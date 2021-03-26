Россия — враг: Зеленский утвердил военную стратегию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины», — гласит документ.

Россия «угрожает» государственному суверенитету Украины, нарушая ее территориальную целостность, считает Киев. Кроме того, Москва якобы пытается помешать евроинтеграции Украины и ее вступлению в НАТО.

Наконец, составители документа полагают, что российская внешняя политика и военная стратегия способны спровоцировать рост агрессии против Украины и начать международный военный конфликт в Европе.

Стратегия Украины также направлена на «прекращение российской оккупации». Россия, напомним, обвинения в агрессии отвергает. ОБСЕ также не нашло доказательств присутствия российских войск в Донбассе.

Одновременно с активной антироссийской риторикой, Украина стремится вступить в НАТО. 22 марта пемьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина хотела бы вступить в Североатлантический альянс до 2030 года. То же самое касается и Евросоюза.

«Нашим желанием является в промежутке от 5 до 10 лет стать членом ЕС. Это, конечно, зависит не только от нас, а от 27 других стран», — подчеркнул он.

По его словам, существуют две причины, почему Украина не вступила в ЕС. Первая — это незаконченная работа государства над европейскими стандартами, а вторая — ряд стран Евросоюза, которые скептически относятся к дальнейшему расширению объединения.

Премьер отметил, что страна уже тесно сотрудничает с НАТО. Шмыгаль напомнил, что это подтвердил и генсек альянса Йенс Столтенберг, заявив, что «двери НАТО открыты для Украины».

Киев уже давно предпринимает реформы для вступления в НАТО. В начале января 2021 года стало известно, что в украинской армии внедрят перечень кодов военных рангов НАТО, соответствующий приказ подписал министр обороны страны Андрей Таран. Переход призван изменить систему управления воинской карьерой советского образца на современную, которая принята в армиях ведущих государств альянса.

«Фактически это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающее создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению», — говорится в заявлении украинского Минобороны.

В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина была признана кандидатом на вступление в альянс, его члены поддерживают ее усилия. Киев должен продолжать реформы, нужные для вступления, добавил он.

Ранее Столтенберг призвал членов военного комитета НАТО поддерживать обороноспособность своих государств, в том числе для того, чтобы адекватно отвечать при необходимости на «агрессивные действия России». Он также заявил, что членам НАТО нужно увеличить объемы инвестиций в современные вооружения.

Солдаты стран альянса должны быть готовы к ответу не только на «российскую агрессию», но также на такие вызовы как международный терроризм и «подъем Китая».

В конце декабря Йенс Столтенберг признал — НАТО не расценивает Россию как непосредственную военную угрозу.

«Я не вижу непосредственной угрозы, исходящей от России в форме военного нападения. Но я вижу Россию, которая утверждается. Она использует свою военную мощь против соседей — Грузии и Украины», — отметил генсек альянса. Заявления западных политиков о российской агрессии Кремль и МИД РФ последовательно отвергают.