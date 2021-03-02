«В НАТО обнаглели»: Лукашенко попросил у Путина еще самолетов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере в Минске 2 марта рассказал о предложении российскому лидеру Владимиру Путину относительно совместного патрулирования воздушной границы Союзного государства.

По его словам, в недавней телефонной беседе с российским коллегой Лукашенко выразил желание, чтобы Россия увеличила свой контингент Военно-воздушных сил на территории Белоруссии.

Президент Белоруссии напомнил, что у Москвы и Минска в 2014 году во время проведения чемпионата мира по хоккею был опыт, когда российские самолеты прибыли в Белоруссию для несения совместного дежурства с участием летчиков обеих стран.

«Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить… Лучше купить или построить новые самолеты для этого», — детализировал политик.

Он обосновал необходимость такого шага регулярно приближающимися к союзным границам самолетами Североатлантического альянса.

«Мы видим, что происходит. Насколько обнаглели… Буквально пару недель тому назад самолеты НАТО уже прямо на нашу границу вылетали. И что мы вынуждены были сделать? Мы подняли Су-30 — самолет новый — и навстречу подлетели им. Смылись за сотню километров. Это говорит о том, что нас будут постоянно дергать, а мы должны отвечать», — признался Лукашенко.

Он сказал, что «отторжения» у Путина этого предложения «он не нашел».

«Конечно, если они смогут базироваться на наших базах и наши ребята будут летать вместе с россиянами, естественно, надо просить тогда и вооружение к этим самолетам.

И притом самое современное оружие должно быть. Мы не ведем речь о ядерных боеголовках. Мы ведем речь об обычном оружии. Этот блок, наверное, был самым обширным в наших переговорах», — добавил белорусский глава государства.

Кроме того, по его словам, в телефонном разговоре с Путиным они особое внимание уделили сотрудничеству в военной сфере, выразив намерение и дальше действовать в рамках совместной группировки войск.

«Российская армия — одна из сильнейших в мире, и белорусским военнослужащим было неплохо перенимать передовые методики ведения боевых действий, осваивать новейшее вооружение вместе с российскими военными. Вот это направление президентом России было с воодушевлением поддержано», — подчеркнул Лукашенко.

Эксперты портала Sputnik проанализировали, где в Белоруссии могли бы размещаться российские самолеты. У белорусской армии три действующих военных аэродром – Лида, Барановичи и Мачулищи, и все они расположены на западе страны. Новейшее звено многоцелевых истребителей Су-30СМ располагается в Барановичах.

Там также размещен трассовый радиолокационный комплекс «Сопка-2», обеспечивающий обнаружение воздушных судов, измерение дальности, азимута и высоты целей. Он способен засекать все воздушные цели в радиусе 450 километров на высоте до 35 км. Таким образом, под белорусское наблюдение попадают Варшава, Вильнюс и Киев.

Около российско-белорусской границы располагаются еще четыре аэродрома — два запасных (Болбасово и Бобруйск), а два не эксплуатировались со времен СССР (Быхов и Витебск-Северный).

Стоит отметить, что Су-30 оборудован, среди прочего, авиационной бортовой радиолокационной станцией «Барс», которая обеспечивает обзор пространства, автоматическое обнаружение и сопровождение целей, в том числе в условиях близкого манёвренного воздушного боя, наведение на них авиационных управляемых ракет типов Р-77, Р-73, Р-27, Х-31, РВВ-АЕ и других, а также автоматическое радиолокационное картографирование местности.

Помимо этого, на Су-30 может быть подвешено шесть управляемых ракет «воздух-воздух» средней дальности, общей массой до четырех тонн.