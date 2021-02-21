С чистого листа: в США начали искать замену F-16

Военно-воздушные силы США начали исследование, в котором будут описаны предпочтительные комбинации истребителей и других тактических самолетов, которые будут использоваться при составлении бюджета на 2023 финансовый год, пишет Defense News.

Этот результат может включать в себя совершенно новый истребитель поколения «4+» или «5-» с возможностями, которые находятся где-то между F-16 эпохи 1970-х и малозаметными истребителями 5-го поколения, такими как F-22 и F-35, сказал начальник штаба ВВС генерал Чарльз Браун.

Подобные заявления — это первый случай, когда официальный представитель ВВС США говорит о включении еще одного самолета 4-го поколения в возможный список истребителей для предстоящих закупок. В январе этого года экс-начальник департамента закупок ВВС Уилл Ропер сообщил, что текущее исследование также определит, стоит ли покупать новые F-16 у корпорации Lockheed Martin.

«Если вы посмотрите на новую производственную линию F-16 в Южной Каролине, вы увидите, что эта система обладает замечательными возможностями по модернизации, о которых стоит подумать как о части нашего решения по увеличению количественных показателей», — сказал Уил Ропер в интервью Aviation Week.

Но Чарльз Браун сказал, что ему еще предстоит убедиться, что F-16 — это правильный вариант.

«Не знаю, действительно ли это будет F-16. На самом деле, я хочу иметь возможность построить что-то новое и отличное от F-16, которое имеет некоторые из этих возможностей, но работает быстрее и использует цифровой подход», — сказал он. «Я понимаю, что люди намекали, что это будет конкретный самолет. Но я готов взглянуть на другие платформы, чтобы увидеть, что это правильное сочетание возможностей», — добавил он.

Итак, какими возможностями будет этот новый самолет, создаваемый с чистого листа?

По словам генерала Брауна, первое место в списке занимают системы с открытой архитектурой с достаточно мощной вычислительной системой, чтобы программное обеспечение можно было бы обновлять очень быстро.

Чарльз Браун также напомнил о подходе ВВС к учебно-тренировочному самолету Т-7А Red Hawk компании Boeing и секретному истребителю будущего, известному как Next Generation Air Dominance («Воздушное превосходство нового поколения»). Об этом ранее писала «Газета.Ru».

Оба самолета были спроектированы с использованием методов цифрового проектирования, которые позволили ВВС США смоделировать жизненный цикл различных конструкций и быстро подготовить полномасштабные демонстраторы для летных испытаний.

Текущее исследование будет включать моделирование, симуляцию и анализ, нацеленные на определение правильного сочетания самолетов, того, какими возможностями они обладают и сколько самолетов каждого типа необходимо для обеспечения успеха ВВС США в будущих конфликтах.

Добиться инвестиций в истребители другого типа может оказаться трудным для ВВС США — необходимо убедить Конгресс США в их целесообразности, особенно с учетом того, что несколько истребителей уже находятся в производстве.

Военно-воздушные силы официально не отказались от планов закупить у корпорации Lockheed Martin 1763 самолета F-35A с обычным взлетом и посадкой, что само по себе является рекордной программой, хотя во внутренних документах будущий боевой состав ВВС США ограничивается заказом на 1050 самолетов.

В прошлом году ВВС США разместили свой первый заказ на самолеты Boeing F-15EX для замены устаревших F-15C/D и смогли закупить более 144 новых самолетов. Первый F-15EX завершил свой первый полет в начале этого месяца.

Между тем, производственная линия F-16 корпорации Lockheed Martin перешла на международные продажи с момента ее перемещения в Гринвилл, штат Южная Каролина, в 2019 году.

Как ранее писала «Газета.Ru», истребители просто-напросто бывают как удачными по своей конструкции, так и не очень.

К примеру, МиГ-21 — очень удачный самолет. А МиГ-23 — уже не очень, хотя по всем статьям превосходил в свое время МиГ-21. Более того, МиГ-23 поначалу превосходил даже американский истребитель F-16 первых серий. При этом сейчас МиГ-23 сейчас является довольно редким истребителем, а конца производству и модернизациям F-16 не видно. Иными словами, F-16 — очень удачный самолет.

Этому истребителю удалось стать наиболее распространенной машиной 4-го поколения. Достижению такого результата способствовали тактико-технические характеристики и доступная стоимость. На июнь 2018 года изготовлено 4604 F-16. Машина состоит на вооружении ВВС 25 государств.

«В настоящее время перспективные машины в истребительной авиации создаются достаточно редко. Это в 1950-е за один год на вооружение могло поступить несколько типов боевых истребителей. Сейчас — один раз в несколько десятков лет.

Есть ли реальная необходимость менять весьма удачный F-16 на какой-то другой самолет, вопрос весьма спорный. Ведь даже демонстратора еще нет. А, к примеру, F-16 в варианте Block 70/72 Super Viper получил бортовую РЛС с активной фазированной решеткой — APG-83 (SABR), которая может обнаруживать и идентифицировать цели в воздухе и на земле на больших дальностях, а также бортовой комплекс РЭБ с системами постановки помех, нашлемную систему целеуказания, аппаратуру передачи данных по стандарту Link 16 и многое другое. Самолет стал стоить $159 млн и в этом варианте, несмотря на достаточно высокую цену, весьма конкурентноспособен», — рассказал «Газете.Ru» высокопоставленный источник в российском авиапроме.