Враги, а не партнеры: как НАТО будет сдерживать Россию и Китай

17 февраля прошла встреча министров обороны стран НАТО, одним из главных вопросов на которой стало обсуждение «Инициативы НАТО 2030». Помимо участников Североатлантического альянса, в мероприятии принимают участие главы военных ведомств Финляндии и Швеции Антти Самули Кайкконен и Карин Энстрем, а также Верховный представитель Евросоюза по иностранных делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Сама встреча выступает прологом к саммиту НАТО, который планируется провести в этом году в Брюсселе.

«Я представил ряд масштабных предложений, которые лягут в основу нашего саммита. Они охватывают ключевые направления: укрепление нашей приверженности сдерживания и обороны, предоставление стимулов для того, чтобы союзники предоставляли больше потенциала и обеспечивали более справедливое распределение бремени расходов, чтобы это соответствовало нашим устремлениям», — сказал генсек альянса.

В НАТО, заявил Столтенберг по итогам первого дня встречи министров обороны, назрела необходимость обновить стратегическую концепцию, и целью подобного пересмотра должно стать укрепление связей между Европой и Северной Америкой. Своего рода рестарт трансатлантическим связям теперь возможен, на что на мероприятии обратили внимание — впервые подобная встреча проходит с участием представителей новой американской администрации.

«Нам необходимо расширять политическое и практическое сотрудничество с демократиями и единомышленниками по всему миру, чтобы мы могли защищать порядок, основанный на правилах и законах, который подрывают страны, которые не разделяют наших ценностей, как, например, Россия и Китай»,

— подчеркнул генсек альянса.

Этими задачами Столтенберг объяснил необходимость установления более справедливого распределения бремени расходов. И это к тому, что 2021 год станет уже седьмым подряд, когда европейские члены НАТО и Канада увеличивают оборонные расходы.

По словам Йенса Столтенберга, ожидается, что девять участников альянса выделят 2% ВВП на оборону по сравнению с тремя государствами в 2014 году. С 2014 года европейские союзники и Канада внесли совокупный дополнительный вклад в размере $190 млрд. В этом году 24 участника блока будут выделять не менее 20% от оборонного бюджета на новую основную технику — это уровень, который рекомендует руководство альянса.

«Но мы все должны выполнять обязательства, которые мы взяли на себя, и продолжать инвестировать в оборону и увеличивать готовность наших сил. Это единственный способ обеспечить защищенность наших государств во все более непредсказуемом мире», — заявил Столтенберг.

Что касается стратегической концепции, которую руководитель военного блока предлагает скорректировать, то действующий документ был принят в 2010 году, и в текущих условиях не отвечает современным вызовам.

«Например, сегодняшняя стратегическая концепция не охватывает изменения баланса сил и не учитывает подъем Китая. Мы не говорим об изменениях климата, а это очень серьезная ситуация, которая ухудшает кризисную ситуацию, и мы должны учесть это в новой стратегической концепции», — добавил генсек альянса.

Более того, концепция 2010 года предполагала стратегическое партнерство с Россией. Однако сегодня «ситуация изменилась», подчеркнул Столтенберг.

Одно из предложений, которое будет вынесено на саммит НАТО, — укрепить оборону. «Сегодня, когда мы осуществляем сдерживание и оборону в составе боевых групп в Балтии и обеспечиваем передовое присутствие в регионе Черного моря, осуществляем патрулирование воздушного пространства, проводим морские операции с участием наших постоянных военно-морских соединений, все эти силы и средства предоставляют страны НАТО. И эти же страны несут связанные с этим расходы. Я предлагаю, чтобы НАТО несло часть этих расходов. Это продемонстрирует более строгую приверженность к эффективной обороне, к 5-й статье, к сдерживанию», — заявил генсек альянса на пресс-конференции.

Что касается восточного фланга НАТО в целом и региона Черного моря в частности, Йенс Столтенберг подчеркнул, что военный блок значительно укрепил адресное присутствие — боевые группы в странах Балтии, Румынии и Польше патрулируют воздушное пространство и море.

«В частности, три боевых корабля НАТО сейчас находятся в Черном море. И различные страны НАТО также проводят свои операции в Черном море — Турция, Румыния и Болгария, три прибрежных государства работают там вместе с Украиной и Грузией, нашими партнерами. И союзники больше инвестируют. У нас сегодня беспилотные системы действуют вдоль наших границ, особенно на востоке и на юге», — перечисли глава альянса.