Европа отстает: модернизация войск США ведет к неравенству в НАТО

Модернизация вооруженных сил США, заданная в документе TRADOC 525-3-1 «Сухопутные войска США в многодоменных операциях 2028» подразумевает, что возможная будущая битва в Европе пройдет по так называемому сценарию «атака свершившегося факта». «[Она] предназначена для быстрого достижения военных и политических целей, а затем для быстрой консолидации этих достижений, так что любая попытка повернуть вспять действия Соединенных Штатов повлечет за собой неприемлемые затраты и риск», — цитирует документ Defense News.

При таком раскладе на театре военных действий находятся ограниченные силы США, и вооруженная борьба на начальной стадии вооруженного конфликта будет существенно зависеть от боевых возможностей восточноевропейских сил НАТО.

Сочетание высокого и низкого уровня готовности к ведению боевых действий в альянсе состоит из очень боеспособных, но небольших по численности подразделений быстрого реагирования из основных стран НАТО и региональных дружественных сил с существенно меньшими боевыми и оперативными возможностями.

Отмобилизованные в особый период подразделения и резервы восточноевропейских государств-участников НАТО во время будущей войны в значительной степени соответствуют стандартам 1990-х годов с частичной модернизацией коммуникационных и технических систем. Даже если союзники по НАТО реализуют инициативы по модернизации и заменят свое устаревшее вооружение и военную технику на современные образцы, на это им потребуется не менее двух десятилетий.

В данном случае речь идет об оружии, доставшемся НАТО после окончания «холодной войны» и к нему, в частности, относятся танки типа T-72, бронетранспортеры БТР-80, боевые машины пехоты БМП-1 и -2.

Небольшие восточноевропейские страны НАТО, как правило, быстрее осуществляют программы модернизации из-за ограниченного количества боевой техники, но они все еще сталкиваются с проблемой интеграции разнообразного оружия, унаследованного от Организации Варшавского договора — своеобразных излишков «холодной войны».

Проблема заключается в интеграции Североатлантического альянса в концепцию многодоменных операций (МДО) и в создании «боеспособных, сплоченных боевых сил», пишет Defense News. В концепции МДО основная идея состоит в том, чтобы дезинтегрировать войска (силы) противника, вести инициативные и самостоятельные боевые действия, переместить вооруженную борьбу вглубь вражеской территории.

Определение дезинтеграции представлено в документе TRADOC 525-3-1 следующим образом: «Под дезинтеграцией понимается нарушение согласованности действий противника путем уничтожения или нарушения функционирования подкомпонентов его вооруженных сил. К ним относятся средства управления и контроля, сбора разведданных. Первоочередным считается вывод из строя критически важных узлов, ухудшение способности неприятеля проводить операции, приводящее к быстрому снижению боевых возможностей противника или воли противника продолжать вооруженную борьбу».

По мнению американских аналитиков, внедрение многодоменных операций в рамках НАТО требует реализации этой концепции именно в объединенных вооруженных силах НАТО, а не только ВС США.

Концепция дезинтеграции имеет аналогичное содержание и в разработках российской военной мысли и военной доктрине, определяемое как дезорганизация, считают в Defense News.

Как пишет издание, исторически сложилось так, что российская доктрина была сосредоточена на использовании способности войск координировать свои действия, стремиться окружить силы противника и поддерживать быстрое продвижение атакующих частей вглубь территории противника, стремясь к краху обороны неприятеля. С точки зрения России, ключом к успеху атаки свершившегося факта является ее способность расстраивать совместные операции ОВС НАТО с участием США и использовать неспособность НАТО создать согласованную многонациональную и технологически разнообразную боевую мощь.

Было бы не слишком надуманным предположить, что российское руководство видит возможность в использовании неспособности НАТО координировать и интегрировать все необходимые элементы в вооруженной борьбе, считают военные обозреватели на Западе.

Сохраняющееся беспокойство вызывает и то, как дальнейшие технологически продвинутые и доктринально сложные силы США могут получить рычаги воздействия, заложенные в эти достижения, если сражения начального периода войны будут происходить в оперативной среде, в которой быстро мобилизованные восточноевропейские силы НАТО отстают от США на два технологических поколения.

Ситуация усугубляется и тем обстоятельством, что российская концепция дезорганизации, похоже, направлена на то, чтобы использовать в своих интересах раздробленность войск НАТО.

В 1970-е годы интеграция в НАТО была проще, когда в него входили крупные формирования блока в Западной Германии, и налицо было существенно меньшее количество государств-участников альянса.

Многонациональные силы НАТО в тот период постоянно проводили учения и активно взаимодействовали между руководителями, частями и соединениями, специалистами в области оперативно-стратегического планирования. Даже в те времена советские/российские концепции заключались в том, чтобы прорвать оборонительные рубежи альянса, и выйти в глубину стратегической обороны противника.

В свете увеличивающегося технического несоответствия между вооруженными силами государств-участников НАТО в многонациональных силах и потенциального рассогласования доктринальных установок, усиливается заинтересованность России в использовании этих выгодных для нее условий.

Будущий бой будет происходить не в национальном тренировочном центре, считает Defense News. Если это произойдет в Восточной Европе, это будет битва с участием европейских союзников из множества стран альянса на местности, которую они знают лучше. Вступая в новую эру соперничества великих держав, США привносят способности, возможности и технологии, которые обеспечат успех миссии НАТО, если они будут хорошо интегрированы в многонациональные объединенные вооруженные силы.

Как ранее писала «Газета.Ru», в настоящее время между Россией и коллективным Западом взаимоотношения находятся далеко не в лучшем состоянии. Вместе с тем между РФ и США нет таких острых противоречий (идеологического, экономического, территориального, религиозного характера), которые могли бы быть разрешены исключительно в ходе военных действий на Европейском континенте.

«Чтобы полагать возможным вторжение с Востока и тем более длительное ведение боевых действий между Россией и НАТО с применением только конвенциональных средств поражения, надо совершенно не учитывать определенную оперативно-стратегическую компоненту. Москва в настоящее время на порядок, а то и на два уступает Североатлантическому альянсу по боевому и численному составу войск (сил), по запасам материальных средств, и в целом по совокупному военно-экономическому потенциалу», — считает экс-замначальника Главного оперативного управления генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По мнению военачальника, гипотетическое столкновение между Востоком и Западом даже в начальный период войны может достаточно быстро привести к обмену ракетно-ядерными ударами. Именно это и станет «атакой свершившегося факта».

В целом, с пониманием можно отнестись только к одному факту — технологически вооруженные силы США действительно существенно превосходят своих союзников по НАТО.

Это со всей убедительностью продемонстрировала еще операция Соединенных Штатов в рамках интервенции в Ливии сил международной коалиции Odyssey Dawn, проведенная с 19 по 31 марта 2011 года, и с тех пор положение в альянсе изменилось мало.