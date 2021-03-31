«Окажетесь между двух огней»: в Китае не советуют Японии размещать ракеты США

Японии стоит осмотрительнее отнестись к перспективе размещения на островах американских ракет средней дальности. Об этом сообщает китайский портал Sohu.

«Представители экспертного сообщества призывают Токио отказаться от оружия из США, так как из-за него у страны будут большие проблемы», — говорится в размещенном на портале материале.

Первая проблема, с которой столкнутся японцы — ответ России, которая намерена жестко отреагировать на провокации со стороны США. Вторая проблема — это реакция Китая.

«В Пекине предупредили, что китайские военные не будут сидеть сложа руки, если США продолжат свои провокации и отправят ракеты в Японию», — говорится в статье. По сути, Япония окажется «между двух огней», если решится пойти на провокации из-за Курильских островов, резюмируют авторы текста.

22 марта комментаторы на сайте японского журнала Shukan Gendai призвали вооружить Японию до зубов из-за «неслыханной провокации» и «демонстрации силы», которую Россия якобы «устроила в годовщину Великого восточно-японского землетрясения».

При этом издание газеты Минобороны РФ «Красная звезда» сообщило о плановом характере полета Ту-95, который прошел «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства». К слову, в статье японского журналиста приводится эта цитата из российского материала.

Возмущение вызвал полет российских ракетоносцев Ту-95МС над Тихим океаном — в том числе и над Курилами, которые являются частью России.

«К России нельзя относиться снисходительно. Нам нужно умело использовать все средства, чтобы вернуть северные острова! На Россию следует смотреть, как на страну, желающую Японии бед», — приводит российское агентство слова одного из комментаторов.

Другой читатель, по данным РИА «Новости», призвал как можно скорее вооружить Японию ядерными ракетами и нацелить их на Москву. «Россия знает, что Япония не будет стрелять, вот и провоцирует нас, часто внедряясь в наше воздушное пространство. А нам не нужно давать себя провоцировать. Нужно жестко отвечать России!» — возмутился пользователь.

Остальные приведенные комментарии являются не менее воинственными. Впрочем, говорится в материале агентства, некоторые читатели призвали остудить пыл и решать вопрос политическим, а не военным путем.

В конце февраля крупнейшие новостные порталы Японии опубликовали материалы о российских военных учениях на Курильских островах, что вызвало бурную реакцию среди комментаторов на этих сайтах.

«Россия явно готовится к войне с нами. Так давайте и мы будем готовиться к войне с ней!» — написал один из пользователей. По мнению другого комментатора, речь может идти «о захвате острова Хоккайдо». Третий читатель предположил, что правительству Японии необходимо что-то делать, чтобы не допустить «вторжения армады российских беспилотных танков и дронов».

«Во время прошлой войны Советский Союз захватил «северные острова» как свой плацдарм против Японии. И никогда его Японии не вернет! Россия и сейчас готовит с него вторжение в Японию!» — приводит агентство слова еще одного комментатора.

Напомним, 14 февраля, российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва намерена развивать отношения с Японией. Однако предпринимать антиконституционные действия власти страны не будут, подчеркнул президент РФ.