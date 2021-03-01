Миллионы долларов: как США помогают воевать Украине

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение о военной помощи Украине. Сумма нового пакета составит $125 млн.

«Это включает усилия по подготовке, оснащению и инструктажу, чтобы помочь силам Украины сохранить территориальную целостность страны, обеспечить охрану ее границ, а также улучшить оперативную совместимость с НАТО», — сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Программа предусматривает также повышение возможностей обороноспособности, управления, контроля и ситуационной осведомленности украинских ВС.

Для решения этой задачи США снабжают Украину «дополнительными радарами контрбатарейной борьбы, тактическим оборудованием, спутниковой поддержкой, а также медицинской помощью».

Он уточнил, что США не отрекаются от передачи Украине так называемого летального вооружения. Нынешнее решение, по словам представителя ведомства, связано с действиями России.

«Нынешние действия [американской стороны] подкрепляют приверженность США предоставлению оборонительных летальных вооружений, чтобы помочь Украине более эффективно обороняться от российской агрессии», — отмечал Кирби.

Этот пакет военной помощи рассчитан преимущественно на поставку Киеву двух патрульных кораблей Mark IV, «которые помогут Украине защищать территориальные воды». В этом финансовом году США передадут Украине всего восемь таких патрульных катеров. В то же время дополнительные поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin новым пакетом не предусмотрены, отмечает ТАСС.

По словам Кирби, в транш также включаются средства на подготовку личного состава. «В данный пакет не включены ракеты Javelin. Как я сказал, речь идет главным образом о патрульных катерах», — отметил он.

В распространенном пресс-службой Пентагона заявлении утверждается, что дополнительные $150 млн американские власти смогут предоставить украинской стороне в случае прогресса в вопросе военных реформ.

«Остающиеся $150 млн в рамках одобренных Конгрессом средств в 2021 финансовом году будут предоставлены, когда министерство обороны в координации с Госдепартаментом определит, что Украина добилась значительного прогресса в ключевых военных реформах в этом году, как того требует оборонный бюджет», — отметили военные.

Вашингтон хочет, чтобы Киев продолжил проведение реформ, которые касаются военной сферы страны. США считают, что таким образом Украина «повысит открытость и подотчетность в оборонной промышленности, закупках и модернизации оборонного сектора в соответствии со стандартами и принципами НАТО».

О том, что американская сторона окажет военную поддержку Украине стало известно еще в феврале. Тогда госсекретарь США Энтони Блинкен сказал своему украинскому коллеге, что администрация Байдена готова продолжить многомиллионную поддержку Украины.

В России неоднократно отмечали, что продолжение такой политики приведет к усугублению конфликта в Донбассе. Против таких действий со стороны США высказывались и в Европе. Бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что отправка оружия на Украину — это крайне рискованный и контрпродуктивный путь выхода из кризиса.