Под защитой «Воронежа»: как устроена система предупреждения ракетного удара

«В перспективе новыми РЛС типа «Воронеж» планируется заменить все действующие станции», — заявил в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного центра предупреждения о ракетном направлении космических войск Воздушно-космических сил полковник Андрей Ревенок.

РЛС нового поколения типа «Воронеж» в настоящее время составляют основу радиолокационных средств наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) России.

Вначале СПРН представляла собой комплекс раннего обнаружения, состоящий всего из двух РЛС «Днестр-М» и командного пункта.

Этот комплекс прикрывал только северо-западное ракетоопасное направление. По мере развития ракетных технологий, особенно после строительства подводных лодок с баллистическими ракетами на борту, ракетное нападение стало возможным с любого направления.

Поэтому было принято решение о дополнительном строительстве РЛС по периметру страны, а именно в Севастополе (мыс Херсонес), второй РЛС в Прибалтике (Латвия, населенный пункт Скрунда) и РЛС ПРН на Балхашском (мыс Гульшад) и Иркутском (Мишелевка) узлах разведки космического пространства. В 1979 году была поставлена на боевое дежурство РЛС «Днепр» в Мукачево (Украина). В 1980-х годах были созданы и поставлены на боевое дежурство две РЛС СПРН типа «Дарьял» с фазированными антенными решетками в Печоре и в Куткашене (Азербайджан).

В 1982 году в состав СПРН вошла космическая система обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет с территории США. Эта система («Око-1») включала пункт управления в Серпухове и группировку из девяти космических аппаратов на высокоэллиптических орбитах 73Д6 и одного космического аппарата на геостационарной орбите 71Х6.

В итоге СПРН стала двухэшелонной. Первый эшелон составляла космическая система предупреждения, которая обнаруживала старт МБР, второй эшелон — РЛС надгоризонтного обнаружения баллистических ракет на траекториях полета.

С развалом СССР в 1991 году прекратила свое существование и единая система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) государства. Значительная часть радиотехнических узлов СПРН осталась на территории новых независимых государств. С некоторыми из них впоследствии удалось договориться об использовании РЛС СПРН. Однако по большей части радиолокаторы были или выведены из эксплуатации, или попросту взорваны, как это произошло в Латвии.

Даже в годы существования СССР система предупреждения о ракетном нападении страдала весьма существенными недостатками. В частности, северо-восточный сектор был не прикрыт средствами предупреждения. То есть СПРН в СССР не была всеракурсной.

Чтобы закрыть северо-восточный сектор, в 1970–1980-х годах было развернуто строительство РЛС СПРН в городе Енисейске (Красноярский край). Однако по требованию американцев (под предлогом нарушения Договора по ПРО 1972 года) локатор был полностью разрушен.

Таким образом, Россия получила в наследство от СССР систему предупреждения с зияющими брешами и не обеспечивающую в полном объеме национальную безопасность государства. 1990-е годы — самый сложный период в истории СПРН. Денег на ее совершенствование практически не выделялось.

И только во второй половине 2000-х годов произошел перелом — началось сооружение новых узлов СПРН на основе радиолокаторов типа 77Я6 «Воронеж».

РЛС «Воронеж» представляет собой стационарную надгоризонтную радиолокационную станцию так называемой высокой заводской готовности (РЛС ВЗГ). Существуют варианты локатора, работающие в диапазоне как метровых, так и дециметровых радиоволн. И те, и другие обладают своим набором достоинств и недостатков.

Станция состоит из приемопередающей установки с активной фазированной антенной решеткой, быстровозводимого здания для личного состава и нескольких контейнеров с радиоэлектронным оборудованием.

Высокая степень заводской готовности и модульный принцип построения РЛС «Воронеж» позволили отказаться от капитальных многоэтажных сооружений и возвести локатор в течение всего 12-18 месяцев. На строительство РЛС предыдущих поколений типа «Дарьял» и «Днепр» требовалось от 5 до 9 лет.

Потребляемая мощность «Воронежа» составляет всего 0,7 МВт. Для примера, РЛС типа «Дарьял», развернутая в населенном пункте Куткашен в Азербайджане, потребляла 50 МВт — для энергообеспечения этого объекта работала значительная часть мощностей соседней Мингечаурской ГЭС.

В настоящее время существует несколько модификаций РЛС типа «Воронеж». В частности, РЛС «Воронеж-М» работает в метровом диапазоне радиоволн. Дальность обнаружения целей составляет до 6 тыс. км.

«Воронеж-ДМ» (77Я6-ДМ) функционирует в дециметровом диапазоне радиоволн, дальность обнаружения целей — до 6 тыс. км по горизонту и до 8 тыс. км по вертикали. РЛС способна одновременно обнаруживать и сопровождать до 500 объектов.

Высокопотенциальная РЛС «Воронеж-ВП» представляет собой дальнейшее развитие станции метрового диапазона «Воронеж-М». Потребляемая мощность в этом случае составляет до 10 МВт. Разработана «РТИ им. А. Л. Минца».

РЛС «Воронеж-СМ» функционирует в сантиметровом диапазоне радиоволн. РЛС «Воронеж-МСМ» работает сразу в двух диапазонах — метровом и сантиметровом. РЛС «Воронеж-ДМ» в настоящее время развернуты в Армавире Краснодарского края, населенном пункте Пионерский Калининградской области, Енисейске (поселок Усть-Кемь), Барнауле (поселок Конюхи) Алтайского края и в городе Зея Амурской области.

РЛС «Воронеж-М» сегодня функционируют в населенном пункте Лехтуси Ленинградской области, Орске Оренбургской области, городе Усолье-Сибирское Иркутской области и строится в Воркуте.

В Оленегорске ведется сооружение РЛС «Воронеж-ВП» — локатор предназначен для замены устаревающей РЛС СПРН «Днепр».

В Севастополе (мыс Херсонес) будет сооружена РЛС «Воронеж-СМ», о чем подробно ранее писала «Газета.Ru».

Развертывание и ввод в строй серии РЛС «Воронеж» позволят полностью закрыть северо-западное, юго-западное, южное и юго-восточное ракетоопасные направления. Система предупреждения о ракетном нападении России в этом случае станет всеракурсной, и будут в полном объеме ликвидированы все ранее существовавшие в ней бреши.

Иными словами, завершится формирование замкнутого радиолокационного поля предупреждения о ракетном нападении на новом технологическом уровне со значительно улучшенными характеристиками и возможностями. Кроме того, в составе наземного эшелона Системы ПРН продолжают нести боевое дежурство модернизированная РЛС «Днепр» в Мурманской области, «Дарьял» в Республике Коми и «Волга» в Белоруссии.

Что касается совершенствования космического сегмента СПРН, то в настоящее время контроль позиционных районов старта баллистических ракет осуществляется с территории любого государства в реальном масштабе времени. В этих целях используется группировка космических аппаратов Единой космической системы (ЕКС) и ее наращивание ведется весьма активно. В мае 2020 года запущен четвертый космический аппарат этой системы «Тундра».

Система «Тундра» сама определяет параметры баллистической траектории ракеты и вероятный район поражения. Кроме того, «Тундра» будет фиксировать пуски и траектории не только баллистических, но и баллистических ракет подводных лодок. Завершение формирования ЕКС ожидается к 2024 году. Развертывание ЕКС позволит обеспечить выполнение задач по глобальному контролю поверхности земного шара.

Помимо этого, в России активно ведется создание группировки РЛС загоризонтного обнаружения «Контейнер» и «Подсолнух» по периметру всей границы. Это позволит обнаруживать и сопровождать крылатые ракеты, самолеты и корабли с ядерным оружием на дальности 1500-2000 км от российской территории.

Создать уникальное оборудование удалось благодаря наработкам еще советского проекта 5Н32 «Дуга» — с гигантскими локаторами возле Чернобыльской АЭС и в районе Комсомольска-на-Амуре.

В ближайшем будущем ожидается развертывание нескольких РЛС ЗГО типа «Контейнер» (в различных модификациях) на Дальнем Востоке, в Сибири и на Балтике, а также РЛС ЗГО «Подсолнух» на Кольском полуострове, в Севастополе и в Балтийске Калининградской области.