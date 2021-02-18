«Политика России»: глава Пентагона рассказал, что угрожает НАТО

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что «дестабилизирующая политика», проводимая Российской Федерацией, — одна из главных угроз для НАТО. Об этом он сообщил на заседании министров обороны стран альянса, передает газета «Известия».

Кроме того, НАТО угрожают рост и укрепление Китая, международные террористы, пандемия COVID-19 и глобальные климатические изменения. Важнейшая задача Североатлантического альянса, по словам Остина, — защита своего населения и территорий. Для этого необходимо развивать и использовать «надежные средства сдерживания».

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал сделать из альянса площадку для политического диалога, в рамках которой «единомышленники альянса» смогут вырабатывать меры по противодействию Москве и Пекину.

«Нам необходимо укреплять наше политическое и практическое сотрудничество с демократическими единомышленниками по всему миру. Таким образом мы можем защитить основанный на правилах порядок <…> и ценности», — добавил он.

В ответ на слова генсека НАТО глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что альянс — пережиток прошлого, изменение стратегических доктрин которого лишь подрывает мировую архитектуру безопасности.

«НАТО — это рудимент «холодной войны», военный блок, самим своим существованием нарушающий принцип неделимости и безопасности в Европе, и неспособный решить ни одну из реальных глобальных проблем современности», — считает сенатор.

Он добавил, что «натовские генералы» готовятся к войнам давно минувших лет.

Иногда в западных странах звучат весьма пугающие «пророчества» по поводу возможного будущего отношений между Западом и Востоком. Не далее как 2 февраля американский адмирал Чарльз Ричард заявил, что США должны быть готовы к ядерной войне с Россией и Китаем, поскольку это «очень реальная перспектива».

По его словам, существует вероятность, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с применением оружия массового поражения.

«Мы должны адаптироваться к сегодняшней стратегической обстановке, понимая угрозы, которые исходят от наших противников», — заявил адмирал. Ричард отметил, что Россия уже более 10 лет «агрессивно модернизирует» свои ядерные силы с помощью новых ракет и другого вооружения.

В совокупности с «захватом» Крыма это демонстрирует готовность России вести агрессивное соперничество и игнорировать международные нормы, добавил он. Полуостров в состав РФ вошел по итогам референдума, прошедшего в соответствии со стандартами ООН.

Тем не менее, в конце декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не расценивает Россию как непосредственную военную угрозу.

«Я не вижу непосредственной угрозы, исходящей от России в форме военного нападения», — заявил он. При этом генсек НАТО подчеркнул, что даже если РФ не столь же могущественна, как СССР, Россия все равно обладает ядерным оружием и ракетами, которые могут поразить всю Европу.

Президент России Владимир Путин, отвечая на обвинения России в «агрессивном поведении» заявил, что это «разговор в пользу бедных». В частности, авиация НАТО гораздо более активно летает у российских границ, чем российская — у рубежей западных держав. Кроме того, Кремль подчеркивал, что российская военная доктрина не содержит в себе постулата о нанесении первого ядерного удара противнику.