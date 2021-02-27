«Не бычьтесь»: Горбачев призвал Москву и Вашингтон обсудить ядерное оружие

Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил в интервью «Интерфаксу», что главам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену следует провести очную встречу, чтобы обсудить проблемы разоружения и международной безопасности.

«У наших стран есть очень большой жизненный опыт для ответа на вопрос, куда и как надо идти. Используя его, надо понимать, что, если верх возьмет желание достичь разоружения и укрепления безопасности, тогда достичь можно многого», — считает Горбачев.

Он также призвал стороны договариваться и главное — «не бычиться друг на друга».

Горбачев подчеркнул, что основная задача для стран — это избежать ядерной войны. «Но и решить ее в одиночку невозможно. Значит надо встречаться, надо всем обеспокоиться задачей ядерного разоружения. К сожалению, в мире есть не только те, кто стремится к укреплению безопасности и разоружению, но и противников этого процесса не мало», — добавил он.

Бывший глава Советского Союза подчеркнул, что сторонам нужны переговоры. В качестве примера он привел бывшего американского президента Рональда Рейгана, который «до переговоров был самым отпетым консерватором, но, поняв проблему, стал активным участником переговорного процесса».

«Нет безнадежных политиков. Конечно, есть и те, которые лелеют разбойничьи планы: с ними, конечно, ничего не поделаешь, но, к счастью, не они в большинстве. Поэтому, чтобы достичь прогресса, и я в этом убежден, надо открыто идти навстречу друг другу», — резюмировал Горбачев.

Михаил Горбачев и ранее обозначал такую необходимость. В частности, незадолго до инаугурации Джо Байдена он заявил, что нужно возобновить переговоры о недопустимости ядерных столкновений, что закреплено в заявлении по итогам советского-американского саммита в Женеве.

В разговоре с РИА «Новости» Горбачев выразил мнение, что итоги встречи с Рейганом, которая прошла в 1985 году, актуальны и по сей день. Главный вывод, по его словам, был зафиксирован в двух предложениях: «Ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя. Стороны не будут стремиться к военному превосходству».

Горбачев напомнил, что российская сторона предлагала подтвердить такую форму развития вооружений стран. Политик считает, что стоило бы еще раз предложить соответствовать формулировке.

Стоит отметить, что в вопросе обсуждения ядерных вооружений с Россией США после вступления в должность президента демократа Байдена охотнее идут на контакт.

Байден сразу после инаугурации заявил, что готов продлить единственно существующий между Вашингтоном и Москвой договор о сдерживании ядерных вооружений. В то же время его предшественник Дональд Трамп до последнего тянул с перезаключением договора, срок действия которого оканчивался в начале февраля этого года.

За две недели был решен вопрос подписания Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на прежних условиях.

«3 февраля в МИД России состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия договора», — говорилось в сообщении МИД России.

Срок действия продлен до 5 февраля 2026 года. В заявлении дипломатов отмечалось, что основным событием, которое повлияло на такое решение американской стороны, стал телефонный разговор между Путиным и Байденом.

«Тем самым обеспечено сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон», — подчеркнули в министерстве.

Продление договора означает, что стороны обязуются контролировать свой ядерный арсенал.

Так, на вооружении США и Россия могут находиться не более чем 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), а также 1 550 боезарядов на них. Число развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ ограничено 800.

При этом американская сторона заверяет, что Вашингтон готов рассмотреть и другие варианты укрепления стратегической стабильности с Москвой. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью Национальному общественному радио США.

Он подчеркнул, что такое сотрудничество возможно в сферах, которые представляют взаимный интерес. При этом Блинкен признал, что в отношениях России и США есть много разногласий.