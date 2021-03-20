Сокращение арсенала: зачем США вывозят ядерные бомбы из Европы

Федерация американских ученых (FAS) сообщила, что США сократили свой ядерный арсенал в Европе со 150 до 100 ядерных гравитационных авиабомб B61.

Как указали эксперты FAS Ганс Кристенсен и Мэтт Корда, сокращение коснулось военных баз в Бельгии, ФРГ, Италии, Нидерландах и Турции, передает «Коммерсант».

«Возможно, изменения, если они имели место, связаны с модернизацией этих бомб с целью повышения их точности и функциональных возможностей», — предположили в российских госструктурах.

Научный сотрудник Института по изучению вопросов мира и безопасности при Гамбургском университете Оливер Майер в статье для издания Die Zeit заявил, что «американские ядерные бомбы, по-видимому, утратили ценность как предмет торга в переговорах с Россией в сфере контроля за вооружениями».

При этом, еще в октябре прошлого года стало известно о том, что Вашингтон планирует нарастить в Европе и Азии число ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер. Свои действия американские военные объясняли якобы увеличением подобных систем в России и Китае.

«Китай развернул большое количество ракет, намного больше 1 тыс. ракет средней и меньшей дальности, в Индо-Тихоокеанском регионе. И Россия тоже так сделала, и они сделали это в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — заявил Марк Эспер на видеоконференции Атлантического совета.

В связи с этим, по его словам, США развернут такие же силы «на обоих театрах военных действий». Кроме того, глава Пентагона подчеркнул, что военные союзы под руководством Вашингтона будут еще сильнее противостоять Китаю и России.

Также, в конце прошлого года военного атташе Германии вызвали в Министерство обороны России после участия Берлина в учениях с отработкой применения тактического ядерного оружия США.

В Минобороны объяснили представителю ФРГ позицию России в связи с участием немецкой стороны в учениях НАТО, в ходе которых отрабатываются элементы применения тактического ядерного оружия США.

В министерстве назвали «грубейшим нарушением» Договора о нераспространении ядерного оружия участие личного состава и авиации двойного назначения «неядерных» стран-членов НАТО в отработке сценариев применения ядерного оружия.

«Такие действия ведут к понижению порога применения ядерного оружия, провоцируют дальнейший рост напряженности по линии соприкосновения Россия — НАТО и негативно влияют на уровень доверия в Европе», — добавили в пресс-службе Минобороны России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также обвинила США в нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

По ее словам, совместные учения Вашингтона с их союзниками, в ходе которых отрабатывается применение ядерного оружия странами без ядерного потенциала, нарушают ДНЯО и подрывают его жизнеспособность.

Захарова подчеркнула, что есть лишь одно решение данной проблемы, а именно возврат всего ядерного оружия США на американскую территорию и ликвидация инфраструктуры, которая обеспечивает быстрое развертывание этого оружия на территории других стран.

Дипломат добавила, что Вашингтон также должен отказаться от проведения учений с личным составом ВС государств, не обладающих ядерным вооружением.

В декабре замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил: Россия рассчитывает на то, что США прекратят размещать свое ядерное оружие на территориях своих союзников из числа неядерных государств, поскольку это может привести к новым рискам и нарушает положения ДНЯО.

«Это понижает, что называется, порог [применения ядерного оружия]. И фактически мы видим возвращение концепции ограниченной ядерной войны. Мы считаем, что военная доктрина США сделала шаг на 50 лет назад, когда считалось, что, в принципе, применение ядерного оружия — это вариант в тактической войне», — констатировал дипломат.

По его словам, Москва со всей серьезностью относится к появлению подобных угроз и предпринимает усилия по предотвращению ситуаций, способных привести к ядерной войне.

Как напомнил замглавы российского МИД, РФ исходит из того, что ядерное оружие может использоваться исключительно для устрашения, и единственная его цель — защитить территориальную целостность и суверенитет государства.