Без права на войну: Конгресс пытается урезать военные полномочия Байдена

В среду двухпартийная группа законодателей Конгресса США представила закон об отмене разрешений 1991 и 2002 годов на использование военной силы на Ближнем Востоке на фоне эскалации напряженности между США и Ираном. Об этом пишет Defense News.

Закон был инициирован и подготовлен сенаторами Тимом Кейном (демократ от штата Вирджиния) и Тоддом Янгом (республиканец от штата Индиана). Это произошло после того, как американские законодатели пожаловались на то, что президент Джо Байден не уведомил Конгресс США и не запросил его согласия, прежде чем на прошлой неделе одобрил авиаудары по Сирии.

Жалобы последовали даже со стороны некоторых союзников Джо Байдена по Демократической партии — они считают, что президент переусердствовал с бомбардировками. В то же время ключевые республиканцы приветствовали этот шаг.

Сенатор Тим Кейн, член комитетов по вооруженным силам и международным отношениям, заявил тогда:

«Наступательные военные действия без одобрения Конгресса США не являются нормой при отсутствии чрезвычайных обстоятельств. Конгресс должен быть незамедлительно проинформирован об этом вопросе».

Сенатор-демократ Крис Мерфи, член Комитета по международным отношениям отметил, что президент США имеет право защищать страну и ее вооруженные силы от неминуемого нападения, но назвал недавние авиаудары в Сирии «неприемлемыми».

«Мне присуще доверие к принятию решений по национальной безопасности президентом Байденом, и я знаю, насколько серьезно он относится к военным полномочиям Конгресса», — сказал Мерфи.

По его словам, Конгресс должен поддерживать администрацию Байдена на том же уровне, что и предыдущие администрации, и требовать четкого юридического обоснования для применения военной силы, особенно на театрах военных действий, таких как Сирия.

Независимый политик и общественный деятель левого толка, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс заявил: «Я очень обеспокоен нанесенным ударом американских войск в Сирии.

Президент несет ответственность за безопасность американцев, но слишком долго администрации от обеих партий истолковывали свои полномочия чрезвычайно расширительно, чтобы продолжать войну. Это должно закончиться».

Администрация Байдена в первые недели своей деятельности подчеркнула свое намерение уделять больше внимания проблемам, создаваемым Китаем, даже при сохранении ближневосточных угроз.

Решение Байдена атаковать проиранские формирования в Сирии, похоже, не сигнализировало о намерении расширить военное присутствие США в регионе, а, скорее, продемонстрировало желание защищать войска США в Ираке и послать сигнал Ирану, пишет Defense News.

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что он «уверен», что США нанесут ответный удар «тем же шиитским боевикам, которые нанесли удары», имея в виду фатальный ракетный обстрел 15 февраля на севере Ирака.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что авиаудары США являются «недвусмысленным сигналом: президент Байден будет действовать для защиты американского персонала и персонала коалиции».

В результате тех ударов, по официальным данным США, было уничтожено несколько объектов на пограничном пункте, используемом рядом «поддерживаемых Ираном групп боевиков».

По результатам законодательных усилий сенаторов Тима Кейна и Тодда Янга можно будет проверить, продолжит ли Конгресс США, который боролся за восстановление своих военных полномочий при президенте Дональде Трампе, эту борьбу при Джо Байдене.

«Авиаудары на прошлой неделе в Сирии показывают, что исполнительная власть, независимо от партии, будет продолжать расширять свои военные полномочия. Конгресс несет ответственность не только за то, чтобы проголосовать за санкционирование новых военных действий, но и за аннулирование старых военных акций, в которых больше нет необходимости», — сказал Кейн в своем заявлении.

«Разрешения на использование военной силы 1991 и 2002 годов (Authorization for Use of Military Force, AUMF), которые лежали в основе войны против Ирака, должны быть сняты с учета, чтобы предотвратить их неправильное использование в будущем. Они не служат ни одной оперативной цели, держат нас в постоянном состоянии войны и подрывают суверенитет Ирака, нашего близкого партнера» — добавил сенатор.

Тим Кейн заявил Палате представителей, что новое законодательство является первым шагом в его усилиях по обновлению Закона о военных полномочиях 1974 года и разрешения 2001 года.

В прошлом году Трамп наложил вето на двухпартийную инициативу Тима Кейна и других американских законодателей, чтобы ограничить его полномочия на начало военных операций против Ирана. Сенату США в тот раз не удалось преодолеть вето.

Соавторами нового законопроекта являются сенаторы Тэмми Дакворт (демократ от штата Иллинойс), Майк Ли (республиканец от штата Юта), Крис Кунс (демократ от штата Делавэр), Чак Грассли (республиканец от штата Айова), Дик Дурбин (демократ от штата Иллинойс) и Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки).

«Авиаудары по поддерживаемым Ираном силам в Сирии на прошлой неделе демонстрируют необходимость пересмотреть и исправить способ, согласно которому наши лидеры коллективно выбирают, вести войну или нет. Первоначальная, но важная часть этого процесса — устранение ненужных военных решений, которые все еще остаются в силе», — сказал Крис Кунс, союзник Байдена.

В российском экспертном сообществе сомневаются, что попытка Конгресса ограничить президентскую власть в вопросе применения военной силы за рубежом увенчается успехом.

«Доведет ли свои намерения группа американских сенаторов в сфере ограничения военных полномочий Джо Байдена до какого-либо логического завершения – большой вопрос. Скорее всего, инициативы американских законодателей так и останутся протоколом о намерениях», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.