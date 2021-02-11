«Удар» по противнику: что известно о российском боевом роботе

Российский робототехнический комплекс «Удар» сможет автономно передвигаться по полю боя, а также взаимодействовать с беспилотниками. Об этом сообщил ТАСС индустриальный директор комплекса вооружений Госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

Действующий прототип робототехнического комплекса «Удар» создан АО «ВНИИ «Сигнал», входящем в Ростех в составе «Высокоточных комплексов».

«При разработке «Удара» специалисты предприятия апробировали возможность движения робота в автономном режиме. Для этого в состав комплекса включена подсистема планирования движения на базе датчиков и измерителей. На основании получаемых данных формируется маршрут движения робота, при этом учитывается рельеф местности, и могут рассчитываться параметры боевого задания», — заявил Оздоев.

При создании боевой робототехники ВНИИ «Сигнал» применяет единый принцип роботизации, предполагающий оснащение существующих образцов военной техники комплектом оборудования.

Робот «Удар», например, создан на базе боевой машины пехоты БМП-3.

По такому же принципу выполняется и роботизация боевых отделений — на данный момент роботизированы шесть различных боевых отделений, которые устанавливались на машину.

Кроме того, по словам представителя Ростеха, «Удар» может взаимодействовать с беспилотными летательными аппаратами. «Отработано взаимодействие с дронами, в том числе привязного типа с электропитанием от самого робота. Такие беспилотники могут использоваться для доразведки и ретрансляции радиоканала управления», — добавил Оздоев.

Робототехнический комплекс «Удар» впервые был представлен на «Дне инноваций» Министерства обороны РФ в 2015 году. Как пишет портал topwar.ru, «Удар» представляет собой гибрид надежной и проверенной десятками лет эксплуатации боевой машины пехоты БМП-3 с новейшим дистанционно-управляемым модулем, разработанным Тульским КБ приборостроения и устанавливаемым на новейшие БМП «Курганец».

Многофункциональный роботизированный комплекс «Удар» предназначен для боевых и разведывательных подразделений и частей, подразделений технического и тылового обеспечения Сухопутных войск и частей специального назначения. В его составе — мобильный робот огневой поддержки на базе шасси БМП-3, разведывательный беспилотный летательный аппарат вертолетного типа и пункт дистанционного управления на шасси автомобиля Урал-4320.

«Удар» управляется дистанционно, однако изначально предполагалось создание полностью автономной машины.

Следует особо подчеркнуть, отмечают специалисты, робот не создавался с нуля вместе с шасси, а унифицированная система управления устанавливалась на штатные образцы бронетехники, которые уже имеются в войсках. То есть вышеупомянутая БМП-3 оснащается системой управления со всеми необходимыми узлами и блоками. В результате получается многофункциональный робототехнический комплекс.

Вооружение «Удара», как пишет портал bastion-karpenko.ru, классическое и передовое одновременно. Собранные в единый боевой модуль «Бумеранг-БМ» 30-мм пушка 2А42 с дальностью стрельбы до 4 тысяч метров и противотанковые комплексы «Корнет» с дальностью стрельбы до 10 тысяч метров обеспечивают надежное поражение противника в любых, даже самых сложных условиях.

Боекомплект в 500 выстрелов для 30-мм автоматической пушки 2А42 размещен в изолированном отделении. Это большое преимущество даже для безэкипажной машины, поскольку в случае поражения или повреждения модуля сама платформа останется целой. Помимо этого, «Удар» комплектуется спаренным с пушкой пулеметом ПКТ с боекомплектом 2000 патронов.

За прицеливание и навигацию отвечает сложный оптико-электронный комплекс, интегрированный в современную систему управления огнем, которая позволяет вести поиск целей одновременно в разных спектральных диапазонах, в пассивном и активном режиме. При помощи оптического локатора возможен поиск даже замаскированных объектов.

«Удар», как утверждают разработчики, прежде всего многофункциональная роботизированная платформа, на которую в зависимости от задачи будет устанавливаться различное оборудование или вооружение. Согласно требованиям российского военного ведомства, на платформе «Удар» должно быть создано три типа машин: разведывательно-ударные, инженерного обеспечения и транспортно-эвакуационные.

Ударно-разведывательный робот сможет не только поражать противника огнем бортового оружия, но и выдавать целеуказания для авиации и артиллерии, других ударных робототехнических комплексов.

В состав оборудования инженерной машины на базе «Удара» будут входить различные устройства не только для разбора завалов и ликвидации разрушений, но и для работы со взрывоопасными предметами, в частности многопозиционный манипулятор.

Транспортный робот будет способен перевозить различное имущество и личный состав, а самое главное — эвакуировать раненых с поля боя.

Тем не менее у полностью автономного варианта есть преимущества. Во-первых, «Удар» в этом случае будет передвигаться в режиме радиомолчания, то есть боевой расчет комплекса не будет ничего получать от робота и не передавать никакой информации по радиоканалам управления. Во-вторых, достигается автоматизация вполне рутинных действий, например, для перевозки грузов — в первый раз робот запоминает маршрут, а затем уже курсирует по нему самостоятельно.

Между тем, считает ряд специалистов, не все так благостно, как хотелось бы. Защищенность БМП-3 от средств поражения вероятного противника не столь высока, чтобы считать эту машину неуязвимой. Лобовая броня БМП-3 выдерживает попадания снарядов всего лишь калибром 30 мм с дистанции 200 метров. Крыша и борта выдерживают пулю Б-32 калибром 12,7 мм с дистанции 100-200 метров. Выводить БМП-3 под огонь танковых орудий и ПТРК противника, по меньшей мере, смертоубийственно. Все-таки это средство для подвоза пехоты к полю боя, а не для противоборства с хорошо защищенными бронированными боевыми машинами.

Вывод на поля сражений легкобронированных роботизированных комплексов (типа того же недавно нашумевшего «Маркера») означает их «легкую смерть в бою». И не является ли это признаком «тухачевщины»? Этот термин, отсылающий к маршалу Советского Союза Михаилу Тухачевскому, означает на практике «вбухивание сумасшедших денег во внешне эффектные, но совершенно бесполезные системы вооружений».