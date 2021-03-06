Металлолом за полмиллиарда: как США списали итальянские самолеты

Военно-воздушные силы США потратили $549 млн на неисправные военно-транспортные самолеты итальянского производства для афганского правительства, и ни одно лицо, причастное к сделке, так и не было привлечено к ответственности, сообщается в отчете правительственной наблюдательной службы.

В материале NBC News говорится, что ни бывший генерал ВВС США, который активно участвовал в этом проекте, ни компания, продавшая неисправные самолеты Пентагону, не подвергались судебному преследованию.

Пентагон купил 20 военно-транспортных самолетов G222 у Alenia North America в 2008 году, но самолеты оказались ненадежными.

Отмечались длительные задержки с доставкой запасных частей, фиксировались проблемы с техническим обслуживанием, поступали многочисленные жалобы афганских пилотов на опасность эксплуатации воздушных машин.

Программа была приостановлена, а самолеты были утилизированы и превращены в металлолом в 2014 году за 40 257 долларов, говорится в отчете.

«К сожалению, никто из участников программы не был привлечен к ответственности за провал, связанный с закупкой самолетов G222», — отмечается в документе.

В отчете генерального инспектора говорится, что у бывшего офицера ВВС США «был явный конфликт интересов, потому что он активно участвовал в программе G222, находясь на действительной службе, а затем ушел в отставку и стал основным контактным лицом компании Alenia по той же программе».

Управление специальных расследований ВВС США вместе с представителями Службы уголовных расследований Министерства обороны США и ФБР начало расследование деталей этого проекта.

Согласно отчету генерального инспектора, федеральные власти попытались возбудить дело против подрядчика, компании Alenia, за возможное мошенничество с контрактами и другие нарушения, а также привлечь к ответственности отставного офицера ВВС, участвовавшего в закупке военно-транспортных самолетов.

В документах расследований отмечено, что несколько предупреждений от ВВС США об Alenia и отсутствии плана поддержки самолета «были проигнорированы».

Расследование показало: нанятый США персонал «не проверял наличие у Alenia требуемых запасных частей». Кроме того, оно подтвердило, что самолеты не годны к полетам, «особенно на большой высоте и в экстремальных погодных условиях Афганистана».

Недостатки самолета едва не привели к «фатальным» случаям.

«К счастью, программа G222 в Афганистане была прекращена до того, как погибли люди», — говорится в отчете.

Министерство юстиции США подготовило в 2016 году два иска для судебного преследования виновных в срыве программы.

Но в мае 2020 года Минюст заявил, что оба дела будут слишком сложными для успешного судебного преследования.

Должностные лица Министерства юстиции США утверждали, что обвинить отставного генерала ВВС в нарушении конфликта интересов «будет сложно, потому что такие приговоры «неслыханны», говорится в отчете.

Министерство юстиции также решило, что, поскольку правительство США согласилось на поставку самолета — несмотря на явные нарушения требований контракта, — это «значительно усложнит любую попытку возложить ответственность на Alenia за плохой ремонт и множество других нарушений контракта».

Пентагон не назвал имя генерала ВВС, причастного к программе, а когда военное ведомство попросили прокомментировать эту проблему, сослалось на свой ответ, ранее включенный в отчет.

В отчете Министерству обороны давалась рекомендация: взвешивать все возможные риски перед дальнейшими приобретениями вооружения и военной техники, а также требовать от подрядчиков предоставления планов относительно того, как они будут обслуживать самолеты или другую технику. Помимо этого, предлагается избегать отказа от установленных правил или процедур, проводить «всесторонние проверки» перед приемкой конечного продукта, тщательно расследовать «утверждения о конфликте интересов» и принимать соответствующие меры.

Отчет включал ответ Министерства обороны США, в котором утверждалось, что военное ведомство приняло ряд мер по усилению надзора за контрактами на поставки оружия.

Самолет G222 разрабатывался итальянской фирмой Aeritalia (Alenia Aeronautica) с 1960 года как военно-транспортный самолет среднего радиуса действия. Машина оснащена двумя турбовинтовыми двигателями T-64-GE-P4 американской фирмы General Electric, которые выпускаются по лицензии на фирме Fiat.

Самолет может принять на борт 42 парашютиста или 53 солдата с полным вооружением, либо на выбор: два грузовых автомобиля; один грузовой автомобиль и 105-миллиметровая гаубица; бронеавтомобиль; пять стандартных контейнеров.

«Итальянские тактические военно-транспортные самолеты G222 стали знаковым событием в истории аэрокосмической промышленности и оказались востребованы как в своей стране, так и на международном рынке», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

G222 — один из немногих военно-транспортных самолетов, на котором можно выполнять фигуры высшего пилотажа. Машина состоит на вооружении ВВС Италии и более десяти других государств.

В 2010 году новые афганские ВВС стали получать бывшие итальянские G222, всего 20 машин. Контракт сопровождался США, его непосредственным исполнителем стала компания «Alenia North America», а самолеты получили обозначение G222/C-27A.

«Разумеется, $549 млн, потраченных на закупку самолетов G222, деньги немалые. Но, к примеру, истребитель F-16 в версии Block 70/72 стоит $159 млн. Так что неудача с военно-транспортными самолетами G222 к какому-либо потрясению основ в американских ВВС не привела», — заключил Константин Макиенко