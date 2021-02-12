20 тысяч солдат: США увеличат контингент в Польше

Глава Пентагона Ллойд Остин в телефонном разговоре с министром обороны Польши Мариушем Блащаком обсудил продление Москвой и Вашингтоном срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3 или NewSTART).

Помимо этого, военные в разговоре обоюдно подтвердили «важность давнего стратегического союза США и Польши» в свете недавно подписанного польско-американского Соглашения о расширенном сотрудничестве в области обороны.

«Постоянное присутствие ротационных сил США в Польше повышает оперативную совместимость войск НАТО, а также укрепляет оборону и содействует сдерживанию на восточном фланге НАТО», — говорится в комментарии Пентагона.

ДСНВ будет существовать без каких-либо изменений или дополнений, то есть в том же виде, в каком стороны подписали его в 2010 году, уточнили в министерстве. СНВ-3 продлили на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

Ключевым фактором для его продления российские дипломаты назвали телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Джозефом Байденом.

Комментируя разговор с Остином, Блащак в интервью польскому информационному ресурсу Defence 24 сообщил, что «заморозка» Белым домом решения о передислокации войск из Германии не скажется на намерении американской стороны увеличить военный контингент в Польше.

Причем — главным фактором для этого остается опасение Варшавы и Вашингтона об обороне от нападения на Польшу с Востока.

«Мы никогда не представляли вопрос таким образом, чтобы увеличение присутствия американских войск в Польше происходило за счет Германии или какой-либо другой страны. Наращивание американских войск в Польше — решенный вопрос», — пояснил польский министр.

По его словам, американское военное руководство проведет консультации с рядом стран, включая Польшу, которая является «ключевым союзником США на восточном фланге НАТО».

«Присутствие американских войск в Польше отпугивает потенциального агрессора, поэтому мы готовы реализовать соглашение от 15 августа прошлого года, на основании которого в Польше — в случае необходимости — будет размещено около 20 тысяч американских солдат», — добавил глава польского военного ведомства.

Переброску американских войск на восток, к границам России, для помощи союзникам по Североатлантическому альянсу в «сдерживании» Москвы, анонсировал в августе прошлого года в эфире телеканала Fox News тогдашний глава американского военного ведомства Марк Эспер.

«Большинство союзников, с которыми я разговаривал, или с которыми беседовали мои сотрудники, считают это хорошим ходом. Войска выполнят все поставленные перед ними задачи. Кроме того, у нас все еще есть более 24 тыс. военнослужащих в Германии. В этой стране по-прежнему развернут наиболее многочисленный контингент Вооруженных сил США. Суть в том, что граница НАТО сместилась на восток по мере роста альянса», — указывал глава Пентагона.

Намерение США перебросить часть военного контингента из Германии в Польшу усугубляет ситуацию у границ России и способствует эскалации напряженности, предупредила, в свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

За три десятилетия после окончания «холодной войны» НАТО постоянно расширялась на восток, к границам России, несмотря на обязательство бывшего государственного секретаря США Джеймса Бейкера перед советским лидером Михаилом Горбачевым не размещать войска к востоку от объединенной Германии в 1990 году.

Начиная с 1999 года, Североатлантический альянс включил в свой состав всех членов прекратившего действие Варшавского договора: три бывшие советские республики и три бывшие югославские республики, а также установил программы оборонного «партнерства» со многими другими странами, включая Украину и Грузию, что подразумевает совместное обучение и передачу вооружения и военной техники.