Трагедия на аэродроме: погибли трое военных во время тренировки на Ту-22

На аэродроме под Калугой погибли трое военнослужащих. По предварительной информации, инцидент произошел из-за нештатного срабатывания системы катапультирования на самолете Ту-22. Причины ЧП установит комиссия ВКС России, передает ТАСС.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что трагедия произошла 23 марта «в ходе плановой подготовки на земле к полету Ту-22М3 на аэродроме в Калужской области». «Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы несовместимые с жизнью», — говорится в заявлении ведомства.

Источник агентства в медицинских кругах региона сообщил, что один из членов экипажа остался жив. «Один человек доставлен в лазарет в санчасти в Шайковке», — отметил собеседник ТАСС.

Информацию об одном выжившем подтвердил и источник «Интерфакса». В то же время, он отметил, что среди погибших был и командир полка. При этом он не стал сообщать имена и звания погибших.

По словам анонимного собеседника агентства, сработала так называемая «командирская катапульта». Это означает, что одной кнопкой катапультируется весь экипаж, то есть четыре человека.

О том, что погиб командир полка, сообщает и ТАСС со ссылкой на сообщение силовых структур Калужской области: «три человека погибли, в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора».

В Минобороны подчеркнули, что «для проведения технического обследования самолета и установления причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России», передает агентство.

При этом отмечается, что местные жители не пострадали. «Жертв среди мирного населения нет», — сообщили в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Кировского района.

В свою очередь, министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин в разговоре с ТАСС уточнил, что региональные власти пока не располагают более подробными сведениями о произошедшем. «Пока информация о данном ЧП проверяется. Никаких сведений нет», — сказал он.

Ранее сообщалось, что под Калугой проходили учения эскадрильи Ту-22М3. Так, по данным РБК, на базе авиационного полка в Шайковке маневры прошли 20 марта. В рамках учений, экипажи бомбардировщиков осваивали вывод техники из-под внезапного удара. Затем они должны были прорвать противовоздушную оборону условного противника и имитировать ответный удар.

Военный самолет Ту-22М относится к семейству советских, а затем и российских, дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Такие воздушные суда нужны для того, чтобы поражать сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземные и морские цели в любое время суток и в любых метеоусловиях. На борту бомбардировщиков этого типа может располагаться ядерное оружие.

Трагедия, которая произошла под Калугой, не единственная на счету таких самолетов. Предыдущая катастрофа произошла больше двух лет назад — 22 января 2019 года.

На аэродроме в Оленегорске, что находится в Мурманской области, потерпел крушение при заходе на посадку бомбардировщик Ту-22М3 40-го смешанного авиационного полка дальней авиации ВКС России. Тогда так же, как и в случае с трагедией 23 марта, три члена экипажа погибли и один выжил.

После инцидента в сети появилось видео трагедии. На кадрах было видно, как самолет при приземлении на аэродром в Оленогорске разваливается на две части и вспыхивает. В Минобороны сообщали тогда, что ЧП произошло во время учебно-тренировочного полета без боекомплекта на борту. Причина аварии, как отмечали в ведомстве, — самолет попал в снежный заряд. СМИ предполагали, что причиной могла стать ошибка пилотирования.