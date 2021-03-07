Растущая угроза: почему Германия опасается России и Китая

Согласно внутреннему документу германского Минобороны, данные из которого приводит издание Welt am Sonntag, Россия стремится «дестабилизировать и ослабить НАТО», а Китай — «сформировать международный порядок в соответствии со своими интересами». Как отметили журналисты, ведомство обратило внимание на растущую угрозу из-за новых военных возможностей Пекина и Москвы.

Как следует из документа, Минобороны Германии существенно обеспокоено тем, что Россия внедряет «высокоточные трудноперехватываемые, гиперзвуковые» ракеты дальнего действия.

Кроме того, согласно данным издания, тревогу в Берлине вызывают крупные инвестиции РФ в «сохранение потенциала ядерного ответного удара с моря» и в «приоритетную модернизацию ядерного потенциала». В документе утверждается, что у Москвы сегодня в распоряжении есть 6375 ядерных боеголовок.

По мнению экспертов министерства, 840 тыс. российских солдат хорошо обучены и могут быть быстро перемещены. «Обычные вооруженные силы России способны за короткое время на определенной территории добиться превосходства», — подчеркнули в сообщении.

Среди слабых мест российской армии эксперты обозначили ее ограниченные возможности на море в мировых масштабах, а также нехватку ударных беспилотников. В Минобороны ФРГ полагают, что Россия расценивает свои вооруженные силы как «инструмент политической власти».

Что касается Китая, он, как уверены в Берлине, все больше превосходит Россию в масштабах глобального влияния, в частности в вопросах продаж вооружений и военной кооперации. Как подсчитали в ведомстве, китайская армия насчитывает примерно 2 млн человек, в ее распоряжении около 6 850 танков и 1 600 истребителей. Кроме того, у Китая «самый крупный в мире ракетный потенциал», включающий и гиперзвуковые ракеты. Пекин также систематически расширяет свой ядерный арсенал. При этом Китай неоднократно обращал внимание, что его ядерная мощь не находится на одном уровне с США и Россией. В связи с этим в КНР утверждают, что время для участия страны в переговорах по ядерному разоружению еще не пришло.

По данным Минобороны ФРГ, у КНР уже есть широкий набор ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). К тому же Китай все активнее действует в космосе, отметили в ведомстве.

В числе недостатков китайской армии германские эксперты назвали недостаточную профподготовку военных кадров. Кроме того, по их мнению, у китайской армии слабо координируются между собой флот и военно-воздушные силы.

НАТО неоднократно называло Россию и Китай своими главными угрозами. В конце прошлого месяца генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поставил их в один ряд с терроризмом, кибератаками и изменением климата.

«Все угрозы, которые были до пандемии, остались. Это агрессия России, терроризм, кибератаки, подъем Китая и климатические изменения», — подчеркнул Столтенберг, при этом отметив, что один континент или страна не могут справиться с ними.

За несколько дней до этого представитель Пентагона высокого ранга заявил, что Россия представляет угрозу для всех союзников по НАТО. «Они используют военную силу для достижения своих целей», — подчеркивалось на брифинге в военном ведомстве. Как указал один из выступавших, США «неоднократно были свидетелями примеров того, как Россия пытается подорвать безопасность и стабильность».

При этом, как отметили в Пентагоне, Вашингтон рассчитывает работать с Москвой там, где существует обоюдный интерес.

Москва не раз указывала на безосновательность опасений по поводу того, что Россия может напасть на какую-либо страну НАТО. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, в Североатлантическом альянсе прекрасно понимают, что у РФ нет таких планов, а подобные заявления используются для усиления группировки альянса в регионе.