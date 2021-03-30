«Порочная концепция»: за что критикуют F-35

Программа Пентагона по созданию истребителя 5-го поколения F-35 Joint Strike Fighter — ключевой элемент «боевого плана» вооруженных сил США на XXI век — сталкивается с жесткой критикой из-за задержек производства и роста стоимости программы до $1,7 трлн.

В итоге на F-35 может не хватить бюджетных средств. Это «порочная концепция с самого начала», пишет издание The Washington Times.

Президент Джо Байден и его новая команда в Пентагоне пообещали по-новому взглянуть практически на все части оборонного бюджета, а председатель Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Адам Смит публично призывает положить конец бездонной «дыре» F-35. Во властных кругах, похоже, настроены против самолета, считает издание.

Мастер не на все руки

Согласно заявке, самолет представляет собой боевую машину, которая может выполнять задачи наблюдения и разведки, обеспечивать авиационную поддержку наземных войск, сражаться с вражескими самолетами в небе, вести радиоэлектронную борьбу и выполнять многие другие задания. Все эти заявленные функции, как пишет The Washington Times, делают F-35 «намного более совершенным и универсальным самолетом, чем что-либо еще в небе во всем мире».

Пентагон планирует использовать самолет в ВВС, ВМС и Корпусе морской пехоты, заменив многочисленные стареющие самолеты в каждом из этих видов Вооруженных сил США.

Но сейчас некоторые аналитики говорят, что

самолет просто «не может выполнить все свои обещания».

«Это была ошибочная концепция с самого начала. Когда этот самолет представлял собой не что иное, как наброски на обратной стороне салфетки, это уже было обречено на провал», — сказал бывший капитан морской пехоты, а теперь военный сотрудник Проекта по надзору со стороны правительства Дэн Грейзер.

По его мнению, не стоило пытаться создавать самолет, способный решать столь широкий круг задач.

Аргументы сторонников

Пентагон и ведущий подрядчик Lockheed Martin настаивают на том, что самолет и его уникальная многофункциональная конструкция делают его незаменимым, и отвергают саму идею дискуссий о возможном сокращении программы.

Программа F-35 пользуется широкой публичной поддержкой среди высшего руководящего состава Вооруженных сил США.

Адмирал Джон К. Акилино, назначенный руководителем Индо-Тихоокеанского командования США, заявил на прошлой неделе сенатской коллегии, что истребитель «необходим для победы» в завтрашних войнах.

Военные утверждают, что при оценке эффективности программы и ее роли в боевых действиях необходимо принимать во внимание способности F-35 выполнять ряд задач, которые ранее требовали нескольких различных моделей самолетов.

Так, генерал ВВС в отставке, а ныне декан Института аэрокосмических исследований Митчелла Дэвид Дептула в интервью The Times заявил, что F-35 выполняет гораздо больше работы с меньшим количеством самолетов и делает это с гораздо меньшим риском для личного состава.

Один F-35, уверяет Дептула, может заменить 20 самолетов предыдущего поколения.

Высокопоставленные представители Министерства обороны США уверены, что реализация программы F-35 не прекратится из-за того, что сложные беспилотные летательные аппараты получают все более широкое применение. В Пентагоне отвергают представление о том, что инвестирование в долгосрочные программы пилотируемых самолетов является стратегической ошибкой, эквивалентной приготовлениям к уже прошедшей войне в воздухе.

Так, исполняющая обязанности заместителя министра обороны США по закупкам вооружения и военной техники Стейси Каммингс указала, что F-35 позволит американским видам Вооруженных сил, союзникам и партнерам США опережать перспективные угрозы завтрашнего дня.

«Способность опережать наших противников в высокотехнологичной вооруженной борьбе неразрывно связана с нашими возможностями поставлять высококачественное программное обеспечение для F-35. Мы будем делать это в короткие сроки, и мы по-прежнему сосредоточены на этой задаче», — добавила Стейси Каммингс.

Какая-либо приостановка программы F-35 будет болезненной не только для американских предприятий, в число которых входят поставщики практически во всех штатах страны.

Амбициозная программа выходит далеко за пределы США. Пентагон и частный сектор работают с партнерами практически по всему миру, пишет The Washington Times.

Деньги утекают

С тех пор как Lockheed Martin представил первый серийный F-35 Lightning II на своем заводе в Техасе в 2006 году, изготовлено и поставлено заказчикам более 620 самолетов. По словам представителей Пентагона, «десять военных служб в семи странах начали использовать этот самолет, а шесть военных служб в пяти странах, включая подразделения вооруженных сил США, выполняли оперативные задачи на F-35».

В то время как сторонники программы утверждают, что F-35 обладает непревзойденными возможностями за такую цену, некоторые заинтересованные стороны полагают, что верно совершенно обратное.

Адам Смит, демократ из штата Вашингтон, недавно указал на резкое увеличение затрат на долгосрочное обслуживание программы как на одну из главных причин, по которой Пентагон должен начать искать альтернативы.

Он и другие скептики уверены, что постоянно растущая цена и огромное количество требуемых регулярных операций по техническому обслуживанию делают F-35 не подходящим для того, чтобы быть универсальным самолетом, каким его задумывал Пентагон в самом начале программы.

Колоссальная цена в $1,7 трлн представляет собой стоимость всей программы F-35 за весь срок службы, включая время полета, техническое обслуживание, программное обеспечение и все другие расходы, связанные с использованием самолета в ближайшие десятилетия. Неясно, сколько именно было израсходовано на сегодняшний день, но продолжение программы в том виде, в котором она ведется в настоящее время, обойдется в сотни миллиардов долларов, особенно если планы по строительству и поставке тысяч новых самолетов продолжатся в соответствии с ранее утвержденным графиком, пишет The Washington Times.

Через несколько дней после того, как Адам Смит озвучил свое мнение, Счетная палата правительства США отчиталась, что стоимость программы модернизации F-35 Block 4 выросла на $1,9 млрд, начиная с 2019 года.

Недавние исследования наблюдательного агентства Конгресса США также вызвали озабоченность по поводу производства и поставки нового программного обеспечения. Помимо последнего, по мнению критиков, есть множество и других серьезных проблем.

«Когда счет изготовленных истребителей F-35 перевалил за шесть сотен, уже поздно давать команды типа «пельмени разлепить, дым в трубу, дрова в исходное». На мой взгляд, озвученные изданием The Washington Times мнения – не более чем борьба тех или иных групп влияния в Соединенных Штатах за бюджетные средства», — говорит «Газете.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По мнению военачальника, остановить программу F-35 в сложившейся обстановке уже невозможно.

Скорее всего, будут приняты какие-либо меры косметического характера по возможному сокращению бюджетных средств, да и то — вряд ли они будут доведены до какого-либо логического конца, резюмирует эксперт.