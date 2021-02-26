Первый удар Байдена: США атаковали объект Ирана в Сирии

Готовя авиаудар по объекту связанных с Ираном шиитских повстанцев, Пентагон сотрудничал с разведкой Ирака, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Его слова опубликованы на сайте ведомства.

«Мы позволили иракцам разрабатывать разведданные для нас, поощряли их в этом, и это очень помогло нам уточнить цели», — пояснил Остин.

Он добавил, что атакованная группировка шиитов совершала вылазки в Ираке, действуя в том числе против интересов США. «Наши военные точно знают, куда бить», — подчеркнул американский министр.

Агентство Reuters ранее сообщало, что Штаты могли ударить по объекту Вооруженных сил Ирана в Сирии. «Эти удары были санкционированы в ответ на недавние нападения на американский и коалиционный персонал в Ираке, а также на продолжающиеся угрозы этому персоналу», — уточнил впоследствии представитель Пентагона Джон Кирби.

В результате авиаудара «погибла горстка человек» и были разрушены важные объекты на границе Ирака и Сирии, добавил он. Точное число погибших неизвестно.

Эта ответная атака стала первым открытым применением Соединенными Штатами своей военной силы в президентство Джо Байдена. Внимание на это обратило агентство Bloomberg. При этом в сообщении отмечается модель самолета, участвовавшего в налете, — всепогодный истребитель McDonnell Douglas F-15 Eagle.

Ранее по находящейся возле аэропорта Эрбиль (Иракский Курдистан) американской военной базе был нанесен ракетный удар. Погиб гражданский служащий-американец, военнослужащий США и ряд американских специалистов получили ранения. Спустя некоторое время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что США оставляют за собой право ответить на эту атаку. При этом представитель Госдепа Нед Прайс подчеркнул в свою очередь, что Вашингтон не хочет эскалации в отношениях с Ираном.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что авиаудар США нарушает международное право, поскольку он был нанесен по территории суверенного государства.

«То, что произошло, очень опасно и может привести к эскалации ситуации во всем регионе», — подчеркнул сенатор.

По мнению политика, такие действия могут привести к возникновению «огромного конфликта», поскольку у Сирии также есть современное вооружение. Джабаров отметил, что Дамаск может и имеет право обратиться в ООН с требованием обсудить удар на экстренном заседании.

Последний авиаудар перед февральским налетом США нанесли по Сирии в августе 2020 года. По данным СМИ, сирийские военные не хотели пропускать американский патруль под город Камышлы. Жертвой удара стал один сирийский солдат, еще двое получили ранения.

В том же месяце американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщало РИА «Новости» со ссылкой на местную газету Al-Watan. По данным издания, неизвестные обстреляли базу США в городе Эш-Шаддади на северо-востоке Сирии.

Американские военные наносят авиаудары по сирийской территории уже несколько лет, оправдывая свои действия борьбой с терроризмом и противостоянием «режиму Башара Асада» — законному правительству Сирии.