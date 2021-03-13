«Резать волны как нож»: стелс-эсминец США прошел испытание бурей

Стелс-эсминец Zumwalt, о котором ранее подробно писала «Газета.Ru», прошел испытания в бурном море, заявило в недавнем релизе Командование морских систем ВМС США (Naval Sea Systems Command, NAVSEA). Об этом пишет Defense News.

Эсминец Zumwalt прошел через верхнюю границу так называемого показателя Sea State 6, согласно пресс-релизу Naval Sea Systems Command, с кораблем и экипажем, работающими на приемлемых уровнях в соответствии с параметрами испытания.

В океанографии Sea State — это общее состояние свободной поверхности большого водоема по отношению к ветровым волнам и зыби в определенном месте и в определенный момент. Номер 6 означает волны от 4 до 6 метров.

«Превышений лимитов критических движений не было», — говорится в сообщении NAVSEA.

В конце прошлого года инженеры из Carderock Division провели испытания корабля Zumwalt в рамках технических и специальных испытаний, которые проводятся на головном корабле каждого класса, чтобы проверить, как корабль ведет себя в различных морских условиях.

Подразделение Carderock военно-морского центра надводной войны является одним из восьми центров надводных боевых действий Командования морских систем ВМС США. Штаб-квартира находится в Кардероке, штат Мэриленд, рядом с историческим модельным бассейном Дэвида Тейлора. В состав подразделения входят удаленные объекты по всей территории Соединенных Штатов, где основное внимание уделяется проектированию, тестированию и моделированию кораблей и судовых систем для ВМС США. В его состав входят около 3200 ученых, инженеров и вспомогательный персонал, работающий в более чем 40 дисциплинах — от фундаментальной науки до прикладной инженерии.

Результаты испытаний подтвердили то, что командир корабля сказал Defense News еще в январе прошлого года: конструкция корпуса Zumwalt хорошо зарекомендовала себя в условиях сильного волнения моря, а это означает, что его корпус может быть пригоден для проектирования будущих классов надводных кораблей.

Весной 2019 года эсминец Zumwalt под командованием капитана Эндрю Карлсона совершил переход на Аляску, где корабль был испытан в обстановке сильного волнения.

«Мы воспользовались штормом близ Аляски, который представил нам условия Sea State 6, — сказал Карлсон. –

Все члены экипажа сказали, что лучше в шторм находиться на этом корабле, чем на любом другом, на котором они были до того».

Карлсон заявил, что движение корабля отличалось от кораблей предыдущих классов, но все члены экипажа отметили, что Zumwalt справляется с сильными волнами лучше, чем любые другие корабли, на которых они служили ранее.

«Вы определенно должны привыкнуть к крену этого эсминца, который очень короткий по времени в сравнении с другими кораблями», — сказал Карлсон. «Для тех из нас, кто был на круизных судах, особенно в момент нахождения судна на гребне волны, вы как бы наклоняетесь в этот момент более чем на 15 градусов и невольно задаетесь вопросом, собираетесь ли вы вернуться в исходное положение. Ничего подобного мы на Zumwalt не испытали. Пока вы только привыкаете к подобной качке, корабль с ней уже хорошо справился», — добавил командир эсминца.

Следующим шагом компании Carderock будет перенос данных испытаний эсминца Zumwalt обратно в огромный опытовый бассейн с искусственно созданными волнами в Мэриленде и воспроизведение соответствующих условий океана уже на модели.

Модельный бассейн Дэвида Тейлора (David Taylor Model Basin, DTMB) — один из крупнейших опытовых бассейнов в мире для испытания различных конструкций кораблей. Он состоит из трех смежных секций — мелководного, глубоководного и J-образного бассейна, используемого для отработки рулевого управления.

Глубоководный бассейн имеет пневматический генератор волн, расположенный на одном конце, и пляж, поглощающий волны, на другом. Эта возможность позволяет моделировать регулярные или нерегулярные состояния моря.

Высокоскоростной бассейн состоит из двух смежных участков: глубоководного и мелководного. В этом бассейне существует возможность создания волн, и есть три больших подводных смотровых окна на разных высотах, которые вмонтированы в стену. Буксировочные тележки могут обеспечивать сложные движения модели на скорости до 50 узлов.

«По сути, мы будем повторно проводить критическую часть испытаний в масштабе модели на месте, в Carderock», — сказал Стивен Миннич, который, согласно пресс-релизу, проводил испытания эсминца Zumwalt. «Это позволит нам количественно оценить различия между нашими прогнозами в масштабе модели и полномасштабными наблюдениями», — добавил он.

«Мореходность боевого корабля определяется его способностью безопасно плавать и свободно маневрировать при различном волнении моря и при этом использовать все его боевые и технические средства.

Понятие мореходности включает в себя комплекс показателей, определяющих качественные и количественные характеристики корабля при различных состояниях моря, — плавучесть, непотопляемость, остойчивость, ходкость, управляемость, качка», — пояснил «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По словам специалиста, при оценке мореходности учитывается также степень заливаемости и забрызгивания корабля при ходе на волне. Улучшение мореходных качеств расширяет оперативно-тактические возможности судна, подчеркнул Макиенко.

«По всей видимости, американцы отрабатывали формы обводов корпуса корабля, которые в наилучшей степени отвечают требованиям ходкости и мореходности и устанавливают оптимальные формообразования корпуса, которые обеспечивают эсминцу хорошие мореходные качества», — полагает Макиенко.

Есть основания полагать, считает специалист, что во время испытаний ВМС США определяли не только заливание и забрызгивание корабля, но общую и местную прочность корпуса, качку, рыскливость на волне и устойчивость на курсе, надежность работы энергетической установки. Тем не менее, по мнению эксперта, обводы корпуса Zumwalt, как-то не предполагают его хорошей всхожести на волну. Скорее всего, полагает Макиенко, «эсминец будет резать океанские волны как нож».