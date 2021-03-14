Challenger проиграет «Армате»: Британия описала войну с Россией

Бронетанковые силы Великобритании рискуют как количественно, так и качественно проиграть в боевом столкновении потенциальному равному противнику – России, об этом говорится в докладе Палаты общин Соединённого Королевства.

В документе указывается, что после окончания «холодной войны» в конце 1980-х годов британская военная техника начала устаревать. В 1990 году Великобритания имела в своем арсенале около 1200 основных боевых танков, а сегодня их всего 227, да и те, что остались, срочно нуждаются в модернизации.

«Возможности британской армии в области боевых бронированных машин (AFV) вызывают сожаление», — констатируют депутаты.

По их словам, в конце 90-х годов Британия пыталась сделать бронетанковые силы более мобильными и пригодным для экспедиционных войн против непредвиденных противников. Однако Лондон отдавал предпочтение в финансировании противодействия киберугрозам, повышению способности ведения информационных войн и других возможностей.

«В результате британская армия в войне против равного противника в Восточной Европе в ближайшие несколько лет — эвфемизм для России — будет вынуждена использовать устаревшие бронированные машины с плохой механикой, которые сильно уступают в огневой мощи современным ракетным и артиллерийским системам», — указывается в докладе.

Специалисты детализируют, что Challenger 2 — единственный основной боевой танк британской армии, принятый на вооружение в конце 90-х годов, возможно, представляет собой пик развития британского танкового производства с 1945 года.

Однако, разработка Россией нового поколения основного боевого танка Т-14 «Армата» создает опасения по поводу способности Challenger 2 противостоять этой новой угрозе, сетуют в Британии.

«Сухопутные войска России сегодня более боеспособны, чем в середине 90-х годов. Они находятся в высокой боевой готовности и имеют богатый боевой опыт.

Их маневренные формирования включают совершенно новые типы техники, а также большое количество модернизированных платформ, таких как танк Т-72Б3», — подчеркивается в докладе.

Как сообщал ранее Джереми Куин, курирующий в министерстве обороны Британии военные закупки, к 2025 году британские танковые дивизии должны будут способны победить такого равного противника, как Россия.

«Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить высококлассное и чрезвычайно боеспособное подразделение. Мы все время слышим о том, что происходят столкновения в таких странах, как Сирия, Украина и, к сожалению, сейчас в Армении. Нам нужно понять, как добиться того, чтобы у нас были самые лучшие вооруженные силы», — указывал чиновник.

Т-14 «Армата» — будущий основной танк российской армии, впервые он был показан широкой публике в 2015 году на параде Победы.

«Основное отличие заключается в том, что «Армата» стала первым танком, созданным специально под задачи так называемых сетецентрических войн.

То есть Т-14 воюет не один, а в составе тактической группы, которая постоянно находится в режиме взаимодействия и управляется через единую систему», — говорится в сообщении «Ростеха».

В группу могут входить тяжелые БМП, самоходные артиллерийские установки, танки Т-90, ударные вертолеты. «Армате» в этом звене отводится роль разведчика, целеуказателя и корректировщика огня.

Успех такого рода войн будет зависеть от скорости и качества передаваемой информации, на что и делали упор создатели «Арматы».

Упоминаемая в британском докладе модификация Т-72Б3 была разработана в качестве экономичной альтернативы основному танку Т-90А. На танк установлен многоканальный прицел ПНМ Сосна-У и 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-5 с улучшенной баллистикой и ресурсом.