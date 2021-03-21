В условиях холода: США идут к милитаризации Арктики

Сухопутные войска США опубликовали новую стратегию действий в Арктике, которая предусматривает создание штабов и подразделений, способных работать во всех сферах ведения вооруженной борьбы, а также предполагает укрепление позиций Вашингтона в этом регионе, пишет Defense News.

Цель состоит в том, подчеркивает американское издание, чтобы стратегия служила средством защиты национальных интересов США, проецирования силы в региональном и глобальном масштабе, и защиты континентальной части Соединенных Штатов.

ВС США разработали стратегию из-за растущей актуальности Арктики и возрастающих угроз в этом регионе, поскольку «противники США, такие как Россия и Китай, продолжают предъявлять все возрастающие претензии на эту северную территорию и водные пути из-за экономических интересов».

Цель стратегии заключается в том, чтобы вооруженные силы США могли «быстро создавать и проецировать многодоменные силы, которые были бы специально обучены, оснащены и соответствующим образом обеспечены для ведения вооруженной борьбы, победы и выживания в условиях экстремально холодной погоды и суровых горных условиях в течение длительных периодов времени».

Согласно стратегии, Сухопутные войска США планируют использовать свои силы в регионе «для проецирования силы в Арктике (как внутри, так и вне региона) для проведения операций и боевых действий в условиях конкуренции, кризисов и конфликтов с позиций необходимого преимущества».

Документ гласит, что такая политика «защитит США и создаст дилеммы для соперников из великих держав» и укрепит отношения с союзниками и партнерами «для поддержания региональной стабильности».

Оперативные соединения на Аляске

В частности, Сухопутные войска США планируют сформировать на Аляске многодоменное оперативное соединение (Multidomain Task Force, MDTF), которое будет включать штаб дивизии со «специально обученными и оснащенными бригадами, чтобы вернуть господство в этом холодном регионе», говорится в документе.

«Решение Сухопутных войск США разместить MDTF на Аляске является первым шагом в создании условий для последующего успеха», — говорится в стратегии. Предполагается, что подразделения и части на территории Аляски будут оснащены соответствующими учебными центрами и полигонами боевой подготовки.

Также в Арктике предполагается постоянное присутствие ВВС и ВМС США.

«Многодоменное оперативное соединение, особенно с увеличенным радиусом действия, имеет явные преимущества для ведения боевых действий в Арктике. В этом регионе с его огромными расстояниями, «воздушные и морские коммуникации имеют решающее значение», — отмечается в стратегии.

Оперативное соединение MDTF, дислоцированное на Аляске, будет также «экспериментировать с обеспечением тактических и стратегических эффектов в регионе», говорится в стратегии, и предоставлять возможности для проверки эффективности приоритетных направлений модернизации Сухопутных войск для действий в экстремальных условиях, одновременно исследуя оперативные концепции, характерные сугубо для Арктики.

В стратегии говорится, что это соединение сможет проверить способность орбитальной группировки США поддерживать операции в уникальном и сложном электромагнитном спектре, характерном именно для этого региона.

Однако легче сказать, чем реализовать в полном объеме потенциал подобного соединения в Арктике, пишет Defense News. В регионе уже есть три боевых командования, претендующих на свои зоны ответственности. Сетевая интеграция затруднена в условиях сильных морозов, определенные препятствия также создают высокие широты и ограниченность существующей коммерческой инфраструктуры. В стратегии отмечается, что из-за негостеприимной природы Арктики налицо серьезные логистические проблемы.

Модернизация в холодную погоду

Стратегия также обязывает Сухопутные войска США повышать боевую готовность арктических подразделений, которые будут проводить операции и боевые действия в условиях чрезвычайно низких температурах.

«Используя результаты разного рода испытаний, мы будем оценивать требования к защите от снега, экстремальных холодов и субарктических сред, чтобы информировать о наших разработках и закупках будущих предметов одежды для действий в холодную погоду и об основных медицинских возможностях», — говорится в стратегии.

Вид вооруженных сил планирует изучить способы повышения мобильности войск (сил) в Арктике. Согласно документу, это может означать модернизацию отдельных транспортных средств для действий в условиях экстремально низких температур.

Также Сухопутные войска рассмотрят, что еще нужно сделать, чтобы заменить транспорт в целях обеспечения «четырехсезонной мобильности» в Арктике, что может оказаться более сложной задачей за пределами зимних месяцев, когда войска (силы) могут столкнуться с более опасными условиями по мере повышения температуры и оттаивания грунтов.

Стратегия также призывает присмотреться к новым системам производства электроэнергии. «Производство электроэнергии в Арктике представляет собой серьезную проблему из-за больших расстояний, экстремальных температур и неадекватной предстоящим задачам инфраструктуры жизнеобеспечения», — говорится в документе.

Согласно стратегии, региону потребуется улучшенная космическая связь и информационное покрытие, и виду вооруженных сил необходимо будет построить там наземные ретрансляционные площадки, чтобы улучшить инфраструктуру, в настоящее время не соответствующую уровню возникших проблем.

Сухопутным войскам также необходимо улучшить свои возможности по созданию и при необходимости последующей передислокации мобильных командных пунктов в Арктике.

Есть также возможности для дальнейшего развития беспилотных технологий для арктических подразделений, где операции пилотируемой авиации могут быть по объективным причинам ограничены.

Возможно, пишет Defense News, потребуется усилить кибервозможности для работы в сложных условиях Арктики. «Улучшение информационных возможностей командиров может потребовать адаптации войск (сил) к ведению борьбы в киберпространстве и осуществлению информационных операций, что потребует обеспечить Сухопутные войска адекватными складывающейся обстановке средствами», — говорится в документе.

В целом, Сухопутные войска США планируют усилить опытно-конструкторские работы в сфере создания вооружений и военной техники для действий в условиях сильного холода. В этих целях предполагается своевременно знакомить личный состав с новой техникой, интегрировать ее в боевую подготовку в условиях экстремально низких температур.

Как ранее писала «Газета.Ru», борьба за контроль над арктическим регионом нарастает с каждым днем.

В нее вступают не только страны бассейна Северного Ледовитого океана — США, Канада, Норвегия, Дания, но и державы иных регионов, например, КНР. Полярные исследования перешли из сферы науки в сферу экономики, что привело к ожесточенному политическому спору между государствами, граничащими с Арктикой.

Дело в том, что в Арктическом регионе может находиться до четверти потенциальных мировых ресурсов нефти и газа.

Другой не менее важный ресурс Арктики — это транспортные коммуникации. Ожидается, что в текущем столетии Северный Ледовитый океан полностью освободиться ото льда.

Последнее время все чаще со стороны США высказываются мнения об ослаблении российского присутствия в Арктике и интернационализации Северного морского пути. То есть в Вашингтоне ведут к тому, что СМП должен стать транспортной артерией, открытой для всего мирового сообщества, а не являться только российской национальной транспортной коммуникацией.

Арктика становится ареной глобальной конкуренции за транспортные потоки и природные ресурсы глобального значения. Ситуация осложняется тем, что международное законодательство применительно к этому региону имеет значительные пробелы.