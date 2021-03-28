Работа Шредера: на немецких подлодках нашли российские системы

Разработанные в России навигационные устройства вряд ли представляют угрозу безопасности немецких Военно-морских сил. Об этом в ответ на запрос газеты Bild am Sonntag заявили в минобороны ФРГ.

«Правительство прилагает большие усилия для обеспечения безопасности IT-кибер- и крипто-средств», — отмечается в заявлении военного ведомства Германии.

Еще при канцлере Герхарде Шредере Берлин договорился с российской компанией «Транзас» о поставке новых навигационных систем. Впоследствии система Navi-Sailor 4000 была установлена на современные немецкие подлодки U-35 и U-36, вставшие в строй в 2015 и 2016 году.

Оснащены российскими системами оказались почти 100 надводных и подводных кораблей ВМС ФРГ.

Компания «Транзас» была основана в 1990 году в Ленинграде. Она работает в гражданском и военном секторах. В 2018 году предприятие было куплено финской фирмой Wartsila, однако военное подразделение «Транзаса» осталось российским.

«Из-за тесных связей с российским аппаратом безопасности эта часть «Транзаса», по мнению экспертов в области безопасности, находится в фокусе западных разведслужб», — отмечают немецкие журналисты. Анонимный морской офицер ВМС ФРГ заявил газете, что есть опасения о потенциальном перехвате данных с систем российской разведкой.

Научный директор российско-германского форума Александр Рар считает, что международного скандала из-за использования сделанных в России систем на немецком флоте не выйдет, передает радиостанция «Эхо Москвы».

«В принципе, вся эта история была организована лет 20 назад, когда между Россией и Германией были очень близкие отношения. Не забудем, что Германия, Россия и Франция оппонировали американской войне в Ираке», — отметил эксперт.

По словам Рара, происходящее сейчас в ФРГ можно назвать шпиономанией. Причиной тому — рост конкуренции на европейском рынке оборудования. В военной промышленности сосредоточены большие деньги, поэтому периодически в западных СМИ начинается шумиха о «злых намерениях» России.

Ранее западные СМИ регулярно сообщали об опасности российских подлодок для НАТО. В феврале международный журнал The Diplomat назвал российские подлодки реальной угрозой для альянса.

В материале отмечается, что в начале 2000-х Россия нарастила мощности военного флота из-за улучшения экономической ситуации в стране.

Например, ранее на постройку и ввод в эксплуатацию головного крейсера «Юрий Долгорукий» требовалось 16 лет. В настоящий момент представитель этого класса «Князь Владимир» передается флоту за шесть лет. Автор подчеркивает, что подлодки оснащены баллистическими ракетами «Булава».

Кроме того за последние семь лет в эксплуатацию были введены восемь дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка». При этом российские субмарины все чаще и активнее патрулируют Атлантический океан и замечены у берегов Скандинавии, Западной Европы и, в особенности, Великобритании. Британское военное командование стабильно заявляет о «пропаже с радаров» российских субмарин и обнаружении их у берегов Туманного Альбиона. При этом Москва подчеркивает, что все походы предпринимаются в соответствии с международным морским правом.