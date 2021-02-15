Покушение на командира ДНР: Народная милиция обвиняет ВСУ

Один из командиров народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) был ранен в результате срабатывания взрывного устройства, установленного на его автомобиль, передает РИА «Новости».

Как сообщили в пресс-службе Министерства госбезопасности ДНР, взрыв произошел утром, в 7:50. Место происшествия — в районе улицы Победы в Горловке. Власти ДНР считают, что устройство было прикреплено к днищу машины командира батальона народной милиции с позывным «Длинный», отмечает РБК.

«Пострадавший военнослужащий госпитализирован с ранениями средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по ст. 229 УК ДНР (террористический акт)», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства госбезопасности ДНР. Как уточняет РИА «Новости», мужчина получил многочисленные осколочные ранения ног.

В машине также находилась малолетняя дочь правоохранителя. Она тоже находится в больнице.

В ведомстве расценивают инцидент как теракт. «Использование Киевом тактики террористических атак на республику значительно усугубляет процесс урегулирования ситуации на линии соприкосновения. Такие методы могут повести за собой негативные процессы на линии соприкосновения», — сказал глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

В Народной милиции считают, что взрыв связан с недавней гибелью украинских военных, которые «подорвались на собственных минах во время выдвижения на наблюдательный пост». В ведомстве отметили, что президент Украины Владимир Зеленский «поставил задачу начальнику Генерального штаба Украины [Руслану] Хомчаку лично прибыть в район проведения ООС для проведения разбирательства по данному факту».

Хомчак, «опасаясь за свою репутацию из-за резкого увеличения небоевых потерь за последние две недели», поручил своим подчиненным «организовать резонансный диверсионный акт, с целью переключения внимания украинской общественности и снижения негативной реакции», уверены в Народной милиции ДНР.

Гибель трех военнослужащих ВСУ произошла накануне — 14 февраля. Официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что погибли три десантника, которые следовали «в зону ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады для усиления ввиду нехватки личного состава на переднем крае обороны».

Он отметил, что у погибших не было уточненных карт минных полей, поэтому они во время передвижения забрели на минно-взрывные заграждения и подорвались на мине, которые были ранее установлены инженерно-саперным взводом 59-й бригады ВСУ.

После этого Зеленский поручил главе Минобороны Украины и главнокомандующему вооруженными силами прибыть в Донбасс, чтобы провести расследование гибели военных.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело. В сообщении бюро уточнялось, что уголовное производство открыли по статье о небрежном отношении к службе. В заявлении также указано, что военнослужащие подорвались на неизвестном устройстве.

«Мы приложим все усилия, чтобы установить истинные причины и наказать виновных в смерти бойцов», — отметил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев, слова которого приводит бюро.