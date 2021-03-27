Беспилотник против истребителя: США создают противоядие для российских разработок

Российско-китайское доминирование

Россия и Китай работают над новой серией ракет класса «воздух-воздух» очень большой дальности, которые предназначены для поражения вражеских самолетов еще до того, как они смогут применить по ним собственные средства поражения.

К таким ракетам, например, относится российская РВВ-БД Р-37M (кодовое наименование НАТО — Axehead), о тактико-технических характеристиках которой ранее подробно рассказывала «Газета.Ru».

Стартовый вес изделия — не более 510 кг, вес боевой части — около 60 кг. Тип боевой части — осколочно-фугасная. Взрыватель — радиолокационный активный неконтактный и дублирующий его контактный взрыватель. Скорость Р-37М достигает 6 Мах. Скорость полета поражаемых целей при этом составляет 2500 км/ч. Дальность стрельбы — 200 км (по другим данным — 300 км).

В Китае же разрабатывается ракета PL-15. Ее особенность заключается в том, что в этом изделии использован прямоточный воздушно-реактивный двигатель, благодаря чему PL-15 может разгоняться до скорости 4-5 Мах. По разным оценкам, дальность стрельбы PL-15 может составлять от 250 до 400 км.

По мнению издания Popular Mechanics,

в случае боевого применения обеих ракет Запад рискует проиграть воздушные сражения и бои на столь больших дальностях.

Ракета с радиолокационным наведением AIM-120 AMRAAM, являющаяся основной ракетой класса «воздух-воздух», которую используют США и их союзники, имеет эффективную дальность стрельбы около 160 км. Но российская ракета Р-37М с дальностью стрельбы до 300 км и китайская PL-15 с еще большей дальностью полета существенно превосходят по этому показателю американскую ракету.

Большинство современных ракет с двигателями на твердом топливе имеют тенденцию двигаться по инерции на дальней границе зоны поражения, поскольку ракетное топливо уже израсходовано. В то же время (помимо обеспечения высокой маршевой скорости) прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД) на китайской PL-15 гарантирует, что ракета не начнет существенно замедляться на максимальной дальности своего боевого применения.

Это означает, что российские или китайские истребители имеют возможность осуществлять пуск авиационных управляемых ракет первыми по западному истребителю с малой радиолокационной заметностью.

В воздушном бою, где обычно побеждает тот пилот, который стреляет первым, это дает огромное преимущество.

Это также означает, что обе страны могут с предельных дистанций открывать огонь по самолетам-заправщикам, самолетам дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО и У) и другим самолетам поддержки, заставляя их действовать еще дальше от сферы воздушного боя и делая их менее полезными.

Изменение баланса

Новый истребитель ВВС США F-15EX, несмотря на то что вооружен более чем дюжиной ракет класса «воздух-воздух» AMRAAM, может быть поражен в воздушном бою китайским истребителем Chengdu J-20, вооруженным ракетами PL-15.

Но проект LongShot может все изменить.

Над ним работает Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Суть проекта сводится к разработке беспилотного летательного аппарата воздушного базирования, который будет оснащен ракетами класса «воздух-воздух». Об этом пишет Popular Mechanics.

Планируется, что истребители будут оснащаться вооруженными БЛА, что позволит самолетам поражать летательные аппараты вероятного противника, находящиеся далеко за пределами зон поражения существующих авиационных управляемых ракет. Перспективы получения такого беспилотного летательного аппарата открывают целый мир возможностей, включая запуск БЛА с боевых самолетов, кораблей и даже с суши.

DARPA заключило контракты на выполнение проектных работ на первом этапе для программы «Project LongShot» с компаниями General Atomics, Lockheed Martin и Northrop Grumman. Беспилотный летательный аппарат LongShot «повысит живучесть пилотируемых платформ, позволяя им находиться на дистанциях противостояния вдали от вражеских угроз, в то время как БЛА LongShot воздушного базирования эффективно сокращает разрыв для более эффективных ракетных пусков», говорится в пресс-релизе DARPA.

Шансы F-15EX против российских и китайских самолетов заметно вырастут, если вместо ракет большой дальности он будет оснащен двумя беспилотными летательными аппаратами Longshot, каждый из которых будет иметь пару ракет AMRAAM.

В этом случае F-15EX может запускать свои LongShots, которые затем приближаются на дистанцию пуска к противнику. Носитель БЛА F-15EX при этом остается позади и управляет LongShots, в то же время предпринимая необходимые действия по уклонению от приближающихся ракет противника.

В этом случае китайскому истребителю J-20 придется бороться не с одним F-15EX, а с двумя дронами LongShot, каждый из которых будет так же опасен, как настоящий пилотируемый истребитель. Вероятность выживания F-15EX значительно возрастает, а возможность успешного выхода из боя для J-20 существенно снижается.

Потенциальные носители

В настоящее время в качестве носителей БЛА LongShot рассматриваются только истребители. О том, что США возвращают на службу истребители четвертого поколения типа F-15EX, которые потенциально могут быть использованы в качестве носителей БЛА LongShot, ранее писала «Газета.Ru».

Но в дальнейшем в этих целях могут использоваться и другие платформы, пишет PM. По массо-габаритным характеристикам БЛА LongShot сравнительно невелик и может быть легко размещен в бомбовом отсеке бомбардировщика B-2 или разрабатываемого в настоящее время стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

Таким образом, этот БЛА может превратить стелс-бомбардировщик в грозную систему оружия класса «воздух-воздух» большой дальности.

Этот БЛА (или его дальнейшее развитие) в перспективе может запускаться с суши или даже с кораблей ВМС в море. Военно-воздушные силы США с БЛА типа LongShot могут появиться в самых неожиданных местах, тем самым срывая планы врага.

БЛА LongShot еще далеко до первого полета, но DARPA пока и не называло предполагаемую дату подъема аппарата в воздух. В этой технологии нет ничего революционного. По сути дела, LongShot — это крылатая ракета, вооруженная ракетами класса «воздух-воздух».

Как только DARPA успешно продемонстрирует эту концепцию в металле, Управление передаст ее одному из видов вооруженных сил США, например, ВВС, для окончательной разработки и развертывания. И тогда ведение боевых действий противниками Америки станет намного труднее, заключает Popular Mechanics.