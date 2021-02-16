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Военные конфликты

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Столтенберг призвал дать НАТО больше денег для операций на востоке

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НАТО хочет увеличить финансирование своих действий рядом с территорией РФ

Генсек НАТО предложил увеличить финансирование, чтобы усилить деятельность альянса на восточных рубежах. По его словам, сюда относятся морские учения и воздушные патрули. Кроме того, он заявил, что военный блок готов и сотрудничать с Россией, и вступать с ней в противостояние.

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На предстоящей встрече министров обороны стран НАТО генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг намерен предложить увеличить финансирование блока, а средства направить на усиления деятельности на восточных границах.

«Это позволит поддержать развертывание сил союзников в восточной части Североатлантического альянса, патрулирование воздушного пространства, морские развертывания и учения. Совместное увеличение расходов продемонстрирует силу нашей приверженности обязательству защищать друг друга»,

— цитирует ТАСС заявление генсека НАТО.

Кроме того, в интервью испанской газете El Mundo Столтенберг заявил, что военный блок готов к столкновению с Россией.

«Если они хотят конфронтации, мы готовы. Если они хотят сотрудничества, мы будем рады», — сказал он.

Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что диалог с РФ должен опираться на силу и твердость. При этом, даже если руководство НАТО не верит в улучшение отношений с Москвой, они «должны продолжать разговор, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения».

Ранее генсек обратился к членам военного комитета НАТО с призывом поддерживать обороноспособность своих государств, в том числе для того, чтобы адекватно отвечать при необходимости на «агрессивные действия России». Он также заявил, что членам НАТО нужно увеличить объемы инвестиций в современные вооружения.

Солдаты стран альянса должны быть готовы к ответу не только на «российскую агрессию», но также на такие вызовы как международный терроризм и «подъем Китая».

В конце декабря Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не расценивает Россию как непосредственную военную угрозу. «Я не вижу непосредственной угрозы, исходящей от России в форме военного нападения. Но я вижу Россию, которая утверждается. Она использует свою военную мощь против соседей — Грузии и Украины», — отметил генсек альянса. Москва все обвинения в агрессии отвергает.

За неделю до этого генерал бундесвера и начальник штаба армии США в Висбадене Джаред Зембритцки в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что НАТО повернулось на Восток из-за «российской угрозы». Он обратил внимание, что обстановка в Восточной Европе была нестабильной даже до ситуации с Крымом.

На вопрос, можно ли назвать Россию главной угрозой, он ответил: «Определенно».

«Российская угроза реальна. Россия продолжает вооружаться, массово модернизируя свои вооруженные силы и все яснее демонстрируя стремление к власти. Русские танки — это реальность, как и ракеты и самолеты», — сказал военный.

Напомним, охлаждение отношений между РФ и НАТО началось с 2007 года. Тогда президент РФ Владимир Путин впервые принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности и жестко раскритиковал существовавший на тот момент миропорядок.

Речь шла, прежде всего, о внешней политике США, расширении НАТО на восток и однополярности. Последнее, по мнению Путина, неприемлемо для мира в целом и для России в частности.

В итоге выступление российского президента вызвало мировой резонанс. Западные политики оценили слова Путина как самые жесткие со времен окончания «холодной войны». Речь главы России сравнивалась с Фултонской речью Уинстона Черчилля в 1946 году.