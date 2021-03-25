Защитят С-400: в России не считают угрозой ракетные пуски КНДР

Российские рубежи на восточном направлении защищают современные зенитные ракетные комплексы и боевые самолеты, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства в Национальном центре управления обороной.

Заявление было сделано после сообщений о запуске Северной Кореей двух баллистических ракет малой дальности в Японском море в четверг, 25 марта.

«В условиях сохранения потенциальных очагов напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Восточный военный округ в прошедшем году успешно решил все поставленные перед ним задачи», — подчеркнул министр.

По его словам, система противовоздушной обороны Восточного военного округа получила дальнейшее развитие.

«С 1 декабря 2020 года на островах Курильской гряды заступили на боевое дежурство зенитные ракетные подразделения на современных комплексах С-300В4, на острове Сахалин — на системах С-400, на Чукотке — высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ», — отметил глава военного ведомства.

Это обеспечило надежное прикрытие дальневосточной части России — от Чукотского до Японского морей, заявил Шойгу. Кроме того, в рамках Государственной программы вооружения продолжается переоснащение войск Восточного округа.

В прошлом году они получили современную и модернизированную технику, в том числе — сверхманевренные истребители поколения 4 Су-35С, радиолокационные станции, инженерную технику и средства связи.

В заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи говорилось, что две ракеты малой дальности были выпущены из района Хамджу провинции Южный Хамген в сторону моря, у восточного побережья Северной Кореи, в 7:06 и 7:25 (01:25 мск) по местному времени.

В заявлении указывалось, что снаряды пролетели около 450 км, достигнув высоты 60 км, и, как полагают в Сеуле, это были баллистические ракеты, запущенные с земли.

При этом, как сообщил CNN высокопоставленный чиновник США, точный тип ракет не был установлен.

Тихоокеанское командование Вооруженных сил США (U.S. Pacific Command, USPACOM), заявило, что запуск «доказывает угрозу, которую программа незаконного оружия Северной Кореи представляет для ее соседей и международного сообщества». «Приверженность США защите Республики Корея и Японии остается непоколебимой», — сказал в своем заявлении официальный представитель USPACOM капитан Майк Кафка.

Совет национальной безопасности Сеула, созванный после новостей о запуске, выразил «глубокую озабоченность» и заявил, что рассмотрит ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове в координации с Соединенными Штатами.

Южнокорейские военные предупредили, что внимательно следят за соответствующими маневрами в рамках подготовки к возможным дополнительным запускам ракет Пхеньяном.

Выступая перед журналистами в Токио, премьер-министр Японии Есихидэ Суга осудил запуск ракеты, назвав их «угрозой миру и безопасности» Японии и противоречащими резолюциям ООН. «Япония заявляет о своем серьезном протесте и решительно осуждает пуски», — сказал Суга, призвав общественность «быть всецело готовой к чрезвычайной ситуации».

По его словам, США и Японии необходимо усилить мониторинг и наблюдение в данном регионе. «Я провел экстренное заседание Совета национальной безопасности. Мы будем работать в тесном сотрудничестве с партнерами, включая США и Южную Корею, и мы полны решимости защищать жизни людей», — заверил японский лидер.

Министерство обороны Японии заявило, что снаряды, предположительно, упали за пределами территории Японии и ее исключительной экономической зоны. Береговая охрана страны предупредила корабли, что они должны быть начеку из-за возможно падавших обломков ракет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне всего происходящего заявил, что ракетные пуски КНДР не представляют угрозы для РФ. При этом представитель Кремля отметил, что российское военное командование внимательно следит за этими испытаниями.