеизъявления крымчан и настаивает на том, что полуостров — это украинская, но временно оккупированная территория. Хотя в России неоднократно при этом подчеркивали, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

На это фоне Украина регулярно активизирует свою деятельность в Черном море. Денис Шмыгаль недавно по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Киев работает над расширением сотрудничества с Североатлантическим альянсом в Черноморском регионе. В текущем году стороны планируют провести несколько совместных учений, помимо маневров в Одессе «Нерушимая стойкость» (Coherent Resilience).

Активное сотрудничество Украины с военно-политическим блоком связано с ее стремлением к интеграции в НАТО и ЕС. В июне 2016 года на Украине приняли законы, которые определяют вступление в Североатлантический альянс как цель украинской внешней политики.

В феврале 2019 года парламент страны принял решение об изменении конституции. После внесенных правок в ней был закреплен курс государства на евроинтеграцию и вхождение в военно-политический блок.

К тому же, Украина стала шестым государством, которое получило статус партнера НАТО с расширенными возможностями. До нее его предоставили Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции. Статус партнера «расширенных возможностей» был введен в 2014 году, чтобы выстраивать более глубокие, специализированные двусторонние отношения. Для вступления в НАТО Украине необходимо выполнить ряд условий, в том числе это касается ее вооруженных сил, которые она должна довести до стандартов блока.