«Может претендовать на еще один символ России»

«Я очень обрадовалась, когда рядом с домом появился храм. Он очень необычный — размах и красота поражают. Так быстро построить подобное сооружение — просто в голове не укладывается», — говорит 33-летняя Алина из подмосковной Кубинки, близ которой к 75-летию Великой Победы открыли главный храм Вооруженных сил России.

И с ней сложно не согласиться — 95-метровая, третья по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, святыня была возведена меньше чем за два года. Строили ее на добровольные пожертвования почти 95 тыс. человек — военнослужащих, членов их семей и всех неравнодушных граждан и организаций. Еще 51 тыс. человек приняли участие в проекте строительства.

Все параметры храма символичны и отсылают к важнейшим числам, связанным с историей России, Великой Отечественной войны и Вооруженных сил страны. Диаметр барабана главного купола — 19 метров 45 сантиметров, в честь окончания войны 1945 года. Высота звонницы — 75 метров, именно столько лет прошло со дня Победы. Высота звонницы — также 75 метров, высота малых куполов — 14 метров 18 сантиметров, 1418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов.

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«Храм красив, зеленый цвет преобладает по всему периметру. Я хоть и в церквях редкий гость, этот храм мне понравился своей атмосферой и дружелюбием. Сложно объяснить, но такое ощущение у меня возникло», — говорит 25-летняя София, впервые посетившая святыню. С ней солидарен и 54-летний Сергей из Ростова-на-Дону, приехавший в Кубинку вместе с экскурсионной группой: «Храм немыслимо совмещает величественный размер и удивительную изысканность даже самых мелких деталей. Однозначно рекомендую — такого просто нет нигде».

В выходной день на территории храма особо многолюдно — с минуты на минуту начнется служба.

При входе в глаза сразу бросается главная икона драма «Спас нерукотворный» — она написана по старинным технологиям на деревянных досках из орудийного лафета 8-фунтовой чугунной пушки 1710 года, поднятой со дна Невы. Икона преодолела более 57 тыс. километров, побывала в 45 городах, храмах и воинских частях и вернулась в Москву, чтобы обрести свое место в святыне.

Не менее яркая — икона «Архангела Михаила, попирающего дьявола». Написанная в середине XIX века она запечатлела самого почитаемого ангела из небесного воинства, неоднократно упоминаемого в Священном писании.

В церкви регулярно проходят божественные литургии, всенощные бдения и молебны. 23 февраля многие военных приехали в собор, чтобы помолиться за погибших воинов, а также за тех, кто несет службу в частях, на базах и кораблях вдали от своего дома. 7 января в храме впервые прошло рождественское богослужение.

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Служба сопровождается хоровым пением — акустика здесь потрясающая, мужские голоса поднимаются до самого купола и равномерно рассеиваются по территории храма.

После службы прихожане еще на пару минут задерживаются у входа, пытаясь прийти в себя от увиденного. «Честно? Словами не описать - нужно ехать и смотреть собственными глазами», — говорит 42-летняя Людмила из Тулы. Побеседовать с ней толком не удалось — собеседница «Газеты.Ru», услышав русские народные песни, поспешила в сторону ярмарки, расположившейся напротив храма.

На ней — бесплатные каток и 50-метровая горка, где можно прокатиться на ватрушках, исполняющие частушки артисты в народных костюмах, фотозоны и гигантский фуд-корт, где можно угощают шашлыками, блинами и горячими пирогами. Ощущается дух праздника — ведь в самом разгаре была Масленица. Рядом разместилась палатка, где проводят мастер-классы по росписи платков, свистулек и ложек для детей. Внутри стоит огромный самовар — любой может согреться горячим чаем.

Здесь уже не впервые проходят праздники — недавно подошел к концу зимний фестиваль. Только за период новогодних праздников его посетили более 150 тыс. человек.

Гости играли с хаски, катались на упряжке и с тюбинговых горок. На фестивале развернули полевые кухни, где посетители могли отведать настоящую армейскую кашу, блины и другие угощения.

Рядом с ярмаркой расположился музей «Дорога памяти» протяженностью в 1418 шагов. В нем рассказана подробная история каждого дня Великой Отечественной войны, создана максимально достоверная атмосфера 1941-1945 годов. Здесь можно пережить весь ход войны — от трагических событий начала войны до триумфального взятия Советской армией Берлина.

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Это огромный мультимедийный центр с 35 залами, 27 из которых — иммерсивные, с эффектом погружения: реконструкция обороны Брестской крепости, Москвы, Сталинграда и ледяная Дорога Жизни к блокадному Ленинграду. Люди не просто идут мимо залов — они останавливаются у каждого экспоната, изучают подлинные исторические документы, газеты времен ВОВ, элементы вооружения военнослужащих Красной армии.

Музей хранит информацию о 33 млн участниках войны. Каждый может найти своего родственника. Если его данных в базе еще нет, экскурсовод расскажет, как их туда добавить.

«Дорога памяти» вполне может претендовать на еще один мощный символ России наравне с Красной Площадью и Кремлем.

В горле ком на каждом шаге - из 1418 шагов. Подвиги солдат, врачей, ужасы Освенцима, могучий русский дух — все невероятно пронзительно показывается так, что становится стыдно за малейшее малодушие. Место силы в прямом смысле этого слова. Там надо побывать всем», — отмечает Алина.

«Это лучший музей, в котором я когда-либо был. Хотя к выставкам я в целом холоден, а тема войны — не самая любимая, здесь просто легендарно. Погружение колоссальное. Техническое оснащение на уровне следующего тысячелетия. Голограммы, детально воссозданные самолеты, улицы и дома. И все бесплатно, что очень странно — за такое можно и заплатить», — соглашается Константин из Серпухова.

«Мы нашли своих дедушек, а им было всего по 30 лет, когда они погибли. Огромная территория, которую мы даже не успели обойти. Рекомендую приехать сюда, у кого будет такая возможность, особенно с детьми! Наши не очень хотели ехать, но вышли из музея потрясенные — настолько там передан дух скорби и боли», — признается Алла из Москвы.

Вдоль «Дороги памяти» расположилась еще одна особая часть музея — 174 комплекса-депозитария с 15 000 гильзами с землей, привезенной с мест захоронения воинов из 44 стран мира.

Сложно представить себе более глубокое погружение в историю самого тяжелого для страны времени. Этот музей — идеальная образовательная площадка для подрастающего поколения, которому только предстоит узнать о событиях 1941-1945 годов. Если взрослые покидают мемориал под огромным впечатлением, то у детей поездка в главную святыню ВС точно навсегда останется в памяти. С победой над пандемией коронавируса и полным снятием ограничительных мер он точно приобретет еще большую популярность.