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Военные конфликты

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Шойгу расширил список документов ВОВ для рассекречивания

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Минобороны отменило приказы Сердюкова по рассекречиванию документов ВОВ

Новый приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу о рассекречивании материалов Великой Отечественной войны касается 1939-1945 годов, поэтому приказы предыдущего главы ведомства Анатолия Сердюкова были отменены как неактуальные. Минобороны занимается рассекречиванием документов периода ВОВ и наполнением обобщенных банков данных «Память народа», «Подвиг народа» и «Мемориал».

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал неактуальными приказы предыдущего главы ведомства Анатолия Сердюкова о рассекречивании материалов Великой Отечественной войны, расширив перечень военных документов для рассекречивания.

Новый приказ руководителя военного ведомства, подписанный в ноябре прошлого года, касается 1939-1945 годов, а предыдущие документы затрагивали период 1941-1945 годов.

Таким образом, приказ Шойгу значительно увеличил «временной исторический интервал и перечень доступных для исследования новых архивных документов».

После регистрации в Министерстве юстиции нового приказа «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота периода Второй мировой войны» предыдущие были отменены, как неактуальные, передает РИА «Новости».

Сейчас Министерство обороны занимается рассекречиванием документов периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и наполнением обобщенных банков данных «Память народа», «Подвиг народа» и «Мемориал».

В прошлом месяце зампредседателя Госсовета Крыма Владимир Бобков сообщил о том, что ФСБ рассекретила архивные документы о массовых казнях гитлеровскими войсками мирных жителей полуострова во время Великой Отечественной войны.

Среди ставших доступными документов отдельно он отметил свидетельские показания советских переводчиков, перешедших на сторону нацистов и являвшихся соучастниками преступлений в концлагере «Красный» (поселок Мирное, недалеко от Симферополя).

Там немцы при содействии местных коллаборационистов с 1942 по 1944 год, когда он был освобожден Красной армией, с особой жестокостью убили около 15 тысяч человек, включая женщин, стариков и детей.

Также ФСБ обнародовала копию постановления от 1969 года о возбуждении уголовного дела против оберштурмбаннфюрера СС, начальник зондеркоманды 11a, входившей в состав айнзацгруппы D и осуществлявшей массовые убийства на Украине и в Крыму, Пауля Цаппа.

«Этот преступник, который лично принимал участие в уничтожении мирных граждан в Крыму, был повторно арестован в ФРГ в 1967 году и осужден на пожизненное заключение за убийство почти 13,5 тысячи человек. Несмотря на такой суровый приговор, Пауль Цапп вышел на свободу в 1986 году и прожил долгую жизнь, скончавшись лишь в 94 года», — рассказал крымский политик.

Лагерь был построен на территории одноименного совхоза в 1942 году.

Согласно заключению комиссии по расследованию, в лагере проводилось массовое уничтожение узников путем истязаний, расстрелов, отравления газом в специально оборудованных автомобилях («душегубках»), сожжения на кострах, сбрасывания в колодец живыми, замучено несколько тысяч человек.

В декабре прошлого года Служба внешней разведки РФ рассекретила архивные документы времен Второй мировой войны, в том числе шифрограммы, переданные советскими разведчиками. Материалы были опубликованы в новом сборнике «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства».

В сборнике впервые с использованием архивных материалов рассказывается об основных вехах истории отечественной внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года и до настоящего времени. В книге использованы документы из архива СВР, Центрального архива ФСБ, Архива президента Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории и других.

Среди прочего, российская спецслужба рассекретила телеграмму, содержание которой касается закулисных контактов Запада с нацистами в 1945 году, в том числе договоренности о том, что гитлеровцы откроют фронт перед англо-американскими войсками, но продолжат сопротивление Красной Армии. Эту шифровку резидентура советской внешней разведки в Британии передала из Лондона в Москву в апреле 1945 года.