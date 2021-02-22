«Секретный танк» 2008 года: СБУ обвинила украинца в госизмене в пользу России

Украинская служба безопасности (СБУ) заявила о задержании «агента российской разведки». По данным ведомства, он пытался передать российским спецслужбам чертежи «секретного» танка Т-84БМ «Оплот», передает РИА «Новости».

Контрразведчики Украины заявили, что пойманный «агент» — это украинец, которого якобы завербовали представители Генштаба Вооруженных сил России. По данным СБУ, он хотел получить техническую документацию по разработке и производству танка «Оплот».

Для этого «российский агент» связался с сотрудником Харьковского конструкторского бюро машиностроения, который был причастен к разработке танка. При этом украинские спецслужбы называют информацию о танке Т-84БМ «закрытой», хотя этой модификации почти 13 лет.

Так или иначе «агент» встретился с работником конструкторского бюро и под наблюдением оперативников СБУ получил образцы технической документации. После этого он, как заверяют в украинской контрразведке, передал фотографии бумаг «представителю российских спецслужб» отработанными каналами.

Этого мужчину задержали якобы «по горячим следам». Его поймали во время получения полного комплекта документации, которая имела гриф ограниченного доступа. Украинские правоохранители возбудили против него уголовное дело по части первой статьи 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена»).

В сообщении СБУ нет информации о судьбе «представителя российской спецслужбы», который получил копии «секретных» данных.

В Госдуме России считают, что украинские спецслужбы приписывают себе несуществующие подвиги. Парламентарий Руслан Бальбек выразил мнение, что в сфере танкостроения «Украина осталась во вчера, а Россия шагнула в завтра».

«Не станет производитель лимузинов интересоваться чертежами замшелой модели. И сколько бы Украина ни хвалила свой «Оплот», этот танк не котируется на рынках высокотехнологичных вооружений», — сказал депутат в комментарии РИА «Новости».

Он также обратил внимание, что эта бронетехника не обкатана «в современных боях, в отличие от серийных российских танков».

Тем не менее в Киеве полагают, что «Оплот» — это новейшая бронетехника. В действительности Т-84БМ — этом модернизированная версия Т-84У. Тот, в свою очередь, был разработан в Харькове в конце 1990-х годов. Его создали на базе Т-84, который являлся модернизацией Т-80УД, который создали еще в СССР. Иными словами, нынешний «Оплот» — это измененная модель танка, в основе которого заложена советская бронетехника. Поэтому ничего секретного в нем для России нет.

Тем более, что Т-84БМ «Оплот» был создан в 2008 году. От своего предшественника — Т-84У — он отличался немногим. В боевой машине улучшили мобильность и защищенность. Но в серийное производство для армии танк так и не пошел, отмечает РИА «Новости». Тем не менее на него обратили внимание в Таиланде.

Руководство этой страны заказало в 2011 году 49 танков и пять учебных машин на сумму $241 млн. За пять лет украинские военные промышленники выпустили меньше половины заказа. Киев попросил перенести выполнение заказа на 2017 год, но Таиланд не согласился.

Власти Таиланда раскритиковали нерасторопность украинцев, заявив, что соглашение с Киевом не лучшим образом повлияло на перевооружение тайской армии. Дело было не только в срыве договоренностей, но и в том, что машины были не качественно выполнены. С некоторых из них практически сразу сошла заводская краска. Кроме того, «Оплоты» имели низкий уровень эргономики и надежности. Их алгоритмы управления неоправданно сложные, а внутри тесно и электроника постоянно барахлит.

У танка была возможность доказать свою эффективность. В 2018 году в Германии проходил танковый биатлон Strong Europe Tank Challenge. На соревнования украинцы представили модифицированные Т-84 и заняли последнее из возможных мест.

Украинские военные отмечали серьезные недостатки боевой машины во время работы в условиях, приближенных к реальным. Экипаж «Оплотов», проиграв всем оппонентам, жаловался на неполадки в заряжающем механизме — два танка из трех не смогли осуществить выстрел.